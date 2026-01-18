Photo 2 28

香港中文大學*中大)今日(18日)舉行「第15屆全國海洋知識競賽香港區選拔賽」總決賽，吸引逾300名觀眾到場。比賽設有必答、搶答及挑戰三大環節，全面考驗參賽者的海洋知識及臨場應變。最終，香港科技大學的黃昶彬、中大的劉潤潔，以及香港城市大學的伍俊雄奪得前三名。他們將於今年5月代表香港出戰全國總決賽，爭取參與國家極地科考的機會。

本屆香港區選拔賽自去年9月啟動，吸引全港20間大專院校逾400名學生報名。經過初賽及複賽，最終由中大、科大、城大、浸大及理大的8名選手晉級總決賽。最終，香港科技大學的黃昶彬、中大的劉潤潔，以及香港城市大學的伍俊雄奪得前三名。比賽同時設有公眾線上問答遊戲，吸引近80間中小學及逾二萬人參與，累計答題近九萬次，展現香港青年及市民對海洋保育與科學的熱忱。

盧煜明：海洋蘊藏無限創新空間

中大校長盧煜明致辭時指出，海洋蘊藏無限創新空間，跨學科融合及人工智能等前沿科技有助推動深海探測、生物醫藥及能源開發。他強調，中大將積極推動官、產、學、研合作，融入國家發展，鞏固香港作為國際創新中心的地位。

陳丹紅：激發青年對海洋事業熱情

自然資源部國際合作司司長陳丹紅表示，香港憑藉金融、航運及科研教育優勢，在全球海洋合作中具不可替代的角色。她認為香港區選拔賽的舉辦，將激發青年及公眾對海洋事業的熱情，推動知識普及與人才培養。

港科學家已積極參與南北極科考及深海探測

宣傳教育中心主任夏俊指出，香港賽區的設立是全國海洋知識競賽的重要一步，將促使更多學生及市民關注並熱愛海洋。創新科技及工業局副局長張曼莉則透過視像致辭，強調香港科學家已積極參與南北極科考及深海探測，展現「香港力量」，並會持續培養海洋科技人才，加強大灣區合作。

廣告 廣告

香港區選拔賽主席馬逢國表示，香港首次加入全國海洋知識競賽，是以賽促學的契機，不僅能培育新一代海洋人才，也能讓公眾更深入了解國家海洋事業及科技創新。

原文刊登於 AM730 https://www.am730.com.hk/本地/1004533/中大全國海洋知識競賽香港區總決賽-三甲學生晉級全國賽-角逐國家科考機會?utm_source=yahoorss&utm_medium=referral