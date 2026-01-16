中大和聲書院評議會及幹事會全體總辭 學生會正式終止運作 院方去年兩度暫緩獨立註冊︱Yahoo

中大和聲書院學生會今日在社交平台發出告別信（和聲書院學生會 Facebook)

【Yahoo新聞報道】中大和聲書院學生會今日（16 日）在社交平台發出告別信，指書院於日前通知學生會需要立刻停運。評議會及幹事會隨後召開聯會會議，通過評議會代表及幹事會幹事全體總辭，並按會章規定正式終止運作。

學生會表示，根據《香港中文大學和聲書院學生會會章》第 24 章，當評議會議員少於 1 人，評議會即時自動解散，所有幹事即時出缺；在中央機構職位全數懸空下，學生會遂依章宣告停止運作。

院方去年兩度暫緩及押後獨立註冊程序

學生會在告別信中回顧，自創立以來，書院一直尊重「學生自治」精神，並與學生會攜手實踐「員生共治」，在會議中納入學生意見，致力維護同學權益、豐富校園生活，並共同推動書院發展。歷屆學生會亦積極鼓勵同學參與院政、校政及社政議題，提升同學對不同公共議題的關注，同時擔當學生與書院之間的溝通橋樑。

學生會指出，受制於現時環境，院方於去年兩度暫緩及押後獨立註冊程序，並最終不承認學生會地位，令學生會失去繼續運作的空間，無力維持自主及獨立運作，亦難以持續為同學發聲。

寄語「在有限空間中發揮無限可能」

告別信提到，雖然學生會的運作走到盡頭，但仍期望學生會的精神，能在未來於合適的時機與形式下再次體現。學生會亦寄語同學，珍惜學生參與的空間，銘記自身聲音的力量，即使空間收窄、即使不再有學生會之名，仍可在有限空間中發揮無限可能。