中大報告：21 法律範疇性小眾伴侶受差別待遇 學者倡可先承認海外註冊婚姻︱Yahoo

圖左起為：報告主編葉劍廉、中大性別研究課程副教授孫耀東、安理謝爾曼思特靈律師事務所顧問律師黃子輝、事務所社會影響主管Catherine Husted。

【Yahoo新聞報道】立法會去年 9 月大比數否決《同性伴侶關係登記條例草案》，香港同性伴侶關係仍存真空。中大性別研究課程今（13 日）發表報告，檢視本港法例及政策對性小眾關係的承認和對待狀況。報告發現，共有 21 個法律範疇可能因「關係狀況」而出現差別待遇，包括破產、罪行和家庭暴力及房屋；部分新訂立或修訂的法例更擴大了差異。

報告特約編輯，中大性別研究課程副教授孫耀東指出，法律上的差別待遇不僅影響性小眾權益，更會限制政策覆蓋面及妨礙執法，呼籲政府主動全面檢視，第一步可先承認已在其他司法管轄區註冊的同性婚姻關係。

新訂及修訂法例擴大差別待遇 涵蓋「起底」罪、租住保障及商業監管等

報告檢視了 2019 年 1 月至 2025 年 2 月期間的法例變動，涵蓋 165 項條例及 344 項附屬條文。研究發現，與 2019 年相比，部分新訂或修訂法例擴大了因關係狀況而產生的差別待遇。例如起底罪中若意圖傷害對象是民事伴侶、同居者或同性伴侶，法例並不保障；證監會須申報異性配偶利益，但未必需要涵蓋民事伴侶、同居者或同性配偶；分間單位租戶身故後其民事伴侶、同居者或同性伴侶也不得承繼香港租住保障等。

孫耀東表示，社會對同性關係的想像往往過於狹窄，忽略了商業活動規管等範疇，「如果一段關係不被承認 也是限制法例有效執行......明明需要申報變成不用申報，這種差別對待不是只對非傳統關係的個人會帶來影響或者問題，其實對整個社會的法律執行有很大的 issue。」

司法覆核僅針對個別條文 同性婚姻承認程度不一

報告指出，雖然自 2019 年以來，同性婚姻在死亡、房屋、繼承、公共服務及稅務等範疇獲得承認，但這些進展多源於個別人士提出的司法覆核，而非整體的立法改革。這導致即使在同一法律範疇內，承認程度亦不一致。以繼承法為例，同性配偶在無遺囑時的繼承順位雖可居先，但在遺產管理的優先次序上卻可能較低。

而性小眾人士配偶在很多日常範疇也因差別待遇而受到影響。例如異性配偶有權在特定公墓合葬，性小眾伴侶則無。孫耀東感嘆，喪偶者心情已極沉重，若為了爭取如合葬權利還需同時面對官司，實屬不合理。

孫續希望，政府或立法者能主動提前一步，將性小眾人士權益納入考慮範疇，為他們帶來保障，也是讓不同性小眾人士有機會履行自己的社會義務。

學者促可第一步承認同性海外婚姻

報告強調，不承認非傳統婚姻關係不僅影響個人，更會削弱法例功能，更可能對政府、債權人及投資者造成負面影響。例如在執行市場失當罪行時，若法定推定未涵蓋同性配偶，將增加舉證難度。

對於法律改革的方向，孫耀東建議第一步可由承認已在海外註冊的同性婚姻做起。他解釋，這類關係最容易與現行婚姻制度作類比，「一些同性伴侶，尤其是他們已經在其他的司法管理區進入了婚姻關係的伴侶，他們之間無論是大家情感上的結聯，又或者在法律上對大家的契約，其實和異性的婚姻是無異的。這個我覺得很值得給社會去想想，如果當這些伴侶進入了關係，無論他們的情感、經濟還是和社會的連結，其實已經是相似到一個點，是不能夠解釋他們所面對的差別對待。」

