中大學生校董選舉︱遭DQ學生考慮司法覆核 入閘候選人具內地或親政府背景︱Yahoo
【Yahoo新聞報道】香港中文大學下月舉行學生校董選舉，報名參選的三年級本科生石同學向《Yahoo新聞》表示，選委會稱其過往紀錄不支持校董會工作，裁定不接受其參選。他表示，校方沒有提出具體事例如何不支持校董會，裁決前亦沒有給予申述機會，正研究是否申請司法覆核。《Yahoo新聞》向中大校方查詢取消參選資格（DQ）一事，正等待回覆。
去年4月中大舉行學生校董選舉，唯一入閘的候選人梁頌汶因最終投票率僅2.5%，未滿足最低當選要求，導致選舉無效需要重選。同年11月中大宣佈再啟動學生校董選舉，到近日傳出DQ風波。
稱過往紀錄不支持校董會工作 涉事學生：無機會解釋
中大三年級本科生石同學向《Yahoo新聞》表示，他在去年11月24日遞交提名表格，原本獲安排於同年12月8日會見選委會，但12月5日收到電郵通知，會面已取消，電郵未有交代具體原因。直至12月18日上午9時56分，即中大公佈初步候選人名單前4分鐘。石同學接獲選委會電郵，稱其過往紀錄不支持校董會工作（track record of not supporting the work of the council），裁定不接受其參選。
根據中大「校友、僱員及學生之大學校董會成員選舉規則」，獲提名參選人須具備「良好的社會品行」（good social standing）及「願意支持校董會工作」（willing to support the work of the Council），支持校董會工作包括不限於宣揚大學的使命和願景，並擁有服務中大社群且表現良好的往績。
石同學向《Yahoo新聞》表示，選委會沒有具體交代有哪些事例反映他不支持校董會工作，「冇畀我一個見面解釋嘅機會」。他稱曾參與多項校園事務，包括中大學生手提電腦優惠計劃工作小組召集人、現任聯書院學生會工作小組副召集人，亦曾任聯合書院學生會監議會副主席、聯合書院學生會幹事和書院紀律委員會成員。
曾任書院學生會幹事：提異議不代表不支持校董會工作
石同學估計，過往參加學生會的背景，或令人擔心他「不受控制」或「不會事事妥協」，或被視為不穩定因素。他強調，校董會成員應捍衛大學的公眾利益和大學持份者的權利，有時提出異議不代表不支持校董會工作，「我可能反對校董會個別政策，唔代表我就係唔願意支持校董會日後所有工作。」
他被DQ後曾提出上訴，選委會指其提交上訴時間，已經過了48小時的申訴期，故駁回上訴。他表示，曾諮詢法律意見，現階段不排除入稟高等法院申請司法覆核。
石同學坦言，司法覆核需時最少一至兩年，屆時已經畢業，亦無法改變今屆選舉結果，「司法覆核對我自己個人嚟講，係冇咩利益嘅，但我都仍然希望提出，因為佢每年都會選，如果下一屆仲有有心同學去選校董時候，希望佢有公平競爭機會，唔係提名階段已經畀人DQ咗。」
不過，他承認一旦敗訴後，可能涉數百萬元的訟費追討，是衡量會否提司法覆核的重要因素。
中大屢爆DQ風波
今次並非選委會首次DQ校董參選人，去年4月學生校董選舉，石同學提名的參選人亦被DQ，由於當時候選人想低調處理，未有向外公佈。中大去年8月舉行校友校董選舉，選委會亦援引同一條文，以不信納參選人符合「願意支持校董會工作」準則為由，取消多名年輕校友的參選資格，最終。
根據中大的官網，現任選舉管理委員會主席是退休裁判官黃汝榮，委員包括副校長陳德章教授、全國政協委員龔永德。
獲入閘候選人倡恢復告示板 促助公共討論
中大今日（12日）公佈學生校董最終候選人名單，成功入閘的候選人有崇基學院公共衛生學三年級生曾梓軒、以及數據科學與政策研究學二年級生汪亮宏。
翻查傳媒報導，曾梓軒是「警二代」，亦是青年國安大使，去年參加北京的「九三閱兵」。他的參選政綱包括加強大學管理層與學生之間的聯繫，計劃定期安排管理層與學生會面；又建議訂立適當規範下，恢復大學文化廣場的告示板，有助促進校園內的公共討論。
內地生候選人倡深化文化共融
另一位候選人汪亮宏是現任中大內地本科生聯合會會長。他在政綱提出建立定期交流平台，確保學生意見能直接反映於校董會的決策過程中；又提倡深化文化共融與互信，推動擴展師友計劃（Mentorship Programme）。
根據中大公佈的選舉時間表，今次學生校董選舉的宣傳期在下周一(19日)開始，2月9日至11日透過電子投票，2月13日公佈選舉結果。根據規定，選舉須最少獲10%或1,000名中大本科生投票方屬有效。
