中大揭妊娠糖尿病或令子女日後肥胖、血糖異常 孕婦「進補」或導致營養過剩︱Yahoo

孕婦出現血糖水平異常，會令子女在幼年階段出現肥胖的風險增加五成。

【Yahoo健康】中大醫學院最近發表長達 20 年的追蹤研究，揭示妊娠糖尿病和懷孕期血糖上升對孕婦和子女的健康有長遠風險，孕婦出現血糖水平異常，會令子女在幼年階段出現肥胖的風險增加五成，若同時出現過重的情況，子女幼年出現體脂積聚的風險會比代謝正常的孕婦高出七倍。

中大醫學院內科及藥物治療學系內分泌及糖尿病科主任馬青雲表示，有長期病患、糖尿病家族史、過重等孕婦更易出現高血糖，孕婦要「進補」的傳統亦會導致營養過剩，籲孕婦產前和嬰兒產後都要進行口服葡萄糖耐受測試，並保持健康飲食和運動習慣，以便儘早介入處理。

廣告 廣告

妊娠高血糖更會令子女在幼年階段出現肥胖的風險增加五成。

本港每六名孕婦就有一人患妊娠糖尿病

妊娠高血糖是懷孕期間出現異常高血糖水平的情況，當中八成屬於妊娠糖尿病，估計本港每六名孕婦就有一人患病，而她們日後患上糖尿病的風險亦比一般孕婦高出七至十倍。有長期病患、例如高血壓、膽固醇高、有糖尿病家族史等孕婦，患妊娠糖尿病的風險較高

中大醫學院研究團隊自 2000 年起進行長達 20 年的追蹤研究，分析逾 500 對母親與子女，從嬰兒出生追蹤至成年階段，在 0 歲、7 歲、11 歲期間為母親與孩子量度身高體重、血壓、血糖等指標。

研究發現，懷孕期間母體血糖水平與子女日後的血糖異常情況息息相關，而患妊娠糖尿病孕婦的子女在成年早期出現血糖水平異常的風險亦較高，妊娠高血糖更會令子女在幼年階段出現肥胖的風險增加五成，其子女皮下脂肪堆積情況比正常水平高出近三倍。

馬青雲補充，孕婦與子女的口服葡萄糖耐量的各項血糖測試結果，相隔多年仍成正比，反映孕婦懷孕期的血糖水平和風險已能預視與子女將來的情況。中大醫學院另一研究亦收集了不同臍帶血的樣本，識別出多個 DNA 甲基化標記，顯示胎內高血糖情況可間接影響子女日後的胰島素分泌功能，由此可解釋妊娠糖尿病對下一代的血糖水平影響。

孕婦應控制每日攝取約 1800 卡路里。

籲孕婦保持健康飲食和運動

若孕婦懷孕期間同時患妊娠糖尿病和過重，子女幼年出現體脂積聚的風險會比一般孕婦高出七倍，反映「母體營養過剩」情況亦會對下一代健康有長遠影響。

馬青雲解釋，妊娠高血糖的情況在華人社會內較為普遍，相信與懷孕期間「進補」的習慣有關：「有些人說（孕婦）好像要吃兩個人的份量，或者中國人很喜歡說進補，其實這一點是有風險的，因為我們現在看到的就是營養過剩 ... 所以一個適當的營養是重要的。」

中大醫學院婦產科學系教研室主任黃志超建議，需要控制每日攝取約 1800 卡路里的食物為健康的飲食習慣，亦要注意食物是否屬於高糖分，孕婦亦可以作適當運動，但不建議孕婦在備孕期間刻意減重，而懷孕前已經需要保持健康良好的飲食習慣尤為重要，若控制飲食和運動亦未能舒緩情況，則需要藥物控制。

招募妊娠糖尿病孕婦免費檢測

研究團隊現時已展開「卓越學科領域計劃」，招募 2000 名已確診妊娠糖尿病的孕婦，免費為她們提供產後每年一次口服葡萄糖耐量測試，持續至少三年、評估血壓、血脂等代謝風險因素，並制定飲食、運動計畫，降低患上糖尿病風險。