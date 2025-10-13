中大揭過百宗懷疑假學歷申請 梁振英質疑有無漏網之魚：香港這鍋粥就這樣壞了｜Yahoo

前行政長官梁振英關注有人以虛假學歷報讀本港大學，認為必須嚴肅跟進。（資料圖片）

【Yahoo 新聞報道】卸任特首後熱衷評論時政的全國政協副主席梁振英，再次就學生以假學歷報讀本港大學發聲。他認為，學生造假影響香港在全國乃至在國際社會的聲譽和可信度，必須嚴肅處理假文書問題。

香港中文大學今個學年錄取近 900 名非本地生，在處理申請期間共堵截數百宗懷疑假學歷申請，比去年急增。中大入學及學生資助處處長王家徹強調，大學在處理相關個案時十分謹慎，如有懷疑都不會考慮。王又稱申請人均不在港及非香港居民，相信警方也難以執法，故在堵截後未有報警。

梁振英恐有專人販賣虛假文書

梁振英周日（12日）在 facebook 發文回應，他指中大一間大學就有數百宗個案，關注其他大學及中小學的情況，「入學申請如此，找工作的申請又如何？」他認為：「這是大事，因為不僅是對其他學生、找工作的人不公的問題。」

梁振英認為，學生造假影響香港在全國乃至在國際社會的聲譽和可信度，「人家會問：一家大學查出一百多個，沒有漏網之魚嗎？會不會有蒙混過關的？香港這鍋粥就這樣壞了。」他感謝中大揭示問題，「把這現象拿出來曬太陽」，強調必須嚴肅處理假文書問題，他亦關注虛假文書「恐怕有專人販賣，甚至是有上下游的產業鏈」，執法部份必須嚴厲打擊，將賣假文書的敗類依法嚴懲。