中大文物館「丙午說馬」生肖特展 展出名家尹瘦石、高劍父作品 文物到文化象徵細說馬史︱Yahoo

展覽海報取自清初名家張穆的《滾塵圖》，綠色背景則是呼應馬的生長環境，即草原的顏色。

【Yahoo新聞報道】適逢馬年新春將至，中文大學文物館舉行「丙午說馬」年度生肖特別展覽，展出 40 餘組與馬相關的館藏，即日起至 5 月 24 日向公眾免費開放。

「丙午說馬」展覽分為「上篇：載馳載驅」和「下篇：騁耆奔欲」兩個單元，分別從技術史及文化史的角度，呈現馬在中國歷史上所扮演的重要角色，以及其豐富的文化象徵意涵。

「上篇：載馳載驅」

在蒸汽機出現前，馬是人類出行最重要的驅動力，對文明發展有重要影響。馬匹最早應馴化於歐亞草原，然後向整個歐亞大陸擴散。航海時代後，歐洲人再將馴化馬匹帶入美洲及澳洲。馬具、車具的出現與改進反映出人類生活的歷史變遷：從最初狩獵、馴養馬匹作爲食物，到利用其拖拽車輛，最後親自騎乘，並將其發展成先進的戰爭機器，從而深刻地影響了歐亞大陸各地的政治與文化。

展覽上篇透過一系列馬具、車具及相關圖像，包括控馬的馬鑣、獨輈與雙轅馬車拓片、馬鐙騎俑等，勾勒馬在中國從拖曳車輛到被騎乘的歷史。

戰國晚期至西漢的S形銅馬鑣，即馬車的方向盤。

戰國晚期的軎轄，用來套住馬車車軸兩端，防治車輪脫落。

西周的軛箍。軛是架於牛馬等牲畜頸上的器具，可以為靷繩提供支點，傳導畜力。

「下篇：騁耆奔欲」

展覽下篇則透過文物中不同的馬圖像與範式，展現其文化影響。馬在藝術上亦扮演著重要角色，長久以來，中國文學與繪畫界誕生出一系列經典的馬主題與範式。馬廣受崇拜，先秦時期時見的雙馬圖像，有認爲是泛印歐語系民族中古老的雙馬神；漢代馬又與祥瑞和神仙思想結合，產生天馬信仰。

馬與軍事息息相關，文人常吟詠其征戰沙場的英勇氣概，又象徵奮發的鬥志；它作爲重要戰略資源，一如賢臣良吏，故又有以喻人之德才。所調「世有伯樂，然後有千里馬」形容識人眼光。

最後，馬載人東西闖蕩，游走四方，也被寄喻漂泊中的思鄉或別離之情。老馬、病馬、瘦馬等形象更與英雄末路、懷才不遇的人生際遇相結合，表達無可奈何的情感。

「丙午說馬」展覽即日起在中大文物館展廳三向公眾免費開放，展期至 5 月 24 日，開放時間請參閱文物館網站。

西漢的沐馬宜猴印。漢代有不少猴馬搭配的圖示，皆因古人相信「沐馬宜猴」：養猴於馬中有利於馬兒健康。

清朝的馬上封侯白玉。後世取馬、猴的諧音，寓意「馬上封侯」。

高劍父《風雨驊騮》。作品中馬目瞪大，姿態躁動，被認為參考了日本從江戶時期起流行的佛經中「心猿意馬」的譬喻，反映人心浮躁和思慾。

清晚期或以後的《百駿圖》，實則連同畫中幾位馬伕所牽的工具馬，共繪有駿馬104匹。

首次展出的尹瘦石《奔馬》。

首次展出的戈湘嵐《舞馬》。