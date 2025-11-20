中大文物館展出逾400件元代陶瓷 部分從落馬橋窯址出土首次展示

【on.cc東網專訊】香港中文大學文物館將由明日(21日)起至明年3月29日，展出超過400件元代陶瓷，除了有中大文物館及香港藝術館珍藏，亦有最新於2023至2024年間於落馬橋窯址出土且首次公開展示的標本。訪客可藉着該些文物，探討蒙元時期跨越歐亞、連接海路的豐富藝術及文化交流，並認識元代手工業的蓬勃發展及元青花的誕生。展覽以青花這個影響全球的中國瓷器品類作切入點，側面展示古代中國與其他文化交流互鑒，以及中國陶瓷對世界文明的獨特貢獻。

是次展覽分為「草原風起︰元代陶瓷業的發展」、「交流共融︰元青花的生產與使用」及「海宇會同︰元青花的海外消費與全球影響力」三個單元，展出包括青釉劃荷花紋大盤(浙江龍泉窯)、青花人物故事紋玉壺春瓶(江西景德鎮窯，印尼多烏蘭遺址出土)、白釉棱紋小罐(福建德化窯)、青花鳳首扁壺殘件(江西景德鎮窯， 2023年落馬橋窯址出土)等陶瓷，讓觀眾由淺入深認識元代歷史文化與窯業成就、元青花誕生的背景及在景德鎮的生產狀況、青花陶瓷設計與製作中的技術與審美交流，以及在不同場景中的各種用途，同時介紹元青花透過海上貿易運銷至海外市場的情況、其海外消費族群的多樣性，以及獨有的文化包容性與全球影響力。

此外，中大文物館研究團隊亦與景德鎮御窯博物院的考古學家、文物修復等專家合作，以元大都遺址出土實例作為參考，使用石膏及三維打印技術修復最新出土的陶瓷，包括多件有不少缺失的器物，以重現器物造型。同時，「青花的起源與全球流動」國際研討會由今日(20日)至周六(22日)在中大舉行，來自不同領域的專家及學者，從考古新發現、文化交融、技術流動、藝術風潮、科學檢測等多角度入手，共同探討青花創燒及其全球傳播的歷史軌跡。

