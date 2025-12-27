中大新亞學生會停運 九間書院 4 間受影響 校方稱須依法註冊方可運作︱Yahoo

中文大學。

（12月 27 日更新報道）

【Yahoo新聞報道】繼中大逸夫書院學生會在本月 21 日宣布即日停運、中大伍宜孫書院 23 日 宣布停運，今（27 日）中大新亞學生會亦宣布，翌日起無限期停止運作。換言之，連同早前已宣布停運的敬文書院，中大 9 間書院之中，已有 4 間書院學生會停運。

中大伍宜孫書院早前指，正暫停運作直至完成法律註冊程序，相關期間，書院將接管所有學生團體事務，直至新的學生會完成法律註冊。

中大逸夫書院學生會於日前表示，接獲院方通知，校方將不再承認書院學生會地位，因此即日起停止運作，而伍宜孫書院則於傍晚 6 時向學生發出群發電郵，稱按照大學規定，書院學生會需先完成法律註冊，否則須暫停運作。

僅善衡及晨興已按法例註冊

根據警方的社團名單資料，目前中大書院學生會之中，僅善衡書院學生會及晨興書院學生會已按《社團條例》完成註冊。

校方回覆《Yahoo新聞》查詢時重申「只有依法註冊的學生組織方可運作」，並引述於 3 月發出的聲明，表明不會承認任何人士或團體聲稱為中大學生會或其成員，除非相關人士或團體已根據《公司條例》或《社團條例》完成獨立註冊，並按獲批核的會章運作。