中大校董選戰｜兩建制候選人對疊 對張宇人取態成焦點 校友：兩個爛燈｜Yahoo

今次中大校董選戰焦點之一，落在候選人對立法會議員張宇人應否獲中大頒發榮譽博士的取態。 （South China Morning Post via Getty Images）

【Yahoo新聞報道】中文大學今（22日）起進行電子投票，由校友評議會成員當中選出一名校友校董。今屆有兩名校友遭DQ，獲入閘兩人為中大粵港澳大灣區校友會創會會長郭碧蓮及民建聯成員譚天樂。今次選戰焦點之一落在候選人對立法會議員張宇人應否獲中大頒發榮譽博士。

張宇人前年有份提出中大校董會改組方案，方案令校外校董佔多數，特首委任校董由6人增至9人，一度引發逾千名校友聯署反對。上月《明報》李先知專欄報導，張宇人將獲中大頒榮譽博士，再引起校友熱議。

禁網絡宣傳 後援會「AI譚天樂」評張宇人爭議

受限於禁止候選人網絡宣傳的規則，「譚天樂師兄後援會」日前回應校友查詢時，以「AI譚天樂」在專頁回應，指張宇人作為校董會成員，由校董會頒授榮譽博士予他，難免引起角色衝突的質疑，希望校方能更廣泛聽取校友、師生的聲音，避免進一步撕裂校園，並要求校董會先進行全面評估。如有證據顯示張宇人的貢獻確實符合中大的榮譽標準，例如對教育創新或社會福祉的具體支持就會全力支持。反之，如果爭議過大，可能影響中大聲譽，則建議暫緩或尋找其他方式表彰。

郭碧蓮曾批張宇人目中無人

郭碧蓮過往曾與另外兩名中大校董，公開去信校董會主席，點名批評張宇人目中無人，形容「將謾罵文化帶進校董會，經常在議事廳中出言不遜，語帶挑釁」，嚴重打擊大學主管人員團隊士氣，除令校董會成員為之譁然外，校友亦對有此校董同感羞憤。《Yahoo新聞》曾邀請郭碧蓮接受訪問，截稿前未有回覆。

前中大校董楊于銘接受《Yahoo新聞》查詢時指，不會就選情作評論。他⁠認為兩位皆是資深校友領袖，形容多年來「出心出力出錢出席」，希望選舉是一場君子之爭。另有資深中大校友表示，今次選舉只限候選人在官方平台做宣傳，不准自行在網上宣傳，做法十分古怪，「而家係咩世界？要咁樣做宣傳？唔知幾多十年前嘅選舉方法，咁樣只會令校友覺得，兩個爛橙揀邊個？」

郭碧蓮是執業會計師，2021年成立香港中文大學粵港澳大灣區校友會，擔任創會會長。 相片:中大校方選舉平台Instagram專頁

雖然校方要求用官方宣傳平台，但候選人郭碧蓮在投票前一日在個人facebook帳戶公開「告急」拉票。

郭碧蓮獲中大副校及鄧飛提名 選前告急

在投票期開始前一日，郭碧蓮主動在個人Facebook帳戶公開「告急」，強調候選人中只有自己一直致力協助中大校友在內地創業、就業。郭在1975年於崇基經濟系畢業，現時是執業會計師及稅務師。她在2014年創立中外企業促進聯會。根據聯會官網，她是香港永昌盛有限公司董事長、劉郭企業管理顧問(深圳)有限公司主席及香港劉繼興會計師事務所高級合夥人。郭在2021年成立香港中文大學粵港澳大灣區校友會，並擔任創會會長。

翻查入閘候選人的提名人資料，郭碧蓮今次獲1983年新亞數學系畢業的校友POON Wai Yin提名，記者對照畢業學系、年份和姓名，與中大常務副校長潘偉賢吻合。其他提名人包括1988年崇基政政系畢業的TANG Fei，其畢業學系、年份和姓名與教聯會副會長鄧飛吻合。

郭碧蓮在候選人個人陳述中強調，支持加強中大與中大（深圳）的學術合作，發揮兩校的優勢，提升中大品牌在國際間的競爭力。透過推動創新與跨學科合作，確保中大在區域及國際的研究與教育領域持續領先，推動既堅守中大傳統與核心價值、又能擁抱創新的政策。

譚天樂擔任嶺南藥廠（⾹港）營運總監，亦是中大校友會聯會教育基金會主席。 相片:中大校方選舉平台Instagram專頁

譚天樂為民建聯沙田支部成員

譚天樂在1999年新亞化學系畢業，曾任嶺南藥廠的營運總監，現為中大化學系客席副教授，亦是香港中文大學校友會聯會張煊昌幼稚園的校監。他擔任多個政府公職，包括香港中醫藥管理委員會中藥管理小組委員、通訊管理局廣播投訴委員會委員和中醫藥發展基金諮詢委員會委員等。

譚天樂獲中大前校董林偉雄提名。林偉雄回覆《Yahoo新聞》時表示，被譚天樂熱情邀請，決定提名對方參選，他希望找到一位敢言、正直、冇私、公正的代表進入校董會，代表校友發聲；中大化學系系主任鄺福兒教授亦拍片支持譚天樂，認為譚可令中大得到更多商界資源和機會。譚天樂在個人陳述中表示，若能當選，將聚焦提升管治與透明度，為校董會建立一個更具包容性和透明度的決策過程；推動教育創新，提升院校的教育質素；加強校友參與，建立更強大的校友網絡。