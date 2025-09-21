中大校董選戰｜兩校友被DQ 禁自行網上拉票 候選人後援會：公開選舉走向弔詭沉寂｜Yahoo

中文大學舉行「大學校董會校友評議會成員選舉」，選出一位校友校董，但今屆增設規則禁候選人自行網絡宣傳，必須透過校方官方渠道，而校方的選舉平台Instagram專頁在截稿前只有32位粉絲。

【Yahoo新聞報道】中文大學舉行「大學校董會校友評議會成員選舉」，選出一位校友校董，今（22日）起進行電子投票。今次選舉接連發生風波，包括疑新增「良好服務中大」門檻，有意參選的校友被取消參選資格（DQ）；又增設規則禁止候選人自行網絡宣傳，必須透過校方官方渠道。成功入閘候選人譚天樂的後援會發文質疑，本應公開的選舉，弔詭地走向沉寂。中大校方向《Yahoo新聞》覆稱，候選人可在「校方多個選舉平台」進行競選宣傳活動。

中大周一至四（22至25日）舉行上述選舉，當選人將成為中大的校友校董，任期三年。目前選舉僅兩位候選人成功入閘，即中大粵港澳大灣區校友會創會會長郭碧蓮，她亦是深圳市婦聯特邀代表。另一位候選人是中大校友會聯會教育基金會主席譚天樂，他亦是民建聯沙田支部的副主席。

新增入閘條件：「良好服務中大」紀錄

綜合傳媒報道，今次選舉有兩位有意參選的中大校友被取消參選資格（DQ），原因是欠缺「良好服務中大」紀錄。有資深中大校友指出有關準則是新設入閘條件，以往校友評議會在會員大會選出校董代表時，並沒有「良好服務中大」作入閘條件。

翻查資料，現時中大校董會屬下設立了選舉管理委員會，記者對照Ｗayback Machine紀錄，選管會的網站分頁是今年初才增設。選管會負責審議參選人的提名資格，包括掌握DQ參選人的權力。委員會主席是退休裁判官兼中大校董黃汝榮，其他委員包括中大副校長陳德章、全國政協委員龔永德。

委員會亦負責制訂選舉規則，根據2024年11月版本的《校友、僱員及學生之大學校董會成員選舉規則》，要求參選人「須願意支持校董會的工作，包括但不限於倡導大學的使命和願景，並擁有為中大社群服務的良好記錄」，其中選管會成員陳德章早前回應《明報》記者對於選舉多少人報名和被DQ，表示「唔方便講」，重申選舉按足程序沒有問題。

根據《校友、僱員及學生之大學校董會成員選舉規則》，要求參選人擁有為中大社群服務的良好紀錄。

前校董：遭DQ兩校友「背景清白」

前中大校評會校董楊于銘接受《Yahoo新聞》查詢時表示，關心兩位「背景清白」的校友，包括一位大律師、一位創業者被DQ一事。他希望校董會理解部份校友對DQ失望之情，參選人若符合基本門檻應讓其入閘。

他又指，年輕校友的服務年資雖淺，但現行機制已經需要參選人通過至少30名校友的提名門檻，而參選人亦須憑其往績表現、理念政綱、和選舉承諾等因素去打動選民贏得選票。他強調，⁠選舉應以「均衡參與」、「多元包容」、「廣泛認同」為原則，才有公信力和認受性，將參選門檻訂得過高無助於吸納不同階層校友選民的支持。

禁候選人網絡宣傳拉票、傳媒訪問

除了DQ爭議，今次選舉安排又禁止候選人自行宣傳。社交媒體專頁「譚天樂師兄後援會」發文指，今次選舉設「新規則」，禁止候選人自行網絡宣傳。校方除了安排候選人提供簡單資訊在有限電子渠道，例如官方的IG、網頁及電郵發放外，候選人不得進行社交媒體宣傳。校方曾就選舉時如何宣傳向參選人發出守則，列明不容許的宣傳方法包括傳媒訪問。

後援會質疑有關安排令本應公開的選舉，弔詭地走向沉寂，對於選舉安排感到失望。《Yahoo新聞》曾向該專頁查詢，獲覆稱專頁是一班譚天樂的支持者自願組成，主要希望鼓勵校友登記做選民，而受限於選舉規則，譚天樂不便接受訪問。

另一位候選人郭碧蓮相關的社交媒體專頁「支持郭碧蓮博士」也表示，禁止網絡拉票是校方決定，強調郭碧蓮都是受害者，失去拉票的權利。不過，郭碧蓮在個人Facebook帳戶公開與「支持郭碧蓮博士」專頁「割蓆」，指無論該專頁是否由她真實支持者管理，她均不認同其內容。

《Yahoo新聞》翻查中大《校友評議會、教職員及學生校董的選舉規則》，列明候選人可進行競選活動，例如派發單張，以及張貼紙本或網上公告，競選活動必須合法，符合一般公認的選舉慣例，亦明文指出候選人亦可透過網上平台進行競選（Candidates may also campaign online）。

但據了解，中大選舉管理委員會在今次選舉，另增設規則規範候選人只能使用官方宣傳渠道，避免在競選期間使用自己或他人的社交媒體進行網上拉票，變相禁止候選人自行在網絡宣傳「打選戰」，兩位候選人沒有成立競選的社交媒體專頁，亦沒有接受傳媒專訪，只有《明報》在報導今次選舉DQ事件時，曾向郭碧蓮查詢。

中大《校友評議會、教職員及學生校董的選舉規則》，列明候選人可在網上平台進行競選活動。

中大：候選人可在校方多個平台宣傳

中大回覆《Yahoo新聞》時，未有正面回應禁止候選人進行網絡宣傳一事。校方表示，根據選舉規則，候選人可以在「校方多個選舉平台」進行競選宣傳活動，包括校方選舉網站、大學發出之電郵、「與候選人會面」、在校內預約活動場地作競選用途和 中大校方選舉平台Instagram 等，有關人士亦可引用Instagram內容，轉發至他認為合適的其他平台。

中大表示，力求所有活動均須合法、遵守普遍接受的選舉慣例、符合高等教育機構的標準，避免選舉訊息被其他人士曲解、誤導。

翻查資料，中大校方的選舉平台Instagram專頁在截稿前僅得32位粉絲，兩位候選人「入閘」後，各有一則貼文宣傳，只有3至7個讚好。選舉曝光度低外，校方在9月12日舉辦的「與候選人會面」，據悉扣除工作人員，只有不足10人參加。

校友不滿DQ：我有咩得投？

有資深中大校友表示，校友普遍不關心今次選舉，「你成個選舉都係DQ人㗎啦，咁我有咩得投啫？」他形容選舉沒有氣氛，譚天樂雖擺出屬於較開明的候選人姿態，但他仍抱觀望態度，其後再決定是否投票，「第一就係佢民建聯（沙田支部副主席）嘅身份，佢要話到俾人聽，點解要信佢，係咪？呢個係佢要做嘅功課。」

根據選舉安排，校友必須在9月16日以前完成「 選舉電郵驗證 」，才能在周一至四（22至25日）透過電子投票系統進行投票。