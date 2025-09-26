英國調查揭三分一女學生曾被性騷擾
中大校董選舉建制對壘 投票率僅0.4% 譚天樂當選 民建聯共擁兩席 譚：不想政治化︱Yahoo
【Yahoo新聞報道】香港中文大學校董會經歷改組後，本周進行「大學校董會校友評議會成員選舉」選出校友校董，先後爆DQ及禁自行拉票爭議，僅兩名建制候選人入閘。逾25萬名合資格校友選民當中，僅1,114人投票。本身是民建聯沙田支部副主席的譚天樂獲688票當選，擊敗獲426票的中大粵港澳大灣區校友會創會會長郭碧蓮。議員校董一向由立法會各政黨協調下產生，目前自由黨、工聯會及民建聯各擁一席，惟譚當選後，中大校董會就有兩名民建聯成員。對於譚當選會否影響有關協調，譚接受《Yahoo新聞》訪問時不願評論。譚又形容，今次校董選舉是「大衛打歌利亞巨人」。
今次選舉在本周一至四（22至25日）透過電子投票系統進行投票。根據中大公告，有252,381位合資格的選民，當選人須獲得不少於10%或1,000名合資格選民投票（以較少者為準），方為有效。
投票人數僅及2021年的八分一
截至網絡投票結束，共有1,114人投票，符合選舉有效門檻。譚天樂獲688票，對手郭碧蓮獲426票。中大今日（26日）下午發公告確認譚天樂當選，作為校友校董的任期三年。
今次選舉按1,114人投票計算，投票率只有0.4％。相比2021年校友評議會成員選舉，當時在紅磡體育館召開週年大會，逾千人親身登記出席，逾8,800人投票。
資深校友登記難減投票意欲
當選的譚天樂1999年新亞化學系畢業，曾任嶺南藥廠的營運總監，現為中大化學系客席副教授，亦是香港中文大學校友會聯會張煊昌幼稚園的校監。他目前擔任民建聯沙田支部副主席。
《Yahoo新聞》在選舉結果出爐後專訪譚天樂，他形容這場選舉是「大衛打歌利亞巨人」，對勝出選舉感到高興。對於投票人數僅僅過1,000人門檻，他認為與今年投票需要事先登記電郵才能投票有關，不少資深校友不清楚自己的「校友編號」，要先向校方取回編號，令登記手續變得更複雜，「去到咁繁複，中間好多（校友）都搞唔掂，呀，不如唔投喇。」
是否支持張宇人獲頒榮譽博士？譚：將校友聲音帶入校董會
他形容自己「鍾意聆聽、鍾意溝通」，當選後會將校友的意見帶入校董會，包括有校友關注中大是否頒發榮譽博士予自由黨立法會議員張宇人，「我做中大校友校董，最緊要帶返校友聲音入去，如果我接觸層面，我而家聽到都有幾多唔同意見，我就會將呢個聲音帶返俾校董會，係咪應該要再從長計議？」譚天樂相信，校方若頒榮譽博士，一定有一個門檻或檢查清單（check list），「我都要研究返check list，張生係咪fufil到。」
前校董楊于銘向《Yahoo新聞》表示，今次選舉投票人數不能與2021年校友評議會成員選舉直接比較。2021年選舉有兩人競逐「校友評議會主席」，以及四人競逐兩名「校友評議會常務委員」，即有六名候選人一起拉動各自的支持者。加上當年採用「授權票（proxy）」制度，校友若未能親身出席會員大會，可委托他人代為投票，一人最多可帶六票（連同自己一票）。
民建聯背景的中大校董增至2席 譚：以校友身份參選
中大校董會自經歷改組後，由55人減至34人，當中立法會議員互選產生的校董維持3席不變，現時分別是自由黨的張宇人、工聯會鄧家彪及民建聯的劉國勳擔任議員校董。譚天樂當選校友校董後，民建聯背景的中大校董增至2席。
譚天樂表示，去年加入民建聯，希望用政黨資源推動活動，例如今年5月在沙田新城市廣場舉辦青年音樂節。他強調是以中大校友身份參選校友校董，亦不會隱藏民建聯成員身份，不希望參選校董因民建聯背景而變得「政治化」。
被問到民建聯背景的中大校董增至2席，會否打破校董會內不同政黨背景校董的平衡，令下屆議員校董的選舉出現變數，譚天樂表示不評論。若在中大議題上與黨立場不一致。譚天樂表示會與黨內溝通，「因為佢哋可能有一啲決定，未必以中大校友去睇。如果我作為中大校友、中大校董，我會同佢去傾返。」
不過，有兩位民建聯背景擔任中大校董非首例。前校董楊于銘表示，2011年當選校友評議會主席的是陳志新校友，他公開承認是民建聯黨員，而當年主席是兼任大學校董。同期立法會有三位議員擔任中大校董，其中一位是民建聯的陳克勤。
向校方跟進DQ事件
對於選舉接連發生DQ及禁自行拉票爭議，譚天樂稱會向選舉管理委員會反映對今次投票方法和宣傳方式的意見，「往後選舉可以多啲畀返候選人（宣傳），我都多謝一班錫我中大校友，將我嘅理念表達，但始終唔係我個人。」他又稱會一併跟進DQ事件，「到而家為止我都係道聽途說，個DQ門檻係點......到而家我都唔知。不過，如果我入到校董會，呢件事點樣做好啲，我覺得需要大家去睇。」
現時中大校董會34席接近「齊腳」，僅餘1席本科生代表空缺。今年4月中大曾舉行本科生代表選舉，唯獲提名的學生須先經「大學校董會學生成員選舉委員會」作3星期評估及審核，才能正式參選。最終只有一位「入閘」候選人，中大亦未有回應共接獲多少學生有意參選。當時選舉最終僅有466人投票，距離最低門檻的1,000人尚欠534人。按18,506名合資格選民計算，投票率僅2.5%，其後校方宣布選舉無效，下次選舉需在至少6個月後舉行。根據選舉規例，同一學年內不可有多於一次選舉或補選。
中大回覆《Yahoo新聞》時，未有確認多少人遭DQ，稱已通知相關者原因，經上訴程序維持決定，選舉文件被提名人須具良好聲譽及願支持校董會，並須服務中大表現優異等。而新要輪的本科生代表選舉，將於稍後適當時候進行。
