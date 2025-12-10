中大研發新型鋰電池防自燃 提升電動車、手機安全 料兩年後推出市面︱Yahoo

商用鋰電池被刺穿起火後，已被燒至變溶爛，而中大新研發的鋰電池則維持原狀。

【Yahoo新聞報道】電池被廣泛應用在日常電子產品，例如手提電話、手提電腦、行動電源，甚至電動車，但鋰電池容易自燃起火，安全隱患一直備受關注。中文大學研究團隊研發一款採用嶄新電解液的鋰電池，可以從電池溫度上升之初抑制熱量積聚，阻止其自燃，同時保持鋰電池的高性能。團隊實驗結果顯示，被尖刺刺穿後，新研發的鋰電池沒有自燃冒煙，惟普通商用鋰電池四秒後已經起火。帶領團隊的中大機械與自動化工程學系教授盧怡君表示，現時新鋰電池成本比傳統鋰電池要高出三倍，但相信量產後價格差距會收窄，有信心兩年後可以推出市面。

坊間較安全鯉電池續航差

鋰電池被廣泛應用在電動車、電子產品，惟鋰電池具高能量密度，受到擠壓、碰撞、過熱，則有極大風險引發自燃，造成極大的安全風險；一些帶阻燃功能的鋰電池亦治標不治本，只能在鋰電池開始燃燒後抑制火勢；現時大多產品採用的低能量密度，雖然有較高安全性，卻會影響電池續航能力。中大機械與自動化工程學系研究團隊研發帶創新電解液之鋰電池，新材料能在電池溫度上升時形成「低放熱結構」，從源頭阻止熱量積聚，提高安全性。

帶領研發團隊的學者盧怡君分享團隊早前的中小型針刺實驗結果，利用尖刺分別刺穿一塊中大新研發的鋰電池，以及另一塊市面上的商用鋰電池。商用鋰電池在被刺穿後隨即冒起黑煙，四秒後已經起火，電池溫度極速上升至攝氏 550 度；中大新研發鋰電池被刺穿後並沒有產生任何氣體，外觀上也沒有變形，溫度一直保持低於攝氏 50 度。

除具備安全性，新研發鋰電池同樣能保持高能量，傳統商用電池充電循環約 700 次已盡使用壽命，中大新研發之鋰電池則可保持在 1000 次穩定循環，耐用程度更高。

中大機械與自動化工程學系教授盧怡君。

可用於手機、行動電源 料推出市面後價格相若

盧怡君表示，新款鋰電池可在不更換產品其他零件下，直接取代舊有鋰電池，同樣可以應用在手提電話、手提電腦、行動電源、電動車等普遍電子產品。現時新研發鋰電池成本比普通鋰電池高出三倍，盧怡君有信心新鋰電池被廣泛生產後成本可與現時產品睇齊，有信心進行更多測試後，在兩年後可以推出市面：「大家知道成本跟量一定很重要，量上去就會降成本，我們相信未來至少可以做到跟商用的電解液是差不多價格 … 但是重點是它可以保證安全，很大程度能夠提升它的安全性。」