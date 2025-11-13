中大研究糖尿病患者用連續血糖監測儀有效控制血糖 併發症入院大減八成半(江瓔庭報道)

【Now新聞台】中大醫學院研究顯示，糖尿病年輕患者在使用連續血糖監測儀後，血糖水平有顯著改善。

今年四歲的博文患有一型糖尿病，即是身體無法製造胰島素，血糖一度升至三十幾度，併發酮酸中毒，一度要入深切治療部。

博文媽媽關太：「每日『篤手指』八至九次，包括食飯前後、睡前、凌晨，靠護士姑娘幫手『篤手指』檢測(血糖)，對於他一定痛苦。他這麽小，不願意配合的情況很多，有了連續血糖監測儀，免除了很多這些煩惱，我不用追著他做，在手機上已經看到他的狀況。」

中大醫學院聯同兒童糖尿協會獲馬會慈善信託基金捐助，過去兩年為超過900名糖尿病年輕患者提供連續血糖監測儀。患者在皮膚上安裝感應器，每日24小時測量血間質葡萄糖水平，數據可即時上傳至手機，再配合連接胰島素泵等儀器，可即時調控血糖水平。其中642人持續使用儀器12個月後，因糖尿病併發症而須住院的比率大幅下降85%，嚴重低血糖症風險亦降低超過60%。

目前醫管局向個別有臨床需要的年輕糖尿病患者，免費提供連續血糖監測儀，但大部分患者需要自費使用儀器，團隊希望政府可提供更多支援。

中大醫學院內分泌及糖尿科主任馬青雲：「連續血糖監測儀平均每個可能400至700元，用10至15日。參考外國相應有不同地區，支持一型糖尿病病患者可以用到連續血糖監測，希望香港一樣爭取患者這樣的設備可以用 。」

團隊之後亦會利用計劃收集而來的數據，進行成本效益分析，目標繼續為糖尿病高風險群組提供持續血糖監測。

#要聞