中大研華人糖尿預測模型 強化治療延壽減支出
【on.cc東網專訊】中大醫學院與英國牛津大學研究團隊開發全球首個「華人糖尿預後預測模型」，針對二型糖尿病年輕化趨勢，預測併發症風險。中大醫學院與英國的牛津大學展開一項近10年的研究，根據本港糖尿病患者的數據，推算每100名患者有18人出現致命併發症，包括中風、下肢截肢及腎病，配合強化治療可延長壽命，減少兩至三成醫療支出。
研究運用2002至2019年本港糖尿病登記冊大數據，追蹤逾21,000名患者，年紀最小18歲。團隊開發全球首個「華人糖尿預後預測模型」，結合17萬6千多名患者資料庫驗證，預測健康風險及併發症年度變化。
香港糖尿病及肥胖症研究所所長、中大醫學院內科及藥物治療學系教授陳重娥表示，根據研究團隊的評估，二型糖尿病患者在併發症出現後，每年牽涉的醫療費用會由原先2萬美金，增加5至17倍不等。她補充，研究亦反映，患者的生活質素會下降，一旦涉及中風，影響最大。
陳重娥續指，模型生預視病情惡化風險，醫生可與患者討論控制方法。她舉例，一個53歲患病10年、肥胖有三高及吸煙、曾心肌梗塞的男患者，預期壽命僅12年，經強化治療如用藥、戒煙及減重，可延長8年。中大醫學院估計，本港約80萬糖尿病患者，一年住院費用約460億元，強化治療後人均每年節省5,540元。
