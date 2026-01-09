中大聯合書院學生會會長等人請辭 幹事會自動解散 院方曾多次要求獨立註冊︱Yahoo

【Yahoo新聞報道】聯合書院學生會昨日（9 日）召開會議，會上通過接納全體監議會代表、幹事會會長、副會長及外務副會長的請辭。按《會章》規定，幹事會即時自動解散，所有職位亦隨之出缺。學生會過去曾透露，院方曾多次要求學生會獨立註冊，否則不會代收會費及收回場地管理權。

根據《香港中文大學聯合書院學生會會章》，當幹事會民選的會長、副會長及外務副會長同時或先後辭職，幹事會將自動解散，所有幹事職位即時出缺。學生會宣布，幹事會已按章自動解散。

學生會同時引述《會章》指，鑑於本會所有中央機構，包括幹事會、監議會、司法委員會及出版委員會的全部職位現已出缺，學生會將依章解散。

《Yahoo新聞》已就事件向校方查詢，正待回覆。

院方曾多次要求學生會獨立註冊

聯合學生會自 2019 年起，中大校方一直以學生會擁有獨立財政及選舉制度為由，表示學生會並非法定存在，並要求各書院學生會註冊成為獨立社團。聯合學生會幹事會亦於 2021 年因此總辭，其後學生會一度「斷莊」，直至 2023 年「聯承」成功上任。

「聯承」至本年度幹事會「聯聆」任期內，一直受到聯合書院院方關注，院方多次提醒學生會需要獨立註冊。聯合學生會曾形容，院方態度強硬，表示學生會必須於限期內提交註冊時間表，否則將不再代收會費，並收回學生會場地管理權。

一個月內五間學生會停運

另外，逸夫、伍宜孫、新亞及和聲四間書院學生會早前陸續宣布學生會停運。九間書院學生會中，至今僅餘四間學生會運作，當中只有善衡及晨興書院學生會已應校方要求完成獨立註冊。