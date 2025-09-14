中大藝墟據報收到「指示」 不得提及「聯書院」學生會主辦 場刊「學生會重建進度」變空白 ｜Yahoo

【Yahoo新聞報道】中大「藝墟」每年開學均會在百萬大道舉行，旨在讓學生組織向新生宣傳及「招莊」，並幫助新生融入學會文化。過去，活動由中大學生會主辦，但自 2021 年學生會解散後，改由「聯書院學生會工作小組」接辦。據《獨媒》及《集誌社》報道，由各書院學生會代表組成的「聯書院學生會工作小組」籌辦今年活動時收到「指示」，場刊及舞台佈景板不得刊登「聯書院」名稱及介紹，場刊內有關「中大學生會原有架構及重建進度」的內容亦要「開天窗」。

《Yahoo新聞》已就事件向中文大學查詢，正待回覆。

廣告 廣告

中大藝墟（聯書院學生會 IG）

召集人：感受到「來自大學內外的壓力」

小組召集人冼卓言向傳媒表示，籌辦藝墟除延續傳統外，也希望透過活動接觸新生及學會，推動重建中大學生會的目標。冼指出，今年「藝墟」籌辦過程備受限制。場刊及舞台佈景板不得顯示「聯書院」名稱，只能印出社交媒體 QR code；原計劃介紹「中大學生會原有架構」及「重建進度」的場刊內容也被要求刪除，頁面空白僅留標題。

冼表示，活動感受到「來自大學內外的壓力」，但不便透露詳情。他指出，場刊尾頁原欲註明活動由各書院學生會代表合辦，卻被要求改為「一群努力重建中大學生會的同學」。籌委曾追問指示原因，但未獲清晰回應，需在短時間內決定調整方案。

冼又說，往年藝墟從未遇過類似限制，場刊內容如學生會架構及重建進度均屬「好 factual 嘅嘢，往年都有寫，唔係要寫咩觸動到紅線嘅嘢。」他認為，「藝墟」是正當、合法、娛樂為主的活動，但亦面對諸多阻滯，相信「聯書院」日後繼續推動校政相關目標時，將面對更多困難。