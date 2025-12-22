yxabhixq7iwh.JPG

中大逸夫書院學生會周日（21日）宣布即日起停止運作。學生會在社交平台表示，早前獲書院通知，校方將不承認書院學生會的地位，因此決定停運。

聲明表示，面對近年社會動盪與學生會的窘境，仍然積極與校方溝通，盡力配合並作出合理妥協，希望在尚存空間中，捍衛大學的學術自由與學生自治精神，「但從今日起將無法堅守下去」。

中大9間書院中，逸夫書院學生會並非首個宣布停運的學生會。敬文書院學生會去年1月稱，大學校方和書院以書院學生會擁有獨立財政和選舉制度為由，要求學生會向警務處註冊為獨立社團，因此決定「暫停運作」，至今仍未恢復運作。

廣告 廣告

綜合警務處「已獲註冊或豁免註冊的社團或分支機構名單」，中大9間書院中，只有善衡書院學生會及晨興書院學生會已按《社團條例》獨立註冊。其餘書院學生會則未完成註冊，當中和聲書院、崇基學院、逸夫書院、聯合書院、伍宜孫書院、新亞書院已展開獨立註冊程序。 中大校長盧煜明6月履新時曾表示，將按現行法例協助重建學生會，但未有提及時間表。

原文刊登於 AM730 https://www.am730.com.hk/本地/中大逸夫學生會停止運作-告別信稱校方將不承認地位/630073?utm_source=yahoorss&utm_medium=referral