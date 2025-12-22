宏福苑五級火｜情緒支援熱線
中大逸夫書院學生會停運 聲明指校方將不承認地位 感嘆無法堅守學生自治堡壘｜Yahoo
【Yahoo 新聞報道】中文大學逸夫書院學生會昨日（21 日）在社交平台表示，由於早前獲院方通知，得悉校方將不承認書院學生會之地位，故宣布學生會即日起正式停止運作。
《Yahoo 新聞》已經向中文大學查詢，正待回覆。
聲明表示，學生會 36 年來一貫恪守學生自治、員生共治與書院聯邦之精神，面對近年社會動盪與學生會之窘境，學生會縱有動搖與猜疑，但仍然積極與校方溝通，擔當同學與院校方之間的橋樑，而且有盡力配合並作出合理妥協，「只望在尚存空間中捍衛大學的學術自由與學生自治之精神」，但是「今天起，我們作為捍衛學生自治精神的堡壘，將無法堅守下去」。
學生會形容，現時被扼殺的不只是學生會，「其背後更意味著學生參與的消殆」。聲明又說，「學生會是前人栽下之樹，惟時人無法再好好守護，我們望向各位前輩與逸夫人致上最懇切的歉意」，「望逸夫人風骨不化，氣節永存，有緣再會。」
2019 年「反修例運動」後，本港多間大學學生會陸續解散或不被校方承認，其中中大學生會在 2021 年 10 月 7 日解散，不過各間書院的學生會則繼續運作。2024 年 1 月，敬文書院學生會就發公開信指，中大校方及書院自 2023 年 9 月起定義各書院學生會屬於「非法組織」，要求各書院學生會向警務處註冊為合法社團。
根據警務處「已獲註冊或豁免註冊的社團或分支機構名單」，現時只有善衡書院學生會及晨興書院學生會已按《社團條例》獨立註冊。中大校長盧煜明今年 6 月履新時則表示，將會協助重建中大學生會，然而他未有提供時間表。
