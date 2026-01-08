中大醫學系內地生承認偷拍裙底 求情稱有參與社會活動冀輕判

1538116489_1x.jpg

一名中文大學醫學系博士研究員，今日在粉嶺裁判法院承認在商場扶手電梯偷拍女子裙底。署理主任裁判官香淑嫻考慮到被告背景良好，為他索取感化及社會服務令報告，押後至本月26日判刑，強調仍有機會判監。

妻子亦是醫學博士

29歲被告田天承認於去年9月23日，在大埔新達廣場扶手電梯，用手機偷拍一名34歲女士的裙底。一名男途人目擊事件，女事主得知後發現被告的手機藏有5張偷拍她裙底的照片，於是報警。辯方求情指被告是醫學系的博士研究員，妻子亦是醫學博士。被告犯案是一時衝動，沒有預謀，他承諾不再重犯。辯方又指被告的科研成就非常出色，曾發表多篇論文。而被告在事發後積極參與很多社會活動，亦出席有關精神健康的課程。

