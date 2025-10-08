中大醫學院推新課程模式 培養醫科生創科、領導能力及人文關懷

【Now新聞台】中大醫學院下學年推出新課程模式CU Medicine Plus，訓練醫科生掌握醫學專業知識和技術的同時，培養他們的創科精神、領導能力及人文關懷。

六年醫科課程分為三個階段，首兩年會著重全人發展與跨學科體驗、鼓勵學生參與社區服務等。學生三至四年級時，會透過專題研習或科研實習，探索不同醫學專科領域；到課程最後兩年，醫學院會提供專科研究項目，以及臨床實習機會，學生可於真實醫療環境，深入了解自己選擇的專科。

中大醫學院院長趙偉仁指，院方支持港府打造國際生命健康創科樞紐，致力提升醫學教育內容、結合醫學知識與創新科技，有信心醫科生未來能貢獻香港及區內醫療體系，長遠提升香港在全球醫學科研上的領導地位。

