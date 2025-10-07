中大醫學院推課程改革 引入更多人文關懷元素、預留海外交流資源 強調與第三間醫學院及競爭無關︱Yahoo

（左起）中大醫學院副院長 (教育) 黃仰山、副院長（學生事務）吳兆文、院長趙偉仁、助理院長（入學）朱昭穎及醫科生代表吳品諭。（中大醫學院提供）

【Yahoo新聞報道】中文大學醫學院將於 2026/27 學年起，推出名為「CU Medicine Plus」的新醫學課程模式，在現有六年制課程架構上再作調整。院方指，期望新課程能拓展醫學生的全球視野、亦強調人文關懷，會幫助醫學生學習同理心。

院長趙偉仁指，希望讓醫科生「在心中種下一粒種子」，從社會、科技與人道角度理解醫療的真正意義。而醫生不應只是「醫術專家」，「應該是能理解世界與人的專業」，他認為，課程可吸引關心社會的學生報讀。

要求學生多「反思」不只是被動吸收

據院方介紹，新課程會以「三層螺旋式結構」貫穿六年學習旅程，在「第一層」，學生除修讀醫學核心課程外，亦可探索副修領域，如工程、電腦科學或公共衞生，並參與社區服務及人道項目。到「第二層」則強調實踐與創新，學生可參與臨床研究、創科計劃或跨學科專案。

去到「第三層」，便會讓學生按志向深入專科。中大醫學院副院長（教育）黃仰山指出，新課程重視的是靈活性，「醫學院不會要求學生在固定時段進行某類活動，學生可根據個人興趣及需要，靈活規劃個人化的學習路徑……無需因安排研習而中斷醫學課程。」

中大醫學院院長趙偉仁表示，跨學科有助學生掌握醫學以外的知識，迎接新時代挑戰。（中大醫學院提供）

預留資源讓學生參與海外交流

課程的設計靈感，源自醫學院於十多年前設立的「環球醫學領袖培訓專修組別（GPS）」。過往 GPS 為部分學生提供海外交流、科研與人道服務機會。院方指，這次課程改革的目標，是將 GPS 的精神推廣至每一位學生。

趙偉仁稱，新課程將不再是「小眾精英的延伸」，而是讓所有學生都有機會在醫學、創新和人文三方面成長。他形容這是一種「良性壓力」，可促使學生主動探索，培養更全面的能力。

趙偉仁亦指，醫學院會預留時間與資源，支持學生參與海外交流、創科研究及社區服務，「不只投放金錢，而是投入人力與機會，讓學生走出課室，體驗世界。」

醫學生：醫生需要同理心

現就讀三年級的醫科生代表，中大醫學院院會前會長吳品諭（Brian）分享，稱自己過去曾參與本地健康普查、參加人道服務團隊到印尼協助偏遠社區健康教育，也曾參與 AI 醫療研究計劃，開發以人工智能協助失眠症患者的應用程式。

他笑言，雖然醫科課程繁重，但時間「一定抽到」：「只要做自己有熱誠的事，就會找到時間。中大課程設計很有彈性，讓我們能兼顧臨床學習與服務體驗。」

Brian 形容，這些經歷讓他學會領導與團隊合作，體會「醫學是科學與人文的交匯點」，「我們學的不只是治病，而是理解人。醫生需要同理心，明白病人真正的需要。」

醫學院副院長（教育）黃仰山指，新課程可協助學生探索全人發展以至多元職涯規劃等多個領域。（中大醫學院提供）

部分元素會逐步引入現行課程

中大醫學院指，新課程將於 2026/27 學年正式啟動，屆時新入學的醫學生將就讀新課程。院方指，課程改革不影響現有學生，但部分元素會逐步引入現行課程。

醫學院副院長（學生事務）吳兆文認為，課程改革有助學生發展個人潛能，期望能讓中大醫科生超越傳統醫生角色，「 成為集學者、創新者、領袖及人道主義者於一身的新一代醫生。」

招生與影響

被問到調整課程是否與第三間醫學院，或香港大學的競爭有關時，院方則強調沒直接關聯，而是配合全球醫學教育趨勢的自然演進。

院方亦透露，未來的入學面試將更重視學生的思維廣度與對醫學以外議題的興趣，希望招募具批判思維、創意思考與人文視野的年輕一代，預期可吸引更多具多元背景與社會關懷的學生報名。