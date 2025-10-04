中大醫學院連續3周末辦健康展覽 為4000市民免費健康檢查

【on.cc東網專訊】香港中文大學醫學院院會今日(4日)起連續3個周末，於3個分別位於樂富、將軍澳及荃灣的大型商場，舉辦腦神經系統疾病健康展覽，內容圍繞各類常見神經系統疾病，包括認知障礙症、柏金遜症、腦癇及中風等，提高大眾認知。同時，院會會為市民提供免費健康檢查，包括量度體質指數、血糖、血壓及腦健康評估等。若市民於腦健康評估中被診斷為「需關注」的合資格人士，將在4周內獲轉介進行免費深入檢查。院會預計6日展期會有逾3萬人到場，並為約4,000名市民進行檢查。

廣告 廣告

中大校長盧煜明表示，院會一直致力鼓勵醫學院師生推動公眾教育，提高市民對個人健康及公共衞生的意識。他又提醒，雖然患上腦疾病的機會隨着年齡遞增，但高齡並非致病的唯一原因，每個人都應妥善管理好自己身體，從生活習慣入手，減低患上腦神經疾病的機會，例如定期接受身體檢查，及早發現和治理潛在疾病。

中大醫學院院長趙偉仁說，今次展覽為醫學院學生提供機會，讓走進社區，與不同年齡、階層及背景的市民交流，培養日後與病人診症時的溝通技巧。對於長者較常出現腦退化症、柏金遜症等疾病，往往不容易察覺，趙說可以透過簡單檢查，例如以聊天等方式，找出懷疑患有腦神經疾病的病人。

莫慶堯醫學教授兼中大醫學院內科及藥物治療學系腦神經科教授莫仲棠指，大腦是人體最精密、功能最多元，同時亦是最複雜的器官，希望可藉今次展覽向市民推廣腦部健康的重要性，並提供實用的預防建議，讓市民可從日常生活做起，建立健康習慣及定期檢查。

中大醫學院內科及藥物治療學系腦神經科助理教授葉耀明指出，傳統觀念一直認為中風、腦退化症與柏金遜症等腦神經疾病較多發於長者，但近年來這些疾病卻在青壯年群體中愈發常見，故各年齡層的市民都應該養成良好的生活習慣，降低患病風險。

【更多即時新聞詳情請上東網新聞】