今年起禁售熒光棒 玩具店改賣電子玩具
中大醫學院連續3周末辦健康展覽 為4000市民免費健康檢查
【on.cc東網專訊】香港中文大學醫學院院會今日(4日)起連續3個周末，於3個分別位於樂富、將軍澳及荃灣的大型商場，舉辦腦神經系統疾病健康展覽，內容圍繞各類常見神經系統疾病，包括認知障礙症、柏金遜症、腦癇及中風等，提高大眾認知。同時，院會會為市民提供免費健康檢查，包括量度體質指數、血糖、血壓及腦健康評估等。若市民於腦健康評估中被診斷為「需關注」的合資格人士，將在4周內獲轉介進行免費深入檢查。院會預計6日展期會有逾3萬人到場，並為約4,000名市民進行檢查。
中大校長盧煜明表示，院會一直致力鼓勵醫學院師生推動公眾教育，提高市民對個人健康及公共衞生的意識。他又提醒，雖然患上腦疾病的機會隨着年齡遞增，但高齡並非致病的唯一原因，每個人都應妥善管理好自己身體，從生活習慣入手，減低患上腦神經疾病的機會，例如定期接受身體檢查，及早發現和治理潛在疾病。
中大醫學院院長趙偉仁說，今次展覽為醫學院學生提供機會，讓走進社區，與不同年齡、階層及背景的市民交流，培養日後與病人診症時的溝通技巧。對於長者較常出現腦退化症、柏金遜症等疾病，往往不容易察覺，趙說可以透過簡單檢查，例如以聊天等方式，找出懷疑患有腦神經疾病的病人。
莫慶堯醫學教授兼中大醫學院內科及藥物治療學系腦神經科教授莫仲棠指，大腦是人體最精密、功能最多元，同時亦是最複雜的器官，希望可藉今次展覽向市民推廣腦部健康的重要性，並提供實用的預防建議，讓市民可從日常生活做起，建立健康習慣及定期檢查。
中大醫學院內科及藥物治療學系腦神經科助理教授葉耀明指出，傳統觀念一直認為中風、腦退化症與柏金遜症等腦神經疾病較多發於長者，但近年來這些疾病卻在青壯年群體中愈發常見，故各年齡層的市民都應該養成良好的生活習慣，降低患病風險。
【更多即時新聞詳情請上東網新聞】
其他人也在看
網上熱話｜行人路驚現有人「曬通粉」 到底有何功效？
行人路上會見過有人曬陳皮，不過曬通粉又有否見過？最近有網民拍攝在行人路上驚現一堆鋪好的通粉，引起網民討論。 由圖片可見，在單車徑旁有一大堆未煮過的通粉，直接放在行人路上，並無任何布墊著。經過的網民不禁拍下照片，並上載至社交平台Threads問「究竟將未煮過既通粉曬完有咩功效？」 網民估計是為防穀牛 有am730 ・ 10 小時前
新界東聯網推遙距化驗切片 明年料實行 AI 輔助診斷 強調不會取代病理科醫生︱Yahoo
【Yahoo健康】病理科作為支援斷症、化驗的「幕後軍師」，其判斷越精準快速，病人便越能盡快接受合適治療。但過往在化驗的過程中，總有一些難以控制的過程造成延遲 ── 例如病理科醫生需乘車到施手術的醫院。Yahoo 健康 ・ 14 小時前
月餅回收2025｜月餅/月餅盒回收計劃合集 送高達$100奇華優惠券、可捐贈月餅/餅券（不斷更新）
中秋節即將到來，便已收到大量月餅，擔心吃不完？每年坊間也有不少環保團體舉辦月餅回收活動，將收集所得的月餅、月餅券分享給弱勢社群。同時，還有月餅盒回收活動，可以去減少浪費外，還有機會獲得高達$100奇華優惠券！本文將詳細介紹2025年主要的月餅和月餅盒回收計劃，讓我們一起實踐環保中秋，傳遞愛心！YAHOO著數 ・ 1 天前
西九寵物俱樂部啟用 朝六晚十一開放
【Now新聞台】西九文化區的寵物俱樂部經翻新後啟用。 園區鄰近西九文化區西閘入口，以野餐為主題，設有多個不同造型的爬架及跳欄等。場內分成草地區及跑道區，可以讓寵物奔跑及散步，亦有多項寵物友善的設施，包括租借寵物車服務等。會場每日上午六時至晚上十一時開放，不少主人表示日後要帶寵物「放電」有多一個選擇。Kevin：「你看看挺多人在這裡，很多狗隻一起玩，很開心。(往後會多些來玩嗎？)會來多一些。」陳小姐：「現在推行寵物經濟，很多餐廳陸陸續續讓我們進入，不過希望公共交通工具可以再完善一點。」#要聞now.com 新聞 ・ 2 小時前
中秋節翌日假期15間普通科門診服務安排一文睇晒
【Now新聞台】醫管局公布，中秋節翌日假期(10月7日)將有15間普通科門診診所提供公眾假期普通科門診服務。求診人士可透過電話預約系統或流動應用程式「HA Go」內的「預約普通科門診」功能，預約診症時間。10月7日(中秋節翌日假期)普通科門診服務安排：服務時間：上午9時至下午1時及下午2時至下午5時港島區：香港仔賽馬會普通科門診診所地址：香港仔水塘道10號診所電話：2555 0381 / 預約電話：3543 5011筲箕灣賽馬會普通科門診診所地址：筲箕灣柴灣道8號一樓診所電話：2560 0211 / 預約電話：3157 0077貝夫人普通科門診診所地址：灣仔皇后大道東282號鄧肇堅醫院社區日間醫療中心地庫高層診所電話：3553 3116 / 預約電話：3157 0000-------------------------九龍區：觀塘社區健康中心地址：觀塘協和街60號地下高層診所電話：2389 0331 / 預約電話：3157 0687南昌家庭醫學診所地址： 長沙灣東京街西3號庫務大樓地下診所電話：3742 3876 / 預約電話：3543 57957聖母醫院家庭醫學診所地址：黃大仙沙田坳now.com 新聞 ・ 2 小時前
吃泡麵沒筷子怎麼辦？超狂網友分享吃法無極限！
沒有筷子怎麼吃麵啊！大家有沒有遇過一個情境，就是回到家正要享受期待已久的美食時，卻發現老闆忘記放筷子，而你身邊也沒有備用的筷子可以使用，這時怎麼辦？用手抓也不是（很燙啊！），但說要不吃也根本忍不了⋯⋯Japhub日本集合 ・ 1 天前
月餅2025｜人氣奶黃月餅入手Last Call！Starbucks月餅大玩月兔皮影戲、龍點心月餅買一送一
隨著中秋佳節的腳步漸近，今年三大人氣品牌，Starbucks、龍點心和米芝蓮一星食府香港逸東酒店逸東軒都推出了令人心動的奶黃月餅，Starbucks星巴克幻影月餅更有三款精心製作的限定口味，包括大家都喜愛的流心奶黃月餅及兩款驚喜口味。而龍點心享有優惠，折後每盒平均只需$114。想以超值價格品嚐精緻月餅，與家人共度團圓時光嗎？立即看內文入手優惠！Yahoo Food ・ 14 小時前
潔面卸妝推薦2025｜換季肌膚乾到裂？5款人氣低敏卸妝潔面產品，洗出彈潤嫩滑「水光肌」
換季肌膚總是乾到緊繃、甚至脫皮？換季保養就從正確清潔開始，選擇適合自己膚質的潔面產品，才能在秋冬時節維持水潤健康的好膚質！這次精選5款配方溫和高效，既能徹底卸淨彩妝與防曬，又能同步養護肌膚的潔面卸妝產品，讓你輕鬆洗出彈潤水光肌！Yahoo Style HK ・ 1 天前
西貢蠔涌逼兩狗於急流中「洗澡」 警拘53歲外籍男子
【動物專訊】本報早前報道一名男子在西貢蠔涌的河流為兩狗「洗澡」，更一度將狗狗拉落急流，目擊者不值其所為，拍下影片及報警。警方收到報案後，於9月28日在西貢區以涉嫌「殘酷對待動物罪」，拘捕一名53歲外籍男子。 事緣目擊者於9月26日在西貢蠔涌，看到一名男子在河道旁以河水為兩隻狗狗洗澡，當時水流甚急，那人卻強行以繩將狗拉落水，狗狗幾經掙扎才在那男子拉繩下爬回陸地，讀者看到狗狗甚驚慌，即場喝止那人。 該目擊者拍攝了影片證據，並於當日稍後報警。警方其後聯絡她錄口供，並派員到現場調查及搜證，並在兩日後通知目擊者已拘捕涉案人士。 警方回覆本報查詢時表示，警方於9月26日接獲一名女子報案，指有狗隻於西貢蠔涌路一河流懷疑曾被不恰當對待。案件交由黃大仙警區動物罪案警察專隊跟進，警員經調查後，於9月28日在西貢區以涉嫌「殘酷對待動物」拘捕一名53歲外籍男子。 根據《防止殘酷對待動物條例》，任何人的作為令動物受到不必要痛苦，或殘酷地令動物受驚，均屬違法，最高可判罰款20萬元及監禁3年。 相關報道： 西貢蠔涌有人在河道旁幫兩狗洗澡 狗狗一度被人拉落急流中 The post 西貢蠔涌逼兩狗於急流中「洗澡」 警拘香港動物報 ・ 8 小時前
港元定期存款利率大比拼 邊間銀行最高息？
銀行紛紛搶存戶，去銀行做定期存款，回報雖然未必及得上股票、債券，但勝在夠穩陣，而且簡單易明，難怪不少穩健投資者皆鍾情這種收息工具。Yahoo財經 ・ 2 天前
網上熱話｜兩區輕鐵站爆紅成打卡點 被形容港版日本鎌倉車站
深度遊愈趨盛行，遊客發掘了很多新的「打卡點」。最近有網民分享港版日本鎌倉車站的照片，吸引很多人到訪兩區的輕鐵站「打卡」。am730 ・ 4 小時前
中秋節︱今年起禁售熒光棒 玩具店改賣電子玩具 料生意下跌一至兩成︱Yahoo
【Yahoo新聞報道】本港自去年起實施塑膠產品管制，禁止銷售或生產熒光棒。今年中秋節，玩具店內已不見熒光棒的蹤影，改為銷售入電式發光玩具和燈籠。有店主預計受禁售法例影響，今年生意會比往年中秋節同期下跌一至兩成。Yahoo新聞 ・ 1 天前
網傳小米汽車突自己開走 小米:排除車輛質量問題
小米公司發言人微博發文表示,針對近日網傳「小米汽車突然自己開走」相關視頻,公司高度重視該事件,第一時間成立專項工作組展開調查並和用戶協同核實。雙方通過用戶授權的手機APP 操作日誌、車輛數據等逐一核實,得出統一結論「車輛後台數據和 iPhone 15 Pro Max 操作日誌、回應時間、車輛泊出指令均能匹配,排除車輛質量問題」。infocast ・ 7 小時前
3號風球續生效 「麥德姆」料明晨300公里外掠過
【on.cc東網專訊】熱帶氣旋「麥德姆」已增強為颱風，3號強風信號現正生效。按照現時預測，麥德姆會在明日(5日)凌晨至早上最接近本港，於香港西南約300公里外掠過，天文台表示會密切監察其烈風區與珠江口的距離及本地風力變化，評估是否需要改發更高熱帶氣旋警告信號。on.cc 東網 ・ 9 小時前
內地客料開始返程 十一長假昨首現淨離港趨勢
【on.cc東網專訊】踏入內地十一長假期第4日，昨日(3日)入境人次約49.8萬，較去年同期的42.8萬，升約16%。其中內地旅客佔22.2萬人次，較去年同期的19.6萬人次，增加13%。然而，昨日亦有22.4萬人次內地旅客出境，即昨日淨離港內地旅客有2,000on.cc 東網 ・ 9 小時前
【大生生活超市】國慶中秋精選優惠 金蟲草花買一送一（即日起至15/10）
大生生活超市進行國慶中秋精選優惠，澳洲Nutworks夏威夷果仁200g $128/2件、法國原切羊排400g $128/2件、萬亨原片厚切豬肉脯60g $8，買意大利Bialetti咖啡豆1kg送咖啡粉250g，買鱈魚膠200g送大生海味紅燒鮑魚(8頭)，金蟲草花50g買一送一！YAHOO著數 ・ 1 天前
破產貴婦想打工 不滿拿最低薪資開口嫌棄
[NOWnews今日新聞]台灣最低工資審議委員會上月26日召開會議，決定自115年1月1日起，調整每月最低工資至29500元，每小時最低工資由190元調整至196元。不只台灣，日本也有所謂的最低薪資，...今日新聞 ・ 11 小時前
Longchamp被封「歐洲防盜神袋」，限時76折入手！9大熱賣手袋款式推介：Le Pliage摺疊包/Le Roseau「牛角扣」手袋
說到法國品牌Longchamp，設計極簡又時尚，重點是耐用性高，難怪會紅遍全球，更是深得各地女生的喜愛。近年來，除了經典的Le Pliage摺疊包外，Longchamp更推出多款手袋，從人氣飯盒包、Hobo袋再到優雅的水桶包，每一款都魅力十足，讓人忍不住想要立刻入手！Longchamp近來更有一款備受推崇的「防盜神袋」，不僅外形時髦輕巧，還能有效阻止扒手偷竊，堪稱出遊旅行必備神器，令大家瘋狂搶購！以下即為大家精選9款Longchamp熱賣手袋，更能以比專門店更優惠的價格入手。Yahoo Style HK ・ 1 天前
張玉珊自爆富商男友已求婚 盧啟賢曾與廖碧兒拍拖 與前妻育有一女兒
現年50歲的張玉珊（Shirley）早於15歲已拍廣告，出道後曾是TVB花旦兼玉女歌手，其後轉戰商界憑創辦「修身堂」美容纖體公司，2003年公司上市時Yahoo 娛樂圈 ・ 1 天前
滕麗名老公朱建崑被指逼員工收工後上培訓 「朱生話唔想浪費日間工作時間」
滕麗名老公朱建崑（Matthew Chu）出任日資公司香港總監，但係有該公司疑似員工發文，直指朱生「逼人OT」仲要無補水！Yahoo 娛樂圈 ・ 1 天前