居英港人製《香港搭船指南》 地圖顯示路線鼓勵坐船出遊
中大醫學院領導撰《刺針》報告 全球肝癌新症 2050 年或倍增至 152 萬宗 六成病例可預防︱Yahoo
【Yahoo健康】肝癌長年位列全球癌症前列殺手之一，由香港中文大學醫學院參與領導，全球首個由華人主理的《刺針》（The Lancet）癌症委員會報告，發現由於肝炎病毒、脂肪肝及酒精相關肝病人數持續增加，全球肝癌新症將由 2022 年的 87 萬宗倍增至 2050 年的 152 萬宗，死亡人數亦將由 76 萬人增至 137 萬人。
報告同時指出，肝癌並非「不可避免」，至少六成病例其實可以透過疫苗接種、病毒篩查、健康生活方式等措施預防。若能每年減少新發病例 2％ 至 5％，便有望逆轉上升趨勢。團隊又提及，本港將於今年底發表新一份有關防治肝病的政策，期望屆時政府會提出在各範疇的建議。
本港肝癌數 20 年間翻倍 死亡率躍升至第三位
中大醫學院腫瘤學系系主任莫樹錦指出，肝癌在內地及香港的威脅同樣嚴峻。以內地為例，2022 年便有 320 萬人死於肝癌，「等於差不多半個香港的人口」，而香港在過去 20 年，肝癌個案數目亦已翻倍。他強調，本港肝癌的死亡率在 2022 年上升至第三位，情況值得警惕。
莫樹錦解釋，肝癌的隱蔽性是令病情棘手的主因之一。由於肝臟沒有痛覺神經細胞，病人往往要等到腫瘤相當大，甚至擴散時才會出現不適，因此多數確診時已屆第三或第四期，治療空間有限。
香港乙肝患者比例較高
中大醫學院腫瘤學系教授陳林表示，若要扭轉肝癌的上升趨勢，必須令每年的新症下降至少兩個百分點。他強調，至少六成肝癌屬於「可預防」，而這個估計已屬保守。在亞洲，包括香港，因為乙肝患者比例較高，若能透過疫苗和進一步改善篩查，潛在的可預防比例相信會更大。
報告建議，各國應加強推動乙肝防控政策。有些國家因資源不足，未能全面落實疫苗與篩查計劃，因此報告呼籲各國政府透過立法，確保公民獲得必要的防治服務。同時，報告亦提出「去污名化」的概念，希望減少社會對肝炎患者的歧視，鼓勵更多病人接受診斷和治療。
陳林又提到，以往社會重視如心血管健康等範疇，但認為鮮少提及肝臟健康。他認為應提倡減少飲酒、保持運動以控制體重等，都是預防慢性肝病的重要一環。
推行外來人口乙肝篩查？ 專家：可考慮
中大醫學院內科及藥物治療學系腸胃及肝臟科主任黃煒燊教授指出，幾乎所有肝癌都是由慢性肝病演化而來，因此理論上屬於可預防的癌症。他分析，本港目前的主要病因仍然是乙型肝炎，約有 6.2％ 人口為病患。雖然香港已推行新生嬰兒全面接種乙肝疫苗，在全球亦屬頂尖，但仍有不少患者未被診斷。因此如何找出這些患者，提供治療亦是重要一環。他強調，透過口服抗病毒藥物，乙肝患者的肝癌風險可大幅下降。
脂肪肝則是另一個越來越突出的隱憂，香港約有三成人口患有脂肪肝。黃煒燊指出，這類病例主要與飲食、肥胖及生活習慣有關，最有效的應對方式，仍然是運動與體重控制。他同時提到，港府將於年底發表新一份針對肝病的政策報告，期望屆時政府會提出在各範疇的建議。
至於就篩查政策，本港是否應針對外來人口或移民，推行乙肝篩查等，他認為「可以考慮」，但重申香港目前仍未有相關政策。
其他人也在看
消委會薯片薯條｜9成樣本含致癌物質？7款薯片薯條安全名單！蔬菜零食比蝦條致癌物質更高
薯片薯條等零食是不少人的心頭好，但消委會指出食薯片薯條有致癌機會，原因是這類經高溫煎炸烹調的零食大多含有可能令人類致癌的丙烯酰胺！消委會於第526期《選擇》月刊中，測試77款預先及非預先包裝薯片、蝦條等不同材料製造的香脆零食樣本，除1款蔬菜脆片及6款蝦片外，所有樣本均含有可致癌物質丙烯酰胺（acrylamide），當中以預先包裝薯片、薯條丙烯酰胺平均含量最高。Yahoo Food ・ 1 天前
浸信會東九龍醫療中心 一站式照顧百萬市民
在九龍東雖然有3間公營醫院應付市民醫療需求，但未有私營醫院為市民提供額外治療選擇。浸信會東九龍醫療中心(EKMC)早前落成，提供多項專科診斷、治療和復康服務，除滿足該區市民日間醫療服務需要外，並改善流程增加效率。am730 ・ 16 小時前
[特朗普說] 大學系統沒有中國留學生將很困難；遵守庫克案的法庭判決
【彭博】— 下文精選美國總統特朗普周二發言並匯總其它相關政府動態。Bloomberg ・ 14 小時前
鱷龜慘被虐餓至變骷髏骨 拯救動物團體質疑龜主為呃like自製虐待影片
【動物專訊】人無恥最無敵！有網民自稱飼養了一隻受傷鱷龜後，將他放入箱內療傷後，竟然一年後才記起他的存在，該網民更將這隻瀕死的龜拍片放在抖音視頻中，引起網上熱議。拯救動物組織龜途發言人阿邦質疑，這些人為了在網上「呃like」故意將動物虐待後拍片，動物因而受苦甚至死亡，動物慘被淪為這些無恥主人「呃like」工具。阿邦認為這類自製虐待動物影片博取流量，行為可恥，呼籲全盛杯葛這類影片。 據陝視新聞報道，廣東有一位自稱是龜玩家阿偉，一年前從別的玩家手上得到了這隻鱷龜，當時看到龜體有外傷，便想著先放在箱底用藥水泡泡，結果卻因為養的龜類太多，之後竟忘記了，直到最近才回想起來。該玩家稱發現家中的一隻鱷龜被遺忘在了箱底一年，竟然還活著，卻瘦成了皮包骨，引起許多網民關注，又稱該龜為「骷髏龜」。 龜途阿邦表示，若將龜放在箱內無水無食物一年，根本無可能生存。他質疑這個案可信性，指龜如無水長時間，龜殻會生真菌及龜裂，但從影片所見，該龜殻應長期沾水，估計極大可能是在人為控制之下將龜殻變成骷髏骨，是長期沒有為龜提供食物。 「我估計有人利用龜這類動物有強的生命力，嘗試將他故意餓到如此用來呃like，利用動物的苦難去製香港動物報 ・ 3 小時前
脾虛人醜？要靚首先健脾袪濕！中醫教你擺脫面黃黑眼圈 脾胃好 氣色自然好
[caption id="attachment_101005" align="alignnone" width="467"]Medical Inspire 醫．思維 ・ 9 小時前
基孔肯雅熱｜新增一宗輸入個案 居於中西區34歲男子曾到斯里蘭卡 今年累計個案12宗｜Yahoo
【Yahoo 新聞報道】衞生防護中心表示，今（27 日）本港錄得一宗新增基孔肯雅熱輸入個案，涉及一名居於中西區的34歲男子。Yahoo新聞 ・ 2 小時前
潘冬平與家人去年被鄰居入稟就鋼琴聲滋擾索償 閉門處理和解 暫預明年再訊
肝癌權威醫生潘冬平及家人近期捲入「藥倍安心」原創風波。潘與妻子、港大醫學院前外科學系助理教授彭詠枝及兩名女兒，於 2024 年 3 月被鄰居入稟，就鋼琴造成的噪音滋擾索償，鄰居並要求法庭發出禁制令。法庭線 ・ 3 小時前
日本檸檬飲品真能抗疲勞嗎？遭瘋搶「抗疲勞神器」有何作用？營養師解析兩種關鍵成分｜營養師Kathy NG
近日，一款來自日本的檸檬飲品在社交媒體上引發熱議，許多網友聲稱其具有抗疲勞和消水腫的功效，甚至被封為「抗疲勞神器」，這款飲品在香港都能買到了！究竟這款飲品是否真如此神奇？Yahoo Food ・ 13 小時前
鄭佩佩新抱患乳癌病情未受控 原和玉再次眾籌醫療費唯未如理想
已故香港資深武打女星鄭佩佩，育有3女1子。孻仔原和玉喺2022年與外籍女友Andrea拉埋天窗，翌年更誕下愛情結晶品，一家三口幸福美滿。不過喺前年11月Andrea證實患上乳癌，上年曾喺網上發起眾籌醫藥費，當時好快就達標可以接受治療。不過可惜病情未有受控，癌細胞仍然擴散，現已蔓延到乳房及腋下淋巴結，所以原和玉近日再次發起眾籌，目標係5萬美金，但眾籌未如理想，4日所籌得嘅金額不足1萬美金。Yahoo 娛樂圈 ・ 3 小時前
胡鴻烈逝世｜今出殯與妻鍾期榮合葬 黃仁龍葉劉等人扶靈 輓聯：風範長存 高山仰止｜Yahoo
【Yahoo新聞報道】香港樹仁大學創校校監胡鴻烈七月逝世，享年 105 歲。今（27日）於北角香港殯儀館出殯。長子胡耀蘇伉儷及次子胡懷中早上抵達殯儀館。行會召集人葉劉淑儀、前律政司司長梁愛詩、黃仁龍及樹仁大學校董會主席丁午壽等人亦到場為其扶靈。現場派發的追思集記載胡鴻烈生平，指他一生致力推動本港高等教育，與已故夫人鍾期榮於1971年創辦樹仁學院（後升格為大學），堅持「有教無類」辦學理念，在香港教育界留下深遠影響。Yahoo新聞 ・ 7 小時前
油麻地金華大廈父親與一對子女昏迷 兩小童送院搶救不治︱Yahoo
【Yahoo新聞報道】油麻地金華大廈今日（27日）發生家庭悲劇，一名男子與兩名年幼子女被發現昏迷寓所內，兩名兒童送往廣華醫院後不治。Yahoo新聞 ・ 3 小時前
【抗衰老の秘術！人體老化可以逆轉？】
【抗衰老の秘術！人體老化可以逆轉？】隨著年齡增長，老化似乎無法避免，皮膚開始鬆弛、體力逐漸衰退，甚至大腦功能下降，引發認知障礙。背後罪魁禍首是老廢細胞在體內不斷堆積，而身體無法及時清除這些廢物，加速老化步伐。研究發現，天然成分LPS脂多醣竟然能激活巨噬細胞，清除多達40%老廢細胞，同時增生88%的年輕細胞﹐成為對抗衰老的關鍵，立即去片聽日本專家講解啦！Medical Inspire 醫．思維 ・ 6 小時前
無印良品在中國商標訴訟終極敗訴 不能用「無印良品」
據《日經》報道，日本生活雜貨企業「無印良品」的良品計劃公司在中國的業務，由於「無印良品」商標被中國當地企業率先註冊，早前向法院申請商標無效的訴訟，今年6月被中國最高人民法院駁回了再審請求，已經確定終極敗訴。Yahoo財經 ・ 6 小時前
「90年代娛圈女神」楊采妮現身香港凍齡示人 多年DJ好友盛讚溫婉性格「是我人生中的柔順劑」
90年代娛圈女神楊采妮近年甚少露面，2017年誕下孖仔嘅Charlie多數都係出席公開活動先見到佢。尋日商台DJ雲妮喺社交平台post咗一張同楊采妮嘅合照Yahoo 娛樂圈 ・ 6 小時前
「藥倍安心」風波後涉官非 潘冬平一家四口被民事控告
繼藥倍安心後，肝癌權威潘冬平再涉官非，案件涉及貝沙灣單位糾紛，原告指控滋擾及違反契約，並申請臨時禁制令。Yahoo 地產 ・ 11 小時前
外賣平台價格大戰之下 美團營收不及預期 淨利潤大跌近九成
【彭博】— 在與競爭對手阿里巴巴集團控股和京東集團展開全國範圍的餐飲外賣價格戰後，美團公佈了12%的季度營收增幅，低於預期。Bloomberg ・ 4 小時前
62歲錢小豪移居中山 大曬寬敞家居內貌 形容生活無聊
武打男星錢小豪於8、90年代當紅，先後出演逾90部影片及經典動作電影，包括《殭屍先生》系、《大頭綠衣鬥殭屍》等等。近年錢小豪近年工作量大減，亦因剃光頭和身形消瘦，引發外界對其健康狀況關注。Yahoo 娛樂圈 ・ 6 小時前
全球生活與工作平衡指數 新西蘭蟬聯冠軍 新加坡亞洲最佳 香港排「呢個位」
不少打工族渴望實現工作與生活的平衡，但真正能夠做到的卻寥寥可數！全球人力資源平台Remote.com最新發佈《生活與工作平衡指數》(Global Life-Work Balance Index 2025)，針對全球GDP前60名的國家及地區進行評估，結果顯示香港排名第44，表現遜於多個亞洲鄰近地區。紐西蘭連續第三年蟬聯am730 ・ 1 天前
張致恒轉行做搬運工人黑雨仍開工 爆太太兒子曾住庇護中心
長期財困、多次被業主逼遷的前Boy'z成員張致恒(Steven)，近日被雜誌拍到轉行做電器搬運工人，而且黑雨期間仍冒雨工作，一洗過往「大食懶」形象。Yahoo 娛樂圈 ・ 12 小時前
香港堅持輸入外勞 會否出現「澳門經驗」最悲觀情景？
本港最新失業數字上升，再度觸發輸入外勞淘汰本地人爭議。市場早有建議提醒，本港不要重蹈澳門覆轍，要精準輸入外勞，切勿打爛本地人飯碗，然而最終還是出現本地僱員「散工變冇工」個案。盤點「澳門經驗」，若外勞持續滲透各行各業，最悲觀將出現本地人可有可無的就業環境，還會衍生監管問題，奪去本地人營商機會Yahoo財經 ・ 1 天前