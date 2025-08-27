中大醫學院領導撰《刺針》報告 全球肝癌新症 2050 年或倍增至 152 萬宗 六成病例可預防︱Yahoo

肝炎病毒、脂肪肝及酒精相關肝病人數持續增加。（Getty 資料相片）

【Yahoo健康】肝癌長年位列全球癌症前列殺手之一，由香港中文大學醫學院參與領導，全球首個由華人主理的《刺針》（The Lancet）癌症委員會報告，發現由於肝炎病毒、脂肪肝及酒精相關肝病人數持續增加，全球肝癌新症將由 2022 年的 87 萬宗倍增至 2050 年的 152 萬宗，死亡人數亦將由 76 萬人增至 137 萬人。

報告同時指出，肝癌並非「不可避免」，至少六成病例其實可以透過疫苗接種、病毒篩查、健康生活方式等措施預防。若能每年減少新發病例 2％ 至 5％，便有望逆轉上升趨勢。團隊又提及，本港將於今年底發表新一份有關防治肝病的政策，期望屆時政府會提出在各範疇的建議。

本港肝癌數 20 年間翻倍 死亡率躍升至第三位

中大醫學院腫瘤學系系主任莫樹錦指出，肝癌在內地及香港的威脅同樣嚴峻。以內地為例，2022 年便有 320 萬人死於肝癌，「等於差不多半個香港的人口」，而香港在過去 20 年，肝癌個案數目亦已翻倍。他強調，本港肝癌的死亡率在 2022 年上升至第三位，情況值得警惕。

莫樹錦解釋，肝癌的隱蔽性是令病情棘手的主因之一。由於肝臟沒有痛覺神經細胞，病人往往要等到腫瘤相當大，甚至擴散時才會出現不適，因此多數確診時已屆第三或第四期，治療空間有限。

香港乙肝患者比例較高

中大醫學院腫瘤學系教授陳林表示，若要扭轉肝癌的上升趨勢，必須令每年的新症下降至少兩個百分點。他強調，至少六成肝癌屬於「可預防」，而這個估計已屬保守。在亞洲，包括香港，因為乙肝患者比例較高，若能透過疫苗和進一步改善篩查，潛在的可預防比例相信會更大。

報告建議，各國應加強推動乙肝防控政策。有些國家因資源不足，未能全面落實疫苗與篩查計劃，因此報告呼籲各國政府透過立法，確保公民獲得必要的防治服務。同時，報告亦提出「去污名化」的概念，希望減少社會對肝炎患者的歧視，鼓勵更多病人接受診斷和治療。

陳林又提到，以往社會重視如心血管健康等範疇，但認為鮮少提及肝臟健康。他認為應提倡減少飲酒、保持運動以控制體重等，都是預防慢性肝病的重要一環。

推行外來人口乙肝篩查？ 專家：可考慮

中大醫學院內科及藥物治療學系腸胃及肝臟科主任黃煒燊教授指出，幾乎所有肝癌都是由慢性肝病演化而來，因此理論上屬於可預防的癌症。他分析，本港目前的主要病因仍然是乙型肝炎，約有 6.2％ 人口為病患。雖然香港已推行新生嬰兒全面接種乙肝疫苗，在全球亦屬頂尖，但仍有不少患者未被診斷。因此如何找出這些患者，提供治療亦是重要一環。他強調，透過口服抗病毒藥物，乙肝患者的肝癌風險可大幅下降。

脂肪肝則是另一個越來越突出的隱憂，香港約有三成人口患有脂肪肝。黃煒燊指出，這類病例主要與飲食、肥胖及生活習慣有關，最有效的應對方式，仍然是運動與體重控制。他同時提到，港府將於年底發表新一份針對肝病的政策報告，期望屆時政府會提出在各範疇的建議。

至於就篩查政策，本港是否應針對外來人口或移民，推行乙肝篩查等，他認為「可以考慮」，但重申香港目前仍未有相關政策。