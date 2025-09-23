中大醫院兩主管涉詐騙院方被捕 行政總裁鍾健禮：收入與工作量不相稱｜Yahoo

【Yahoo 新聞報道】中大醫院揭發有員工涉詐騙院方，騙取額外收入。中大醫院董事會主席盧煜明及行政總裁鍾健禮於周二（23 日）早上見記者，表示有兩名部門主管的「收入與工作量有不尋常狀況」，並已就事件向執法機關舉報，兩人已於上周四被捕，亦已被解僱。至於涉及的款項，員工的身分等，兩人則表示因已進入調查階段，暫不能公布，僅強調對病人的服務及醫院的採購程序等沒影響。

廉政公署發言人回應傳媒查詢時，證實廉署早前接獲院方的貪污投訴，懷疑有員工利用職權造假，以不法手段騙取醫院金錢，涉嫌觸犯《防止賄賂條例》第 9(3) 條，即「代理人使用文件意圖欺騙其主事人」，在上周四（19 日）拘捕該院兩名員工，並根據法庭手令作出搜查，兩人獲准保釋。因應個案揭示的問題，廉署會協助中大醫院檢視及優化防貪措施，提升誠信管治以杜絕貪污及其他不當行為。由於調查仍在進行，廉署不會作進一步評論。

鍾健禮：相信只涉個別員工操守問題

鍾健禮指，自己於今年 7 月上任後，為了解營運情況，審視了各部門的財政狀況，當中發現有兩名人員的收入與工作量不相稱，上報後決定向執法部門舉報。

鍾續指，所有部門他都已審視過一次，暫沒發現其他部門有異常情況，認為是涉及個別員工的行為操守問題，不涉團夥式情況。鍾亦提到，現時沒有病人受到影響，醫院亦已調配人手處理工作。

盧煜明：案件調查中 金錢來源不便透露

盧煜明表示，兩人都是全職員工及屬於部門主管，但舉報涉及的執法機構、涉及的款項及金錢來源等，因案件正在調查中，不便透露。

盧煜明稱，作為董事會主席，對醫院管治高度重視，今後會實行一系列措施，包括成立調查委員會，製託外部機構參與審核，及檢視醫院的制度等。他指，在調查後會主動交代結果。

被問到對事件的反應有否延誤，及會否影響政府與外界對中大醫院管治的信心，盧煜明表示得知事件後，已即時指示處理，包括舉報及公布事件，亦會成立調查委員會。

院長：對醫院整體管治有信心

董事會成員、中大醫學院院長趙偉仁指，事件已進入調查階段，不便評論，「相信校長（盧煜明）都講晒」，但表示自己對整體中大醫院的整體管治有信心，又指中大醫學院一直支持中大醫院的發展，「嚟緊都會繼續支持醫院發展同營運。」

董事：行政總裁履行審視財政職責

董事會成員之一，曾任醫管局港島東及港島西聯網總監的陸志聰笑言，自己也是「同你哋（記者）一齊知。」指雖然昨天有開董事會會議，但成員亦不知情。但他認為，沒有需要向董事會成員事先交代，「與執法機構有關的話，因為調查，都是越少人知道越好。」

陸志聰又指，即使以往在醫管局，若有類似事件，也不一定要向外界公布，可以先讓執法機構調查，認為是次的安排，是希望能讓公眾對中大醫院有信心，「見到會立即調查，立即公開，希望大家覺得，是正視問題。」

至於鍾健禮提到自己在審視財務狀況時發現情況，陸志聰指，審視財政正是行政總裁的職責，亦正好是董事會對鍾健禮的期望，「特別在財政方面，要有改善，希望能向政府還錢……因此檢視現有的狀況很正常。」他坦言鍾健禮能發現問題，正好表示「請啱人」，期望可向公眾展示，中大醫院有意改善管理，增強公眾信心。

醫衞局：調查階段不評論

醫務衞生局稱，知悉中大醫院今早公布懷疑詐騙事件及交代一系列跟進措施，並已向執法部門舉報。鑑於院方指案件正處調查階段，局方不會評論事件。局方續指，中大醫院是中大校方全資擁有的非牟利私家教學醫院，政府向中大醫院提供土地及貸款。中大校方及院方有責任根據與政府訂立的服務契約和貸款協議，確保醫院妥善管治營運，並履行相關責任。