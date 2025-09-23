中大醫院兩名主管級員工涉騙錢被解僱

【Now新聞台】中大醫院兩名主管級員工涉造假騙取醫院金錢被解僱，兩名涉事員工已被廉署拘捕。

中大醫院行政總裁鍾健禮：「一個部門帳目有異常情況，隨即進入內部更深入調查，當中發現某醫護人員收入及工作量有不尋常情況，懷疑有人從中造假。醫院一向高度重視員工誠信，以及專業操守，對事件感到痛心，我們會加強監察機制，以及員工的防貪意識。」

院方強調未發現病人治療受影響，已任命中大醫院董事會轄下審計與風險委員會主席成立調查委員會，亦會聘請外部專業審計機構，對醫院監管機制進行全面審核。

廉署亦證實接獲中大醫院投訴，上周四拘捕醫院兩名員工，會協助院方檢視以及優化防貪措施。

