中大醫院兩部門主管涉詐騙院方 行政總裁鍾健禮：「收入與工作量不相稱」、兩人已被捕｜Yahoo
【Yahoo 新聞報道】中大醫院揭發有員工涉詐騙院方，騙取額外收入。中大醫院董事會主席盧煜明及行政總裁鍾健禮於周二（23 日）早上見記者，表示有兩名部門主管的「收入與工作量有不尋常狀況」，並已就事件向執法機關舉報，兩人已於上周四被捕，亦已被解僱。至於涉及的款項，員工的身分等，兩人則表示因已進入調查階段，暫不能公布，僅強調對病人的服務及醫院的採購程序等沒影響。
廉政公署發言人回應傳媒查詢時，證實廉署早前接獲院方的貪污投訴，懷疑有員工利用職權造假，以不法手段騙取醫院金錢，涉嫌觸犯《防止賄賂條例》第 9(3) 條，即「代理人使用文件意圖欺騙其主事人」，在上周四（19 日）拘捕該院兩名員工，並根據法庭手令作出搜查，兩人獲准保釋。因應個案揭示的問題，廉署會協助中大醫院檢視及優化防貪措施，提升誠信管治以杜絕貪污及其他不當行為。由於調查仍在進行，廉署不會作進一步評論。
鍾健禮：相信只涉個別員工操守問題
鍾健禮指，自己於今年 7 月上任後，為了解營運情況，審視了各部門的財政狀況，當中發現有兩名人員的收入與工作量不相稱，上報後決定向執法部門舉報。
鍾續指，所有部門他都已審視過一次，暫沒發現其他部門有異常情況，認為是涉及個別員工的行為操守問題，不涉團夥式情況。鍾亦提到，現時沒有病人受到影響，醫院亦已調配人手處理工作。
盧煜明：案件調查中 金錢來源不便透露
盧煜明表示，兩人都是全職員工及屬於部門主管，但舉報涉及的執法機構、涉及的款項及金錢來源等，因案件正在調查中，不便透露。
盧煜明稱，作為董事會主席，對醫院管治高度重視，今後會實行一系列措施，包括成立調查委員會，製託外部機構參與審核，及檢視醫院的制度等。他指，在調查後會主動交代結果。
被問到對事件的反應有否延誤，及會否影響政府與外界對中大醫院管治的信心，盧煜明表示得知事件後，已即時指示處理，包括舉報及公布事件，亦會成立調查委員會。
院長：對醫院整體管治有信心
董事會成員、中大醫學院院長趙偉仁指，事件已進入調查階段，不便評論，「相信校長（盧煜明）都講晒」，但表示自己對整體中大醫院的整體管治有信心，又指中大醫學院一直支持中大醫院的發展，「嚟緊都會繼續支持醫院發展同營運。」
董事：行政總裁履行審視財政職責
董事會成員之一，曾任醫管局港島東及港島西聯網總監的陸志聰笑言，自己也是「同你哋（記者）一齊知。」指雖然昨天有開董事會會議，但成員亦不知情。但他認為，沒有需要向董事會成員事先交代，「與執法機構有關的話，因為調查，都是越少人知道越好。」
陸志聰又指，即使以往在醫管局，若有類似事件，也不一定要向外界公布，可以先讓執法機構調查，認為是次的安排，是希望能讓公眾對中大醫院有信心，「見到會立即調查，立即公開，希望大家覺得，是正視問題。」
至於鍾健禮提到自己在審視財務狀況時發現情況，陸志聰指，審視財政正是行政總裁的職責，亦正好是董事會對鍾健禮的期望，「特別在財政方面，要有改善，希望能向政府還錢……因此檢視現有的狀況很正常。」他坦言鍾健禮能發現問題，正好表示「請啱人」，期望可向公眾展示，中大醫院有意改善管理，增強公眾信心。
涉偽造收入工作記錄以騙取金錢 中大醫學院兩部門主管被捕及解僱
【on.cc東網專訊】中文大學醫院今日(23日)公布一宗員工懷疑造假的事件，指醫院兩名部門主管，涉嫌偽造收入及工作量紀錄，以騙取醫院金錢。兩人在上周四(18日)被捕，並已遭醫院解僱。on.cc 東網 ・ 3 小時前
陳淑莊私房菜「紅棉」台灣食評「500 盤」奪銀 哽咽道謝：沒想過我會有 Second Life｜Yahoo
前公民黨立法會議員陳淑莊（Tanya） 2020 年 9 月拒絕延任並退出政壇，翌年移居台灣，去年自立門戶開私房菜「紅棉」。陳淑莊師承香港米芝蓮星級食府「大班樓」創辦人葉一南，私房菜甫開張便一位難求，近日更迎來好消息，在台灣美食評鑑「500 盤」中奪得第二，僅次連續多年奪獎的五星級大酒店晶華軒。Yahoo新聞 ・ 1 小時前
颱風樺加沙｜多間餐廳/酒樓/超市超前佈署宣佈暫停營業 網民大讚「良心老闆」贏晒大型集團
隨着超強颱風「樺加沙」逼近香港，多間餐廳、酒樓，甚至超市都超前佈署，宣佈將會暫停營業，包括：澳洲牛奶公司、糖水雄、彩福婚宴集團、和田市集、Just for mochi 小正大福等。網民留言大多讚賞多間食肆做法正確，將員工安全放首位，這樣才是「好老闆」。Yahoo Food ・ 1 天前
王喜facebook發「遺言」聲稱遭跟蹤 居留證期限將滿： 行入呢個死局
曾經係TVB男一人選嘅王喜，拍過《烈火雄心》、《雷霆第一關》等劇集，後於2011年離巢。近年王喜於英國、台灣等地居住，不時拍片分享生活點滴，但係佢今朝發嘅最新帖文就以《遺言一大版》為題，令人擔心。Yahoo 娛樂圈 ・ 3 小時前
前空姐誤稱任達華為「楊」先生 大讚華哥沒架子獲調皮回應：我今天姓楊！
不少明星乘搭飛機時都會被空中服務員認出，近日有曾為前空姐的網民自爆曾認不出任達華，且誤以為對方是「楊」先生。雖然她認錯人，卻大讚任達華不但沒有不滿，更表現出調皮的一面。Yahoo 娛樂圈 ・ 4 小時前
樺加沙打風︱港島東寮屋戶撤離 議員稱私樓「重複犯錯」未將電梯升高｜Yahoo
超強颱風樺加沙今日（23 日）逼近廣東沿岸，香港預料受風暴潮及暴雨雙重影響，水浸風險甚高。渠務署已列出 25 個地區有水浸風險，包括大澳、鯉魚門、馬鞍山渡頭灣村等。觀塘區議員柯創盛表示，區議會、地區團體、關愛隊等連日來不停穿梭鯉魚門和茶果嶺，巡視提案、準備沙包及擋水板等，並重點加強訊息發放，提醒居民有關資訊。港島東立法會議員梁熙表示，較關注柴灣歌連臣角及筲箕灣阿公岩村這兩個寮屋區，並已安排有需要住戶入住臨時庇護中心。Yahoo新聞 ・ 3 小時前
颱風樺加沙｜超市及街市貨架被掃空！除三色豆外 一款蔬菜竟無人問津？（多圖）
超強颱風「樺加沙」威脅逼近香港，除了有餐廳超前佈署，宣佈將會暫停營業，市面上更提早出現「搶購潮」，多間超市及街市傳出貨架被連夜掃空：米、麵粉、罐頭食品等必備糧食用品瞬間消失，甚至連包裝水、廁紙亦難求。許多市民大排長龍，Yahoo Food走訪不同超市及街市，發現不少商戶貨架的菜、麵包、杯麵等食物被搶購一空，但除了三色豆冇人買之外（也是意料之內吧），竟然還有1款蔬菜「無人吼」，被全數留在貨架上？Yahoo Food ・ 8 小時前
樺加沙打風︱杏花邨現巨浪 海水湧至6米高 街坊「追風」 露台掛浴簾︱Yahoo．多圖
【Yahoo新聞報道】超強颱風「樺加沙」襲港，天文台今天下午懸掛八號風球，各打風「重災區」均嚴陣以待。杏花邨海傍今早開始已出現海平面上升，海水一度湧至6米高，吸引街坊圍觀。杏花邨所有屋苑大門均設有擋水板，停車場亦有沙袋等防水設備。Yahoo新聞 ・ 1 小時前
《暴風圈》後再有韓劇陷辱華風波 《暴君的廚師》惹內地網民不滿 全智賢廣告下架
韓國女星全智賢主演嘅韓劇《暴風圈》最近正熱播，不過因劇中一句「為什麼中國會偏好戰爭？」台詞，激起內地網民強烈反擊，質疑劇集辱華。事件發酵後，有指，全智賢於中國代言嘅數個知名品牌廣告亦迅速下架，令佢喺中國嘅形象與工作遭受衝擊。另外，由允兒（少女時代成員）和李彩玟主演嘅韓劇《暴君的廚師》亦因內容疑似「辱華」陷入風波，該劇講述朝鮮王朝時期與明朝使節嘅故事，部分劇情被批評暗諷明朝使臣為小偷，李彩玟飾演「燕熙君」與明朝使臣嘅互動被指有辱歷史，引發唔少內地網民不滿。Yahoo 娛樂圈 ・ 3 小時前
向太怒爆雙面人巨星變臉惡行 冰天雪地缺席拍攝折磨老人家等全日 網民予頭直指金像影后
影壇大亨向華強的76歲太太陳嵐本身是著名電影出品人、製片人及經理人，歷年來知悉影視圈大量秘聞，近年不時在社交平台爆料，其最新影片以「為何明星爆紅之後，往往會跌落神壇」為題，大爆有影壇巨星是「變臉大師」，在不同人面前有不同樣子，卻在片場耍大牌，態度惡劣欺凌製作團隊與演員，更曾在冰天雪地的日子失場，累及2名老人家苦等一整天，向太判定該名巨星「本質不好」。向太雖然沒有開名，但網民紛紛從蛛絲馬跡，矛頭直指一名張姓女星。Yahoo 娛樂圈 ・ 4 小時前
樺加沙打風｜天文台下投式探空儀今早數據 中心以外 120 公里位置仍錄颶風｜Yahoo
超強颱風樺加沙來勢洶洶，天文台今日（23 日）上午與政府飛行服務隊 合作，在超強颱風樺加沙西北方上空投放下投式探空儀。天文台說，在距離其樺加沙中心遠至 120 公里處，錄得時速達 135 公里的近地面風速，達到颶風風力，顯示其颶風範圍相當廣闊。Yahoo新聞 ・ 3 小時前
滙豐香港富裕人士調查：退休要860萬！你準備好未?
「退休到底要有幾多錢先夠用？」相信這絕對是不少香港人經常在問自己的問題。根據《滙豐全球生活質素專題報告2025》1，接近1,400名受訪香港富裕投資者認為，平均要有111萬美元，亦即約860萬港元積蓄，才可享受舒適安穩的退休生活。Yahoo財經 ・ 1 天前
樺加沙打風｜八號西北烈風或暴風信號生效 機場天氣預報：明早吹颶風｜不斷更新｜Yahoo
天文台下午 2 時 20 分發出八號西北烈風或暴風信號。Yahoo新聞 ・ 1 小時前
張學友合唱女星患怪病 養病半年親揭血檢報告
【on.cc東網專訊】台灣女星高慧君，當年因與歌神張學友合唱《你最珍貴》一炮而紅，可惜近年深受甲狀腺失調、膽固醇過高等健康狀況所苦，為此她自去年起開始控制飲食體重、治療甲狀腺和看新陳代謝科等一系列治療，並經醫師建議進行雙重過濾血漿交換療法（血液淨化），搭配療程後東方日報 OrientalDaily ・ 3 小時前
TVB「御用惡人」50歲何俊軒再婚深圳擺酒 梁琤激罕現身真實狀態曝光
50歲藝人何俊軒曾是TVB著名綠葉，曾演過許多惡人及警察角色，因而獲封「御用警察」、「御用惡人」等稱號，惟於2016年拍攝《踩過界》十字韌帶斷裂後翌年離巢，曾與當時的太太移民到加拿大生活後離婚，而何俊軒其後北上開餐廳和拍電視劇，經常在社交平台發布影片，今年3月更宣布再婚，娶嫩妻兼做爸爸。Yahoo 娛樂圈 ・ 7 小時前
香港暴雨警告冷知識｜1992歷時性暴雨催生黃雨/紅雨/黑雨！暴雨警告下應該要點做？原來曾經有過「綠雨」
隨着樺加沙颱風逐漸逼近，香港市民不禁關心：這次除了強風，還會帶來哪一種「顏色」的暴雨？相比起颱風，大雨的出現往往更突然、更難預測。暴雨可在短時間內迅速發展，造成水浸、交通混亂等等。香港天文台發展出一套有系統的警告機制，透過顏色分級，提醒市民提早防範。Yahoo 旅遊 ・ 7 小時前
熱潮急煞！傳中國要中資券商停辦香港RWA業務
《路透》周一 (22 日) 援引兩位知情人士消息報導，中國證券監管機構已非正式要求部分本地券商暫停在香港展開「實體資產」(RWA)代幣化業務，顯示北京對於這股快速升溫的數位資產熱潮抱持審慎態度。鉅亨網 ・ 19 小時前
樺加沙打風︱鯉魚門居民堆放沙包至一米高：今晚唔會瞓 銀龍老闆娘撤離住酒店︱Yahoo．多圖
【Yahoo新聞報道】超強颱風樺加沙襲港，風暴潮黑點鯉魚門居民如臨大敵，今天八號風球前，有居民早上已搬運沙包，堆放至半身位置，又把電器等搬上檯面；銀龍咖啡茶座老闆娘李小姐以往打風都會留守過夜，今次撤退到酒店暫住，稱不想增加消防員負擔。Yahoo新聞 ・ 28 分鐘前
樺加沙打風｜全球今年最強熱帶颱風 菲 3 死台萬五人疏散 越泰嚴陣以待｜Yahoo
今年全球最強風暴樺加沙正橫掃南海北部，除香港嚴陣以待，東南亞國家政府亦已陸續宣佈應對措施。其中泰國氣象部門警告，樺加沙將於今起（23 日）數天為泰國帶來暴雨。越南氣象部門亦正密切監測超級颱風去向，呼籲國民留意最新天氣預測。至於最先受災的菲律賓和台灣，截至今早各錄得三死七傷及六傷。Yahoo新聞 ・ 1 小時前
向太拒談于朦朧墮樓無奈指「這個講不了」 拍片爆有女明星哭訴被潛規則
向太（陳嵐）近年加入內地直播及短視頻平台，敢言嘅佢早前曾先後談及梅豔芳及劉德華等明星往事，不過早前佢喺直播嘅時候被問及近期傳得沸沸揚揚嘅于朦朧墮樓身亡一事時，罕有拒絕回應，更無奈直言「這個講不了」。Yahoo 娛樂圈 ・ 1 天前