中大醫院兩部門主管涉詐騙院方 行政總裁鍾健禮：「收入與工作量不相稱」、兩人已被捕

【Yahoo 新聞報道】中大醫院揭發有員工涉詐騙院方，騙取額外收入。中大醫院董事會主席盧煜明及行政總裁鍾健禮於周二（23 日）早上見記者，表示有兩名部門主管的「收入與工作量有不尋常狀況」，並已就事件向執法機關舉報，兩人已於上周四被捕，亦已被解僱。至於涉及的款項，員工的身分等，兩人則表示因已進入調查階段，暫不能公布，僅強調對病人的服務及醫院的採購程序等沒影響。

鍾健禮指，自己於今年 7 月上任後，為了解營運情況，審視了各部門的財政狀況，當中發現有兩名人員的收入與工作量不相稱，上報後決定向執法部門舉報。

鍾續指，所有部門他都已審視過一次，暫沒發現其他部門有異常情況，認為是涉及個別員工的行為操守問題，不涉團夥式情況。鍾亦提到，現時沒有病人受到影響，醫院亦已調配人手處理工作。

盧煜明：案件調查中 金錢來源不便透露

盧煜明表示，兩人都是全職員工及屬於部門主管，但舉報涉及的執法機構、涉及的款項及金錢來源等，因案件正在調查中，不便透露。

盧煜明稱，作為董事會主席，對醫院管治高度重視，今後會實行一系列措施，包括成立調查委員會，製託外部機構參與審核，及檢視醫院的制度等。他指，在調查後會主動交代結果。

被問到對事件的反應有否延誤，及會否影響政府與外界對中大醫院管治的信心，盧煜明表示得知事件後，已即時指示處理，包括舉報及公布事件，亦會成立調查委員會。