中大醫院凌晨零時誕首位元旦男嬰 父母：本身就希望是「大B」 公院迎來五名元旦BB(何潁之報道)

【Now新聞台】中大醫院迎來首名元旦嬰兒，是父母的首胎。而踏入新一年的首半小時，公立醫院亦有5名嬰兒出生。

這個男嬰凌晨零時零分搶閘在中大醫院順產出生，重3.2公斤，是何生何太的首胎，作為新手父母，何太會轉做全職媽媽，全力照顧兒子。

何太：「很震撼、很激動，我就在流眼淚，這是我最真實的感動，因為我覺得由懷胎到終於看到他，我人生中考得最好的成績表。」

何先生：「第一次是很震撼的，可以全程陪著太太，看到整個過程是震撼的。辛苦太太，女性生寶寶真的不簡單。」

他們又指，沒料到兒子會較預產期提早出生。

何先生：「因為預產期本身是1月3日，之前經常問有小朋友的朋友，可能『大B』入學會較容易，我們都想是『大B』，剛巧就是元旦出世。」

何太：「(希望他)做個有愛的人，善良及勇敢的男孩子。」

何生何太指，現時仍在考慮兒子的名字，而中大醫院就祝願小朋友身體健康、快高長大。

公立醫院方面，在踏入新一年的首半小時共有5名嬰兒出生。廣華醫院其中一名重2.89公斤男嬰在零時零六分出生，較預產期早兩周來到這個世界，胡生胡太本身已有一子一女，因為喜歡小朋友所以生三個，加上照顧哥哥的經驗，希望孻仔快樂成長就足夠。

胡太：「因為哥哥現在六歲，正在讀一年級，學業本身想抓緊點，希望他學好點，但其實這樣逼小朋友不是太好，放鬆些、放開些這樣。」

至於聯合醫院、東區醫院以及屯門醫院，亦分別有一名元旦BB出生。

