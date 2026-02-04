中大醫院去年度虧損約 1.85 億元 院方無要求延遲還款 盧寵茂：不排除任何解決方案︱Yahoo

【Yahoo新聞報道】政府向中大醫院批出 40 億 3,300 萬元貸款，首次還款日期已順延至 2028 年。醫務衞生局局長盧寵茂今日（4 日）在立法會書面回覆表示，中大醫院在 24/25 財政年度全年虧損約 1 億 8,500 萬元，局方至今未收到院方再延遲還款要求，但若醫院營運及財政出現結構性問題，政府不排除任何可能的解決方案。

盧寵茂指，在 2024／25 財政年度全年中大醫院錄得未計利息、稅項、折舊及攤銷前虧損約 1 億 8,500 萬元，與先前預測有差異，主要因期內實際業務活動及收入水平低於早前預測；除醫療服務市場競爭外，醫療行業在人手招聘與留任的競爭加劇，亦影響業務營運與服務擴展。

住院病床使用率按年增加

營運數據方面，中大醫院 2025/26 財政年度上半住院病床使用率為 61%，而 2024/25 財政年度上半年為 56%；住院病床總日數 24939 日（日數按年增 9%）；日間住院病人出院總數 8291 人次（按年增 18%）；手術及醫療程序總數 15008 宗（按年增 13%）；門診病人總數 158666 人（按年增 6%）。

盧寵茂又指，中大醫院去年管理層出現更替後，陸續推出措施改善財務狀況及控制成本，包括檢視和調整服務收費、逐步增加服務量，並加強控制營運成本，以紓緩整體財務影響。

至於 2028 年開始還款安排，盧寵茂稱，中大醫院因應近期傳媒報道已向政府重申會持續推動改善財務及經營表現；醫務衞生局會繼續密切監察醫院營運和財務狀況，並就管治及管理事宜與中大校方緊密聯繫，同時就醫院未來營運或財務狀況及任何融資方案保持溝通。