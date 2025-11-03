中大醫院啟用 4 年仍虧蝕 行政總裁認盧寵茂曾提「收回醫院」 冀減價可增收入︱Yahoo

【Yahoo健康】中大醫院在財務方面一直令人憂慮，啟用 4 年多仍未轉虧為盈，欠下政府的 40 億元貸款亦未開始償還，今年初更再次申請延期還款。雖然最終獲批，但中大醫院行政總裁鍾健禮今日（3 日）稱，醫務衞生局局長盧寵茂也有向他提及，最壞打算是收回醫院，所以他重視如何做好醫院，令市民覺得物有所值，「我哋相信只要間醫院得到市民信賴，我哋慢慢就能夠將個情況轉好。」

被問到減價會否妨礙還款的時間表，鍾健禮表示，現時該院的收入正平穩「慢慢上升」，在現時經濟環境惡劣下，他感到滿意，而且減價的幅度並非太大，「否則我哋都承受唔起」，他盼這個措施可以增加醫院的收入。

廣告 廣告

他亦直言，該院仍有不少空置的病床和手術室，未有需要投入服務，例如 500 張病床中，只有 300 多張正在使用，14 個大手術室亦有一半被閑置。他稱，盧寵茂也有向他提及，最壞打算是收回醫院，所以他重視如何做好醫院，令市民覺得物有所值，「我哋相信只要間醫院得到市民信賴，我哋慢慢就能夠將個情況轉好。」

兩主管涉詐騙 鍾：事件仍在調查

至於中大醫院早前有兩名主管涉及詐騙被捕，鍾健禮稱事件仍在調查當中，不便透露更多資料。