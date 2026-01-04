中大醫院擬門診減價 鍾健禮坦承當初估算收入「過份樂觀」

【on.cc東網專訊】香港中文大學醫院行政總裁鍾健禮今日(4日)於在電視節目表示，未來兩個月可能為24小時門診服務減價或推出「套餐價」。就中大醫院曾兩度延期償還約40億港元的政府貸款，鍾坦承，當初顧問估算醫院啟用3至5年後，每年總收入可達70億港元，是「過份樂觀」且「很誇張」的數字，與實際情況差距巨大。他指，70億是香港最高收入醫院才能達到的水平，而中大醫院去年總收入為23.8億港元。他暗示可能需要再次游說政府延遲償還約40億港元的貸款。

鍾健禮透露，目前仍需時觀察是否多了病人求診，但相信24小時門診較大可能受惠，又指本來亦正研究本月底或下月初，就門診服務減價或推「套餐價」。他解釋，雖然診症費本身不高，但市民擔心隱形或意外收費，故希望提供更確切的價格。

中大醫院曾兩度延期償還約40億港元的政府貸款，鍾坦言，要如期還款，醫院年總收入需達60億港元，但現時「一半未到」，難度相當高。他強調，達成社會價值比還款更為重要，表明將「盡力去做」，做好質素及訂立合理價格。他指。只要市民支持，相信政府會重新考慮再次延遲還款。

為提升競爭力，中大醫院過去2個月已接連減價。鍾表示，暫時接種疫苗人數有增加，例如預防「生蛇」的疫苗接種量，已由以往每月僅4至5針大幅增加至77針。自他去年7月上任後的首4個月，醫院服務量、手術量及總收入按年均增長15%，至今雖整體仍有虧損，但就按年收窄5成。

