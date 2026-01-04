中大醫院

中大醫院日前實行分階段調整收費，過去兩個月已接連減價。中大醫院行政總裁鍾健禮表示，自去年7月上任以來，首4個月的服務、手術量及總收入，按年分別多一成半。至今整體雖仍有虧損，但按年收窄五成。他承認當初顧問估算，醫院啟用3至5年間，每年總收入達70億元，是過分樂觀；目前希望增加醫院的社會價值，遊說各界可能要再延遲還款。對於降低醫護成本「節流」，他認為最重要增加服務量，屆時就要靠前線人手。

中大醫院行政總裁鍾健禮

鍾健禮在一個電視節目坦言，當初顧問估算醫院啟用3至5年間，每年總收入達70億元，是過分樂觀。鍾健禮指：「這個數是很誇張，70億元是香港最高總收入的醫院才能夠去到的數，我們去年做到23.8億元，邊際利潤去到超過百分之20，這個其實於私家醫院中不常見。」對於兩度延期償還約40億元政府貸款，鍾健禮則稱要有還款能力須年總收入達60億元，現時一半未到；「只可以盡力去做，難度相當高。」

廣告 廣告

鍾健禮強調現時最重要是「做好質素，亦要將價格做得合理，只要市民支持這間醫院，我相信政府亦會去重新看這件事(再度延遲還款)。」鍾健禮又稱，中大醫院暫時接種疫苗人數有增加，例如預防「生蛇」的疫苗，由以前一個月只接種4至5針，增至77針。自去年7月他上任以來，首4個月的服務、手術量及總收入，按年分別多一成半，雖至今整體仍有虧損，但按年收窄五成。

並非僅減價 望提高透明度

鍾健禮又指，預計最快月底調整新一輪收費，擬涵蓋24小時門診及急症服務，亦會研究推出「套餐式」收費。他強調，並非僅是減價，而是希望提高透明度和確定性，讓市民求診前可清晰了解醫療服務及藥物收費資訊。他認為，公立醫院的急症室加價後，或會有更多市民選擇到私家醫院求診；而過往市民或擔心私家醫院有隱藏收費，而傾向選擇公立醫院。他指，求診市民的徵狀多數是發燒、腸胃炎等輕症，希望提供收費清晰的套餐價格令市民安心求診；至於能否降低醫護成本節流，他認為最重要增加服務量，屆時就要靠前線人手。

原文刊登於 AM730 https://www.am730.com.hk/本地/中大醫院最快月底調整新一輪收費-鍾健禮-償還政府貸款有難度/633346?utm_source=yahoorss&utm_medium=referral