中大醫院最快本月底調整新收費 鍾禮健：研推「套餐式」收費

中大醫院最快本月底調整新一輪收費。

中大醫院日前分階段調整收費。中大醫院行政總裁鍾健禮表示，預計最快在本月底調整新一輪收費，擬涵蓋24小時門診及急症服務，亦會研究推出「套餐式」收費。他強調，並非僅是減價，而是希望提高透明度和確定性，讓市民求診前可清晰了解醫療服務及藥物收費資訊。

鍾健禮今日(4日)出席電視節目《講清講楚》時表示，公立醫院的急症室加價後，或會有更多市民選擇到私家醫院求診；而過往市民或擔心私家醫院有隱藏收費，而傾向選擇公立醫院。他表示，求診市民的徵狀多數是發燒、腸胃炎等輕症，希望提供收費清晰的套餐價格，令市民安心求診。他指，調整收費是希望物有所值，強調中大醫院是有社會責任，收費要透明、達可負擔水平；早前向政府申請貸款時，曾提及要做到私家醫院中的價格最低。

償還政府貸款有難度 做好成本控制

鍾健禮表示，自7月至11月底，服務人次、手術量、整體服務量及總收入都較對上一年同期增加，而虧損較上年同期減半。惟他指，償還政府的40億元貸款有難度，中大現時年收入約30億，要有還款能力需達60億，會盡力做好成本控制及精簡架構。他強調，中大醫院並非只為盈利，而是希望在公私醫療間建立橋樑，發展新醫療模式。

