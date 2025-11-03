中大醫院約千項服務減價 涉內視鏡、磁力共振等 行政總裁：收到市民反映定價不合理︱Yahoo

香港中文大學醫院

【Yahoo健康】香港中文大學醫院今天（11 月 3 日）宣布，該院約 1000 項服務將會減價，佔全部 5000 多項服務大概兩成，涉及泌尿外科、眼科、內視鏡等服務，包括照胃鏡、電腦掃描、磁力共振等。收費減幅由 2% 至雙位數不等，如包括切除瘜肉等的胃鏡檢查，收費便由 13,700 元減至 $13,100。另外有 300 多項服務會凍結收費，但也有 13 項服務會加價。

中大醫院行政總裁鍾健禮坦言，以往收到不少市民對於該院收費的負面反饋，認為其定價不合理，「有人話香港最貴嘅醫院都唔夠我哋貴」，因此向董事會提出檢討收費。

廣告 廣告

院方表示，首階段減價計劃已於本月 1 日實行，下月將會擴展到乳房外科、婦科、骨科、化療服務，亦會視乎反應，考慮其他服務在明年減價的可能性。鍾健禮強調，在控制成本時並不會削減前線人手，但會減少後勤、管理層等人員，冀每年能節省超過 2,000 萬元薪酬開支。

胃鏡檢查會由 13,700 元減至 13,100 元。（Getty資料相片）

新官上任便提出減價

鍾健禮指，自己「新官上任」便向董事會提出，一改以往在 7 月便調整收費的做法，「俾我睇吓（收費安排）先」，而在檢討後，決定推出分階段減價，或凍結收費安排。

中大醫院候任財務總監馬凱雲稱，首階段院方檢視了 1358 個服務項目，當中有 1011 個項目會減價，佔 74.4%；而有約 24%（324 個）的項目會凍結收費。她指，減價的專科涉及泌尿外科、眼科、內視鏡、放射診斷、病理科服務，都屬較高使用率的專科。

至於實際減價多少，她僅指由 2% 至雙位數的減幅不等，當中減得較多的是醫學診斷和病理科化驗的服務。她舉例指，包括切除瘜肉、活組織檢查、鎮靜麻醉的胃鏡檢查，會由 13,700 元減至 13,100 元。以往於晚上 6 時後進行的手術，會收取額外手術室附加費，則將會改為在晚上 10 時後才收附加費。

中大醫院行政總裁鍾健禮（左）、候任財務總監馬凱雲（右）

泌尿外科三個手術加價

不過，在重新計算泌尿外科的手術成本，和相關併發症的風險後，院方決定有三個手術的定價收費需要加價，另外亦有 10 項化驗服務需要加價。

鍾健禮解釋，不希望談及具體數字，以免被認為是招攬生意，但院方已把所有資料放上其網頁，市民可以自行查閱。

院方指，首階段減價計劃已於本月 1 日實行，下月將會擴展到乳房外科、婦科、骨科、化療服務。鍾健禮稱，該院總共有 5000 多項服務，首階段計劃的項目只佔約四分之一，如果反應理想，明年會繼續推展到其他服務。

鍾健禮承諾親自處理收費相關投訴

他又承諾，該院會主動核對客人的賬單，他本人亦會親自處理，所有與收費相關的個案及投訴。

被問到如何降低收費，會否涉及用平價藥，或裁減醫護人手、凍薪等，鍾健禮強調不會「將貨就價」，指 7 月時醫院醫護已加人工，也不會削減前線的人手，「會慳邊啲呢？程序上唔會咁繁複，後勤、管理、行政運作……會減人手，少咗醫生做管理」，冀藉此每年能節省超過 2,000 萬元的薪酬開支。

鍾健禮多次提及，以往收到市民的投訴，不滿收費貴，例如當市面上疫苗價格有所下調時，該院仍然沒有減價，又或者市民在「埋單」時，才發現比起一開始醫生的預算為高。對於往日醫院在定價上，策略是否出錯及沒有檢討，他稱開院初期數據未齊全，難以將數據細緻到逐個部門及手術去到分析，而且對市場的脈搏掌握亦未夠深。