中大醫院逾千個項目本月起減價 稱部分收費不合理 按市場調整至合適水平

【Now新聞台】中大醫院調整收費，逾1000個醫療項目減價，減幅由百分之二至雙位數。院方希望減價及提高透明度，增加就診人次，改善醫院財務狀況，解決向政府還款問題。

中大醫院分階段調整收費，首階段已於本月開始，逾300個項目凍結收費及13項加價，而1011個減價項目涵蓋高使用量專科服務，包括泌尿外科、眼科、病理科、放射診斷及內視鏡服務。

以胃鏡檢查為例，包含鎮靜麻醉、切除息肉及活組織檢查，減價4%至13100元，較其他私家醫院介乎約1.4萬至1.6萬元，收費相對便宜。

三款疫苗接種有較大減幅，包括「生蛇」疫苗、HPV子宮頸疫苗及呼吸道合胞病毒疫苗。

手術室收費原本每晚6時後會收附加費，現時推遲至晚上10時後才要付，可省卻約一半手術室費用。

第二階段價格調整將於下個月推出，涵蓋乳房外科、婦科、骨科及化療服務，全部減價項目收費下調百分之二至雙位數。

院方以私家病房及假日醫療服務附加費為例，認為收費不合理，希望今次減價至市價水平。

香港中文大學醫院行政總裁鍾健禮：「以往用乘數，即是附加費再乘附加費，我們在未來兩個附加費中只收一個相對高那個附加費，避免市民有些個別項目產生一些很不合理，一拿出去全世界都不會認同的。」

院方指，減價不影響前線員工薪酬，會縮減管理層及後勤人手以控制成本，預算每年可節省2000萬元，而中大年初獲政府延遲首次還款，會盡力開源。

鍾健禮：「只要醫院得到市民信賴，其實我們慢慢就會將情況轉好。我們亦沒想過有僥倖，如果我們做得不好時仍然僥倖有甚麼，政府再特別施恩，我們不會這樣想，所以我們為何這麼積極去做這個改革，要做好醫院。」

中大醫院指會檢視減價後的市場反應，預計明年初之後按情況逐步調整餘下項目的收費。

