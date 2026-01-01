中大醫院「搶閘」元旦嬰順產出生 父母盼兒子做個有愛善良人

何生何太的兒子成為今年「搶閘」出生的元旦嬰兒。

踏入2026年本港有6名元旦嬰兒出生，包括凌晨零時零分在中大醫院「搶閘」出生的男嬰。男嬰順產出生，重3.2公斤，是父母何生何太的第一胎，預產期為1月3日。

何生讚女性很偉大

任職物流業的何生表示，原本計劃剖腹生產，後來經醫生建議順產對媽媽及嬰兒較好後，因而嘗試順產﹔形容首次親身陪伴太太並見證生產過程很震撼，又稱沒料到兒子會比預產期早出生，又讚揚「女性真係好偉大。」他希望太太能順利康復，兒子快高長大、健康成長，未來做一個有愛和善良的人貢獻社會。

抱着兒子的何太稱，多謝兒子選擇他們做父母，還有自己選擇在凌晨零時出生，得知是元旦嬰兒後連自己都無法相信，又說親身經歷順產的感受很震撼，日後打算全職照顧兒子。她期望兒子日後能做個有愛的人，善良、勇敢的男孩子，何氏夫婦又透露仍在考慮兒子的名字。

