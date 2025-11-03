中大開展4年基因檢測計劃 篩查早發性糖尿病患者(車軒珩報道)

【Now新聞台】中大去年開展為期4年的基因檢測計劃，希望識別患有早發性糖尿病的高風險人士，以便及早預防或延緩患病。

糖尿病是都市隱形殺手，大約每10名港人就有1人是患者，其中每5名患者更加有1人是40歲前發病的早發性糖尿病人士，他們的死亡率較遲發病的糖尿病患者高1.5至兩倍。

為識別未來10年患糖尿病高風險人士，及早預防或延緩患病，中大獲賽馬會慈善信託基金捐款逾6100萬元支持，去年五月開展為期4年的基因檢測計劃，篩查9000名18至44歲、未曾確診糖尿病及最少有一個糖尿病風險因素，包括中央肥胖或超重或有糖尿病家族病史等人士。

廣告 廣告

中大醫學院內科及藥物治療學系助理教授呂雅文：「如果沒有接受治療的時候，住院費用由22.5億元，提早接受強化治療後，可以變成19億元。每年可以節省3.5億的開支、在公立醫院住院費用。」

計劃將透過唾液基因檢測，以演算法識別具有糖尿病遺傳傾向的高風險人士，他們將會進一步接受尿液及血液檢測。一旦發現確診患有糖尿病或糖尿病前期人士，將會接受自身免疫或胰島素標記檢測，並轉介至社區的基層醫療醫生接受資助治療。

活動截至上月23日已經招收5444人參與，有女士透過計劃發現自身是患病高風險群組。

計劃參與者何小姐：「有擔心為甚麼這麼早的年紀有糖尿，加上擔心是否要吃藥有迷思，是否以後都要吃或者這個病是否會跟隨自己。反而報告有提示可以控制的因素，幫助我更加積極正視這個問題。」

中大會與社醫醫療伙伴合作，為糖尿病高風險人士提供血糖檢測儀及線上講者等支援。

#要聞