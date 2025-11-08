iHerb雙11優惠全網限時74折
中央候補委員 西安市委書記受查
【on.cc東網專訊】陝西省委常委、西安市委書記方紅衞涉嫌嚴重違紀違法，周五（7日）接受中央紀委國家監委紀律審查和監察調查，方紅衞是今年通報受查的第52名中管幹部。
方紅衞於1966年出生，陝西富平人，中共第二十屆中央候補委員。他曾長期在陝西汽車製造總廠工作，2002年起任陝西汽車集團總經理、董事長，2012年同時擔任陝西汽車控股集團有限公司董事長，後同時任陝西省政協常委、科技委員會副主任等。
2015年，方紅衞調任寶雞市委常委、副市長，2016年調任渭南市委常委、常務副市長，2017年任漢中市市長，2020年任漢中市委書記。2021年，方紅衞任陝西省委常委、秘書長、西安市委書記。他最後一次亮相公開報道是周一（3日），當日出席一個創新科技大會的開幕儀式。
