中央經濟工作會議 國家主席、中央軍委主席習近平

中央經濟工作會議周三及四在北京舉行。中共中央總書記、國家主席、中央軍委主席習近平出席並發表重要講話，分析經濟形勢並部署明年經濟工作。會議指明年要堅持內需主導、創新驅動及對外開放，並整治內卷式競爭等；亦提到要著力穩定房地產市場。

會議指國家經濟發展中的老問題、新挑戰仍不少，外部環境變化影響加深，國內供強需弱矛盾突出，但這大多是發展中、轉型中的問題，經努力可以解決，國家經濟長期向好的條件及基本趨勢沒變。會議稱，明年要繼續實施適度寬鬆貨幣政策，把促進經濟穩定增長、物價合理回升作為貨幣政策的重要考量，靈活高效運用降準降息等多種政策工具，保持流動性充裕，暢通貨幣政策傳導機制，引導金融機構加力支持擴大內需、科技創新、中小微企業等重點領域，保持人民幣匯率在合理均衡水平上的基本穩定。

廣告 廣告

會議確定，明年經濟工作抓好以下重點任務。一是堅持內需主導，建設強大國內市場；深入實施提振消費專項行動，制定實施城鄉居民增收計劃；清理消費領域不合理限制措施，釋放服務消費潛力；推動投資止跌回穩，適當增加中央預算內投資規模，並優化地方政府專項債券用途管理等。

二是堅持創新驅動，包括制定一體推進教育科技人才發展方案；建設北京(京津冀)、上海(長三角)、粵港澳大灣區國際科技創新中心；深化拓展「人工智能+」，完善人工智能治理等。三是堅持改革攻堅，包括深入整治「內卷式」競爭；加緊清理拖欠企業帳款；推動平台企業和平台內經營者、勞動者共贏等。四是堅持對外開放。

著力穩定房地產市場

五是堅持協調發展，促進城鄉融合和區域聯動。六是堅持「雙碳」引領，推動全面綠色轉型。七是堅持民生為大，努力為人民多辦實事。八是堅持守牢底線，積極穩妥化解重點領域風險；包括著力穩定房地產市場，因城施策控增量、去庫存、優供給，鼓勵收購存量商品房重點用於保障性住房等；深化住房公積金制度改革，有序推動「好房子」建設；以及加快構建房地產發展新模式等。

原文刊登於 AM730 https://www.am730.com.hk/中國/中央經濟工作會議-確定明年重點任務-堅持內需主導-創新驅動/627354?utm_source=yahoorss&utm_medium=referral