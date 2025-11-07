中學擴班︱5官津中學獲批下學年起中一「4變5」 包括皇仁、香港華仁等

虛擬資產交易平台JPEX涉嫌詐騙案，警方落案起訴16人，當中15人今早在東區裁判法院提堂，案件分拆處理。首宗案涉及網紅林作、陳怡及藝人鄭雋熹等8人，共涉33項罪名，8人暫時毋須答辯，控方透露案件將轉高等法院審理。裁判官應控方申請，將案件押後至12月15日作提訊日。鄭雋熹保釋申請被拒須還押，林作及陳怡則獲准以30萬元保釋，其餘5人獲准以5萬至10萬元保釋。8名被告依次為鄭雋熹(31歲)、蕭穎謙(28歲)、林作(36歲)、陳穎怡(38歲，即網紅陳怡)、區焯基(31歲)、趙敬賢(25歲)、梁綺湘(31歲)及何紀雯(28歲)。林作由資深大律師清洪代表，他被控兩項交替控罪，包括一項欺詐罪及一項欺詐地或罔顧實情地誘使他人投資虛擬資產罪。陳穎怡被控兩項罔顧實情地誘使他人投資虛擬資產罪。案情指，各被告涉嫌在2021年至2023年期間，串謀他人不誠實地作出虛假陳述，誘使受害人在一個名為JPEX的宣稱虛擬資產交易平台上投資或交易而失去其財產，又聲稱取得牌照以提供加密貨幣或虛擬資產交易服務，或從事加密貨幣或虛擬資產交易。警方昨日表示，至今接獲超過2700人報案，涉及騙款超過16億元，凍結約2.28億元資產，

infocast ・ 20 小時前