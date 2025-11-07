雙11優惠｜全球酒店優惠一覽！
中學擴班︱5官津中學獲批下學年起中一「4變5」 包括皇仁、香港華仁等
其他人也在看
《港樓》元朗和生圍項目申建3,562伙 料城規會將開綠燈
曾由中國恒大持有，現被橡樹資本接管的元朗和生圍住宅發展項目，早前向城規會調整項目發展，預計改為分層住宅連洋房發展，共提供3,562個單位。規劃署原則上不反對申請，料明日(7日)城規會審理時可獲通過。 上述和生圍項目位處元朗米埔和生圍丈量約份第101約地段第50號A分段及第77號，地盤面積223.25萬平方呎，申請人以總地積比率1.3倍發展，計劃興建128幢3層高的洋房和47幢6至10層高的分層住宅，全部另設一層地庫。另外，非住用樓面佔約40,903平方呎，當中包括100個安老院床位，總樓面約290.5萬平方呎，預計2031年全部落成。(sl/da)~ 阿思達克財經新聞 網址: www.aastocks.comAASTOCKS ・ 1 天前
陳百祥爆曾志偉入TVB做高層「係想炒咗余詠珊」 力踩電視台冇得做
炎明熹同TVB約滿後自組公司再出發，同TVB關係友好嘅陳百祥早前回應時直指「而家冇人要靠TVB，邊有人仲要靠TVB」Yahoo 娛樂圈 ・ 1 天前
新地奪屯門第16區一期 投資60億 相隔10年再中標鐵路盤 將建中小型單位
土地市場競投氣氛轉佳，港鐵（0066.HK）屯門第16區物業發展項目第一期（第16區第一期），截標僅一天便極速開標，由近兩年密密增加土地儲備的新地（0016.HK）擊敗5個對手投得，成為該集團約10年以來再次摘下鐵路項目地盤。新地預計該用地興建中小型單位為主，總投資額約60億元。信報財經新聞 ・ 8 小時前
結業潮｜古天樂林峯曾光顧 火鍋店「城寨煲皇」明年2月結業
曾招待古天樂、林峯、伍允龍、劉俊謙等《九龍城寨之圍城》演員的尖沙咀火鍋店「城寨煲皇」，周二（4日）公布將在明年2月中結業，稱「市場變得太快，口味都唔同咗」，決定「喺最好嘅狀態劃個句號」。am730 ・ 23 小時前
李明慧再爆有人因下屬未有先打招呼下令炒人 周刊指陳慧琳姑奶捲入罵戰
前港姐亞軍李明慧（Vivian）今年1月在赤柱寓所報警，報稱遭身為教育家陳樹渠幼子的丈夫陳耀陽恐嚇及襲擊。Yahoo 娛樂圈 ・ 20 小時前
九龍城AEON再傳11月底清場 網民指人流稀少「執咗佢，慳返水電煤」｜九龍城廣場「重建」只是「都市傳說」？
日資百貨AEON旗下Living Plaza及DAISO近日多間分店相繼「拉閘」，九龍城廣場AEON上月起貼出全場「Clearance Sale（清貨特賣）」海報，每周特價時段「周三新鮮日」亦告暫停，引起區內街坊及網民關注該店是否快將「執笠」。28Hse.com ・ 1 天前
結業潮2025｜將軍澳人氣海鮮檔「華記海鮮」結業 開業超過30年 為避貴租曾六度搬舖
開業超過30年、現址位於將軍澳寶琳市場的老字號海鮮檔「華記海鮮」近日宣佈結業，線上線下業務同步終止。華記為避貴租曾六度搬舖，從早期街市小攤到2019年起進駐寶琳市場，多年來堅持「薄利多銷」原則，成為將軍澳街坊買海鮮的首選。今次宣佈結業，不少街坊熟客都表示可惜。Yahoo Food ・ 4 小時前
立法會選舉2025｜提名期結束 合共 161 人報名參選｜Yahoo
2025 年立法會選舉提名期在 10 月 24 日開始，11 月 6 日下午 5 時結束。選舉事務處在提名期最後兩日無收到新增的參選表格，最終合共 161 人參選。其中地方界別有 51 份；選舉委員會就有 50 份，比例為 1.25 人爭一個席位；至於功能界別就有 60 人參選。 提名期結束前，總共有 32 名現屆議員表示放棄競逐，連同未表態的 3 名議員，梁毓偉，謝偉俊和洪雯，總共有 35 名現屆議員不連任。Yahoo新聞 ・ 2 週前
上水One Innovale A座中層1房戶$240萬易手 (另有本日最新成交)
上水One Innovale A座中層1房戶$240萬易手 中原地產 - 楊浩鴻經理表示，減息利好樓市，近日整體入市氣氛向好，分行最新錄粉嶺One Innovale A座中層09室，單位實用面積209平方呎，屬開放式間隔，以銀主盤形式放盤，最終以$240萬易手，實用面積平均呎價 $11483。 楊浩鴻指，新買家為用家，見屋苑環境舒適，單位價錢吸引，即購入單位自用。據了解，原業主則於2022年以$308萬購入上址，持貨約3年，現轉手賬面蝕68萬離場，單位期內貶值22.1%。 延伸閱讀: One Innovale 粉嶺 粉嶺牽晴間10座中層2房戶 成交價$425萬 升值235% 中原地產-周志華經理表示，減息帶動下，近期入市氣氛向好，粉嶺上水區本月暫錄約32宗二手成交，較上月同期增加約1.6倍，其中粉嶺牽晴間月暫錄約3宗成交，最新錄得10座中層D室，單位建築面積532平方呎，實用面積384平方呎，2房間隔，開價約$430萬，日前議價後以$425萬獲承接，實用面積平均呎價$11068。 中原地產-周志華經理指，新買家為年輕上車客，見屋苑環境舒適，價錢合理，即購入單位作自住之用。據了解，原業主28Hse.com ・ 17 小時前
JPEX詐騙案 林作陳怡准以30萬保釋 鄭雋熹須還押
虛擬資產交易平台JPEX涉嫌詐騙案，警方落案起訴16人，當中15人今早在東區裁判法院提堂，案件分拆處理。首宗案涉及網紅林作、陳怡及藝人鄭雋熹等8人，共涉33項罪名，8人暫時毋須答辯，控方透露案件將轉高等法院審理。裁判官應控方申請，將案件押後至12月15日作提訊日。鄭雋熹保釋申請被拒須還押，林作及陳怡則獲准以30萬元保釋，其餘5人獲准以5萬至10萬元保釋。8名被告依次為鄭雋熹(31歲)、蕭穎謙(28歲)、林作(36歲)、陳穎怡(38歲，即網紅陳怡)、區焯基(31歲)、趙敬賢(25歲)、梁綺湘(31歲)及何紀雯(28歲)。林作由資深大律師清洪代表，他被控兩項交替控罪，包括一項欺詐罪及一項欺詐地或罔顧實情地誘使他人投資虛擬資產罪。陳穎怡被控兩項罔顧實情地誘使他人投資虛擬資產罪。案情指，各被告涉嫌在2021年至2023年期間，串謀他人不誠實地作出虛假陳述，誘使受害人在一個名為JPEX的宣稱虛擬資產交易平台上投資或交易而失去其財產，又聲稱取得牌照以提供加密貨幣或虛擬資產交易服務，或從事加密貨幣或虛擬資產交易。警方昨日表示，至今接獲超過2700人報案，涉及騙款超過16億元，凍結約2.28億元資產，infocast ・ 20 小時前
馬鞍山錦英苑3房218萬沽 業主兩原因平賣！呎價3字頭創新低！
馬鞍山居屋錦英苑近日錄得低市價成交，一伙3房戶以218萬元沽出，呎價僅約3,380元，創屋苑逾15年低。28Hse.com ・ 23 小時前
國安行動｜黃振華涉香港議會案 母親今早被帶走助查｜Yahoo
《Yahoo 新聞》接消息指，警務處國家安全處今（6 日）帶走「指明潛逃者」黃振華的母親到旺角警署協助調查。Yahoo新聞 ・ 23 小時前
本港最大規模韓式餐廳結業！黑白大廚白種元燒肉店 攻港未夠一年敗走
餐飲業結業潮持續，韓國「國民廚神」、《黑白大廚》評委白種元旗下的韓式燒肉店「新村食堂 SAEMAEUL」，攻港未夠一年便傳出結業消息。28Hse.com ・ 17 小時前
黃明志投案獲拍拖15年女友陪 捲命案被跨年晚會除名
【on.cc東網專訊】馬來西亞歌手黃明志捲入台灣網紅謝侑芯命案，謝侑芯上月22日於馬來西亞吉隆坡一間五星級酒店死亡，獲馬來西亞執法人員列作謀殺處理。黃明志尋日（5日）凌晨拍片稱已抵達吉隆坡警局報到，昨起被扣押6天進行深入調查。有眼尖網友從畫面發現，其正牌女友Sa東方日報 OrientalDaily ・ 23 小時前
謝霆鋒與兒子Lucas行街被野生捕獲 頻頻回頭展現柔情慈父一面
謝霆鋒與張柏芝育有兒子謝振軒（Lucas）與謝振南（Quintus），縱然分開生活，但謝霆鋒與囝囝感情仍深厚，兩名兒子4月時皆有到場力撐謝霆鋒啟德演唱會；Lucas又先後被拍到與爸爸謝霆鋒滑雪及玩賽車度假。有指，Lucas即將到澳洲讀書，於是謝霆鋒藉空閒時間陪兒子到中環添購日用品，有網民野生捕獲二人，並將照片分享到小紅書，留言：「天吶，謝霆鋒居然從我身邊跑了過去」、「周末來香港置地逛街的時候，居然偶遇了謝霆鋒，本來好帥啊。」Yahoo 娛樂圈 ・ 1 天前
金式森林 ｜何廣沛陳浚霆聲線問題獲封「電視城兩大雞仔聲」
一集連爆兩大高潮位，分別是被學勤（陳浚霆飾）及嘉欣（陳星妤飾）偽造錄音誣衊教唆嘉欣自殺的高深（羅子溢飾），以「偽造錄音」以牙還牙；以及林澄（陳曉華飾）剛放監出來的親阿哥林耀（唐嘉麟飾）大鬧法庭鬧…Yahoo 娛樂圈 ・ 20 小時前