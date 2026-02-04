中學考察團學生疑外宿飲酒｜香港超豪宅成交升至全球第二｜兩屆視后胡定欣宣布離巢︱2 月 4 日・Yahoo 晚報

晚安！今天是 2026 年 2 月 4 日星期三。廣東沿岸今日天色良好，不過明早沿岸會有薄霧，最低氣溫約 18 度，日間最高氣溫約 24 度，體感相當溫暖。計劃明天出門的朋友，紫外線指數預計高達 7 級，記得做好防曬措施。

【今日重點新聞】

【on.cc東網】深水埗傳統名校香港四邑商工總會黃棣珊紀念中學，於 1 月中旬舉行中五級中山文化考察團期間，爆出學生違規事件。據悉 2 男 1 女學生於晚上擅自離開酒店，疑外出飲酒並租房過夜，隨團教師當下並不知情。事件於回港後由同學舉報才曝光。教育局表示高度關注，要求學校提交報告，並強調學生參加活動須嚴守紀律，不可擅自離隊。

香港四邑商工總會黃棣珊紀念中學

【Yahoo新聞】大埔宏福苑五級火造成嚴重傷亡，當局錄得 168 人罹難，居民家園盡毀。近日網上流傳錄音，指控馬錦明慈善基金馬陳端喜紀念中學一名教師，揶揄宏福苑居民「若然佢哋讀書時代，走火警演習認真啲，當日嘅傷亡係會少啲」，有關言論被抨擊。校方發聲明承認有個別教職員「表達及用詞上欠妥」，對引起社會及公眾人士的不安深表歉意。校方已通報教育局，並與相關教職員會面，檢討及制定改善方案，避免同類事件再發生。

【Yahoo新聞】今年渣打香港馬拉松吸引 7.4 萬人參與。立法會議員江旻憓建議將賽事結合美食活動，吸引旅客留港消費。文化體育及旅遊局局長羅淑佩回應指，對於一般跑手加入港式元素如雞蛋仔、奶茶等方向可以考慮，讓遊客感受香港魅力。至於將賽道擴展至海濱，羅指路面狹窄或限制人數，但對 10 公里賽事或夜馬結合夜景的建議持開放態度。

【今日重點財經新聞】

【Fortune Insight】萊坊發布最新報告， 2025 年第四季全球 12 個市場的超級豪宅（成交價逾 1000 萬美元）交易活躍。香港以 81 宗成交、總值 15.7 億美元升至全球第二位，成交量按季增長 45 %，創 2021 年底以來新高。杜拜則以 143 宗成交位列榜首。專家預計受惠於資金雄厚買家需求及供應有限， 2026 年香港豪宅市場將進一步增強。

【AASTOCKS】廣州市商務局宣布，將結合 APEC 高官會在當地召開的契機，分多輪發放總額 5000 萬元人民幣的政府餐飲消費券。補貼金額最高可達 15 %，並聯動美團、抖音等平台及金融機構推出商業優惠。此舉旨在保障春節期間民生商品供應穩定，並為本地市民及來穗遊客提供美食優惠體驗，帶動新春消費。

【BossMind】網傳有人向浸會大學舉報，指有 4 名男學生於 2025 年參加日本文化交流團期間，趁行程因雨取消，集體使用色情服務。舉報指相關學生每人花費 2000 元，事後更向大學成功報銷相關開支。舉報者批評涉事學生道德品行惡劣，要求校方深入調查並追回資助款項。

【今日重點娛樂新聞】

【Yahoo娛樂圈】曾憑《鬼同你OT》及《城寨英雄》兩度奪得視后的胡定欣，今日適逢立春於社群平台宣布離開 TVB 及邵氏。她感言決定離開舒適區，去看看外面的世界，期待有更多新嘗試與火花。胡定欣自 2001 年加入無線，創造多個經典角色。去年 10 月她已與醫生男友陳健華結為夫婦，如今事業亦迎來新開始。

去年10月嫁醫生老公

【Yahoo娛樂圈】COLLAR 成員 Marf 邱彥筒將舉行首個個人演唱會《Night like this》，成為團內首位開騷成員。她透露是次演出極度親力親為，由妝造、紀念品到入場細節均有參與。歌單方面更計劃挑戰男歌手的作品，正在陳奕迅、許廷鏗及張敬軒的歌曲中挑選，希望展現出與團體時期截然不同的 360 度體驗。

【Yahoo娛樂圈】身家豐厚的鄧兆尊近日拍片回應網傳他每日進帳 4 萬港元利息的說法。他在片中笑指報道誇張，並稱自己只是普通人，每日仍努力工作。雖然他語帶輕鬆澄清，但網民對此並不買帳，紛紛留言認為其實際財力遠超此數，亦有人笑稱他此舉是擔心被綁匪盯上。