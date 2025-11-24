小一自行分配學位公布結果 附辦理註冊、叩門等日程
37歲狐狸先生跳水抓壞人！ 中尾明慶突然變身背後真相！
37歲狐狸先生跳水抓壞人！ 中尾明慶突然變身背後真相！
從中野小鬼頭一路殺到螢幕前
中尾明慶根本是那種「小時候就註定要紅」的典型。
13歲直接在《金八先生》演最小的學生，當時見到いかりや長介腿都抖了，結果現在37歲還在電視上飛，172cm的他，笑起來還是當年那個壞壞的少年感。
超愛車愛到沒救，2017年直接去跑N-ONE賽車，IG永遠在曬新玩具，粉絲留言：「哥，妳再買車老婆會不會把妳趕出去啊😂」
娶了仲里依紗之後，直接變成國民狐狸
2013年閃婚Riisa，同年兒子出生，現在小孩12歲了。
他被兒子一句「爸爸小時候一定是狐狸」害到現在YouTube開場永遠要「コンコンコン、きつねさーん！」，85萬訂閱看他全家亂鬧，留言區永遠在刷：「這一家三口也太甜，救命！」
他自己還跑去寫小說《陽性》，訪問說：「結婚生子才是我人生最大彩蛋。」甜到掉牙。
今年直接跳水當警察，帥到犯規
10月7日「新東京水上警察」開播，他演藤沢充，整天在船上追壞人，跟佐藤隆太、山口紗弥加搭檔，播出當天X直接被刷爆：「狐狸哥濕身也太色！」「這劇不追對不起我自己！」
第7集預告他安慰隊友那段，眼神一出，留言整個淪陷：「中尾明慶什麼時候變這麼會撩啊？」
早起MC當三年還沒睡過頭
2022年開始接「プチブランチ」MC，現在每天早上9:55準時出現在TBS，粉絲說：「因為明慶哥，我連上班都不賴床了！」
今年還拍了ハウスメイト的找房CM，演那個超會挑房子的暖男，香港粉絲留言：「看完直接想搬去日本，拜託讓中尾當我房仲！」
Netflix讓他變最懶的蛋爸
8月Netflix「咕咕蛋」實寫版，他跟元虎啦世理奈演父母，賣萌功力直接爆表。
粉絲看完尖叫：「硬漢演ぐでたま爸也太反差萌！」「中尾的聲音聽一次就想生猴子（？）」
3月NHK的藤子F不二雄短篇也找他客串，科幻感直接滿分。
車癡魂完全藏不住
IG 120萬粉，6月PO新買的アルファード，興奮到像中樂透：「這車開起來真的不一樣！」
7月還跑去朋友的摩托車店拍片，留言全是「哥，騎車再帥一點我就要暈了」。
年底WOWOW「かばん屋の相続」第4話他演松田均，預告一出粉絲已經在喊：「這次要黑化了吧？快來！」
明年春天「監察医 朝顔」新春SP他也回歸，系列粉直接哭：「沒有明慶的朝顔是不完整的！」
Japhub小編有話說
我只能說，中尾明慶這傢伙根本把「37歲已婚男也能又帥又可愛」演得淋漓盡致！
白天在水上抓壞人，晚上回家當狐狸爸，還能順便開車拍片寫小說，這誰扛得住啊？
現在他跟Riisa一人一支超紅YouTube，我們這些單身狗也只能含淚訂閱，邊看邊喊：狐狸哥，繼續コンコン叫下去吧，我們永遠買單～
其他人也在看
高鈞賢抱得富婆歸 細10歲老婆身家暴漲27億 上市公司突遭美證監勒令停牌
高鈞賢（Matthew）去年12月甜蜜宣布與細10歲內地女友黃梓漫結婚，並雙喜臨門，今年迎來愛女Liona誕生，一家三口定居深圳，生活幸福美滿。高鈞賢太太黃梓漫被指係美容界富婆，經營連鎖中醫美容及健康中心，於香港擁有4間分店。黃梓漫曾透露自己20歲出頭時就擁有第一隻高價名錶，與高鈞賢結婚前曾有過一段婚姻，不過於幾年前離婚時決定將所有鑽石與名錶歸還前夫，認為錢可以再賺，僅面子不能丟，被唔少網民激讚有骨氣。Yahoo 娛樂圈 ・ 2 小時前
谷婭溦成《中年4》評審 黃博趙浚承勁多Job
【on.cc東網專訊】歌手谷婭溦（Vivian）在無綫機會多多，除在熱爆劇《新聞女王2》中飾演練習記者「小天」一角色外，又「升呢」在歌唱比賽《中年好聲音4》中擔任常駐評審，而珍惜機遇的她，在社交網甫靚相為節目大做宣傳，她謂：「廣告時間，請大家多多支持《中年好聲音東方日報 OrientalDaily ・ 2 小時前
結婚4年終於要辦婚禮了！邱澤許瑋甯的戀愛又太甜了
邱澤與許瑋甯因戲結緣，在低調登記結婚4年後，終於確定將於今年底補辦盛大婚禮，在他們日前公佈的兩張婚照中，也能感受到他們之間可愛的互動！許瑋甯2021年與邱澤合作電影《當男人戀愛時》擦出愛火，同年12月10日無預警在社交平台曬出婚戒宣布結婚，婚後兩人鮮有共同露面，相當低調，但一樣相當恩愛，更在今年迎來寶貝兒子Ian，正式組成一家3口的甜蜜家庭。她又提到當時邱澤求婚的情景，「我們兩個就是差不多『欸，好像可以了』，就去結了這樣子。」而登記結婚後，邱澤有補一個小型儀式，向許瑋甯下跪。 推薦閱讀:➤ 劉俊謙蔡思韵結婚了！由《幻愛》相戀成就合襯情侶➤ 劉俊謙蔡思韵結婚了、公開輕井澤婚禮照！「幻愛CP」拍拖6年情侶穿搭解構Follow us on:Facebook: elleOnlineHKInstagram: @ellehongkongYouTube: ELLETVHKELLE.com.hk ・ 1 小時前
李嘉欣與許晉亨結婚17周年 抱狗合照曬恩愛 網民：歲月不敗美人
被譽為「最美港姐」的55歲李嘉欣與63歲富豪丈夫許晉亨於昨日（11月23日）慶祝結婚17周年，在社交平台分享夫妻合照大曬恩愛，李嘉欣留言指「17周年來紀念一下」，更加上紅色心心圖案，甜蜜滿滿。Yahoo 娛樂圈 ・ 5 小時前
林嘉欣金馬獎Deep V西裝外套造型又帥又性感！秋冬穿搭靈感，從Uniqlo、Zara到Gucci、YSL都有好看西裝外套推薦
2025第62屆金馬獎頒獎典禮完美落幕，現場有不少香港演員到場，當中，林嘉欣也出席並擔任最佳女配角的頒獎嘉賓，她穿起了超大件oversized西裝外套都超好看！Yahoo Style HK ・ 6 小時前
陳慧嫻搣甩逾20磅獲蔡一智封「有腰慧嫻」 與關淑怡失聯不清楚病況
陳慧嫻、草蜢、陳豪、唐詩詠、許靖韻和CY陳宗澤今日(23日)現身馬場出席活動，曾屬同一唱片公司的陳慧嫻和草蜢喜相逢，慧嫻見到精神奕奕的蔡一傑，兩人立即抱抱，「知道傑仔病時，唔敢約佢出嚟，因為驚感染，但一直有WhatsApp短訊，一直都有Update，但病好之後都未有機會見，剛才第一次，靚仔又好fit。」同場的還有陳豪，am730 ・ 16 小時前
李施嬅認同分手再見亦是朋友 自爆阿媽安排相睇識朋友冇壞
花旦李施嬅與前未婚夫車崇健，最近因參與內地綜藝節目《再見愛人5》，而引起許多關注。而在最新一集中，李施嬅就透露即使與另一伴分手後仍可繼續做朋友，自己不會排斥進行相親活動，戀愛觀格局通透，獲不少網民紛紛激讚。東方日報 OrientalDaily ・ 1 天前
阿Sa蔡卓妍43歲生日與C君同日慶生 合照爆緋聞健身教練Elvis同站「C位」
Twins成員蔡卓妍（阿Sa）今日（22日）迎來43歲生日，她在社交網站張貼多張照片，精心打扮下捧着蛋糕、開心舉杯，更露出美腿慶祝又大一歲。阿Sa發長文講述生日感受，內容雖未有提及感情事，但她與同月同日生的C君一起慶生聚會上，其緋聞男友33歲的健身教練Elvis亦有現身，合照時更與阿Sa一起站在「C位」，親密關係不言而喻。Yahoo 娛樂圈 ・ 1 天前
台灣金馬獎：中國明星范冰冰的福地還是禁地？大熱《地母》能助「范爺」回歸嗎？
Getty Images范冰冰上個月與大馬導演張吉安（右）及台灣演員白潤音（左）參與東京國際影展。 華人影壇盛事，第62屆台灣電影金馬獎周六（11月22日）舉行。 馬來西亞新銳導演張吉安的力作《地母》以八項大獎入圍，包括最佳劇情片、最佳導演、最佳女主角等。 前中國一線女星范冰冰片中飾演大馬農婦女巫鳳音，素顏上陣挑戰巫術儀式與稻田勞作，並以多重語言演繹角色，演技讓她再奪影后寶座呼聲高漲。這位在中國被「封殺」的影后成為本屆金馬最大亮點，「封殺七年後華麗復出」在網上熱議。 ...BBC News 中文 ・ 1 天前
蔡一傑開腦手術後暴瘦8公斤 查小欣曝光近況佩服夠豁達「把一切交給天」
草蜢成員蔡一傑去年10月自揭接受切除腦部腫瘤手術和公開頭部嘅疤痕照片，狀況惹人擔憂。幸好，經休養後今年7月復出，先於陳慧琳演唱會擔任嘉賓又唱又跳，早前於馬場擔任開幕表演嘉賓亦狀態大勇，更將於周六（29日）於澳門舉行演唱會，並預告明年四月舉行香港場。日前，資深傳媒人於社交平台發文，透露與蔡一傑飯敍，曝光蔡一傑手術後狀態，佩服對方豁達心態。Yahoo 娛樂圈 ・ 3 小時前
Edan演國際刑警登場！李帝勳《模範的士3》收視不升反跌
【on.cc東網專訊】韓星李帝勳孭飛的話題韓劇《模範的士3》，將案件規模從韓國擴展到國際舞台，劇情主線也轉向跨國犯罪組織，主題圍繞在令人髮指的人口販運與非法金融活動。東方日報 OrientalDaily ・ 1 天前
蔡一傑康復狀態勇獲醫生讚進步神速 蘇志威回應劉小慧舊情史(有片)
草蜢、陳凱詠(JACE)今日現身沙田馬場，擔任開幕表演嘉賓，草蜢接連跳唱經典金曲《我們》、《華麗舞台》及新歌《老的辣》，早前切除腦腫瘤的草一傑狀態大勇，他表示已全面復工，去年因腦部手術需休養停工，現正為因此延期的演唱會補場，接著會往澳門和馬來西亞開show，並預告將於明年四月下旬回歸香港舉行40周年演唱會。am730 ・ 18 小時前
易烊千璽分飾5角變「六烊千璽」 舒淇唔認得佢
【on.cc東網專訊】出爐金雞影帝易烊千璽與舒淇主演的電影《狂野時代》近日在北京舉行首映，易烊千璽成全場焦點，現場有網紅從觀眾席大喊土味情話向他表白：「你站在這兒空氣都變甜了」，搞到他尷尬聳肩。而易烊千璽在片中一人分飾5角，導演即場幫他改花名為「六烊千璽」:「我東方日報 OrientalDaily ・ 1 天前
新聞女王2 劇情︳佘詩曼攜Man姐霸氣回歸 同黃宗澤正面交鋒
佘詩曼攜Man姐霸氣回歸 同黃宗澤正面交鋒Yahoo 娛樂圈 ・ 1 小時前
棒棒堂成員接連出事 威廉現身公益致歉：最近事情比較多
【on.cc東網專訊】台灣男子組合「棒棒堂」成員接連出事，威廉跟小杰先後涉「閃兵案」，王子則與啦啦隊女神粿粿爆出婚外情引發爭議。其中，威廉自5月捲入閃兵風波後沉寂多月，終於在金鐘獎前夕公開現身，又出席公益活動挽回形象。日前威廉跟老婆卓君澤出席「明星匹克球公益賽」東方日報 OrientalDaily ・ 1 小時前
黎明演唱會2026丨12.1優先購票 3月紅館開8場 即睇搶飛攻略、票價、座位表
黎明將於明年3月於紅館舉行《黎明 LEON LAI ROBBABA 紅館演唱會 2026》，一連開Show八場，票價分$1380及$680兩種，門票發售詳情有待公布。Yahoo 娛樂圈 ・ 1 週前
金宇彬、申敏兒要結婚了！走過患癌低潮成就最合襯一對
被譽為「最完美情侶檔」的金宇彬與申敏兒，在公開戀愛9年後終於宣布結婚！這對從不被看好的姐弟戀，攜手走過男方罹患鼻咽癌的生命低谷，用時間證明彼此是命中注定的伴侶，消息一出立即獲得祝福！金宇杉日前於網上公佈喜訊，表示：「我要結婚了。決定與相伴已久的戀人組織家庭，希望大家支持，讓我們一路走下去，變得更加溫暖」， 推薦閱讀:➤ 金宇彬、申敏兒宣布12月20日結婚、10年愛情長跑迎完美結局！解構男神穿搭魅力➤ 申敏兒、金宇彬宣布結婚！41歲申敏兒凍齡護膚保養技巧公開靠紗布洗臉養成滑嫩肌！Follow us on:Facebook: elleOnlineHKInstagram: @ellehongkongYouTube: ELLETVHKELLE.com.hk ・ 1 小時前
金馬獎2025| 李駿碩奪最佳導演 《世外》獲最佳動畫片
2025第62屆金馬獎頒獎典禮11月22日於台北流行音樂中心登場。今年有不少香港電影人都有份入圍，而最終有李駿碩憑《眾生相》得最佳導演，與《世外》獲得最佳動畫片。Yahoo 娛樂圈 ・ 1 天前
立法會選舉2025︱廣告鋪天蓋地 總有一張喺左近 宣傳開支1.77 億元創新高︱Yahoo圖輯
【Yahoo新聞報道】立法會選舉下月 7 日舉行，政府早前已發起了排山倒海的宣傳攻勢，讓香港街頭巷尾、媒體網絡都被各式各樣的選舉廣告鋪天蓋地般覆蓋。Yahoo新聞 ・ 6 小時前
悼祖達兄弟用錯相 皇馬向安達施華致歉
【Now Sports】皇家馬德里周日西甲作客艾爾切前，竟在股東大會上因誤用對方前鋒安達施華的照片，最後要為此出聲明道歉。在股東大會上，皇家馬德里有一個緬懷環節，為7月車禍去世的迪奧高祖達兄弟哀悼，但工作人員卻在影片播放中用錯相片，誤將目前效力艾爾切的葡萄牙前鋒安達施華（André Silva），當成祖達弟弟、生前效力葡甲彭拿費爾的安德列，導致球會要發聲明致歉。「我們就此事向艾爾切及安達施華致歉，誤將他的照片放在了球會官方影片的悼念畫面中，而不是利物浦球員迪奧高祖達弟弟安德列施華的照片。」皇馬在一份聲明中寫道：「我們對此次事件深感遺憾。」安達施華曾代表葡萄牙國家隊出賽53場，射入19球，是2018和22年世界盃大軍成員。他與祖達在波圖曾做過隊友，亦效力過AC米蘭、法蘭克福和萊比錫等球會。now.com 體育 ・ 3 小時前