37歲狐狸先生跳水抓壞人！ 中尾明慶突然變身背後真相！

從中野小鬼頭一路殺到螢幕前

中尾明慶根本是那種「小時候就註定要紅」的典型。

13歲直接在《金八先生》演最小的學生，當時見到いかりや長介腿都抖了，結果現在37歲還在電視上飛，172cm的他，笑起來還是當年那個壞壞的少年感。

超愛車愛到沒救，2017年直接去跑N-ONE賽車，IG永遠在曬新玩具，粉絲留言：「哥，妳再買車老婆會不會把妳趕出去啊😂」

娶了仲里依紗之後，直接變成國民狐狸

2013年閃婚Riisa，同年兒子出生，現在小孩12歲了。

他被兒子一句「爸爸小時候一定是狐狸」害到現在YouTube開場永遠要「コンコンコン、きつねさーん！」，85萬訂閱看他全家亂鬧，留言區永遠在刷：「這一家三口也太甜，救命！」

他自己還跑去寫小說《陽性》，訪問說：「結婚生子才是我人生最大彩蛋。」甜到掉牙。

今年直接跳水當警察，帥到犯規

10月7日「新東京水上警察」開播，他演藤沢充，整天在船上追壞人，跟佐藤隆太、山口紗弥加搭檔，播出當天X直接被刷爆：「狐狸哥濕身也太色！」「這劇不追對不起我自己！」

第7集預告他安慰隊友那段，眼神一出，留言整個淪陷：「中尾明慶什麼時候變這麼會撩啊？」

早起MC當三年還沒睡過頭

2022年開始接「プチブランチ」MC，現在每天早上9:55準時出現在TBS，粉絲說：「因為明慶哥，我連上班都不賴床了！」

今年還拍了ハウスメイト的找房CM，演那個超會挑房子的暖男，香港粉絲留言：「看完直接想搬去日本，拜託讓中尾當我房仲！」

Netflix讓他變最懶的蛋爸

8月Netflix「咕咕蛋」實寫版，他跟元虎啦世理奈演父母，賣萌功力直接爆表。

粉絲看完尖叫：「硬漢演ぐでたま爸也太反差萌！」「中尾的聲音聽一次就想生猴子（？）」

3月NHK的藤子F不二雄短篇也找他客串，科幻感直接滿分。

車癡魂完全藏不住

IG 120萬粉，6月PO新買的アルファード，興奮到像中樂透：「這車開起來真的不一樣！」

7月還跑去朋友的摩托車店拍片，留言全是「哥，騎車再帥一點我就要暈了」。

年底WOWOW「かばん屋の相続」第4話他演松田均，預告一出粉絲已經在喊：「這次要黑化了吧？快來！」

明年春天「監察医 朝顔」新春SP他也回歸，系列粉直接哭：「沒有明慶的朝顔是不完整的！」

Japhub小編有話說

我只能說，中尾明慶這傢伙根本把「37歲已婚男也能又帥又可愛」演得淋漓盡致！

白天在水上抓壞人，晚上回家當狐狸爸，還能順便開車拍片寫小說，這誰扛得住啊？

現在他跟Riisa一人一支超紅YouTube，我們這些單身狗也只能含淚訂閱，邊看邊喊：狐狸哥，繼續コンコン叫下去吧，我們永遠買單～