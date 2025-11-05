焦點

雙11優惠｜Häagen-Dazs突發單球雪糕$11

Trip.com

中山珠海三大旅行團推介 粵港澳大灣區深度遊

Trip.com
中山珠海旅行團
中山珠海旅行團

正計劃探索充滿活力嘅粵港澳大灣區？Trip.com 專為你打造多款獨具特色嘅中山珠海旅行團！無論你對廣州、珠海、深圳、惠州、佛山呢啲城市風光有興趣，定係對長隆主題樂園嘅歡樂體驗情有獨鍾，我哋都能夠滿足你多元化嘅旅遊需求。

針對 2025 年最新趨勢，Trip.com 小編將為你深入介紹三個精選嘅中山珠海一日遊旅行團，並詳細解析呢啲行程涵蓋嘅豐富景點特色，幫你輕鬆規劃一趟物超所值嘅大灣區旅程。呢啲團組性價比極高，仲提供少人數包團選擇，非常適合同親友一齊出遊，深度感受嶺南嘅獨特魅力！

廣告

Shop Now


暑期北上激賞！酒店 6 折起！🔥
珠海親子必去！國家地理探險家中心，科技展覽+即日可用🎟️HK$114起！
珠海長隆海洋王國 🐬 4.7高評分！HK$409起，即日可用，親子必去🔥
🚀珠海長隆飛船樂園｜4.8分高評價，即買即用！💰337起
28國藝術家聯演！360°高空秀震撼登場🔥僅HK$327起，明日即可體驗！
澳門一日遊🎁贈上網卡！大三巴+威尼斯人，$52.38起✨
🔥App內search【TripHK2025】, 新會員訂酒店可享高達20%優惠

香港往返珠海交通方法

金巴
金巴

交通方法

需要時間

高鐵（香港西九龍→深圳北→珠海站）

約 2.5 小時

直通巴士

約 2.5 小時

金巴

約 40 分鐘

包車

約 1 小時

客輪

約 70 分鐘

中山珠海旅行團推介

6日5晚 廣東廣州＋珠海＋深圳＋惠州巽寮灣＋佛山經典遊

外伶仃島
外伶仃島

基本資料

項目

內容

出發地點

廣州

人數

2 – 3 人團或 4 – 6 人團

活動時長

6 日 5 夜

價格

低至 HK$2,719 起

產品特色

廣東多城深度遊：廣州、佛山、中山、珠海、深圳、惠州

詳細行程

日程

交通 / 活動

時長/備註

第1日

抵達廣州 → 專車接機或接站 → 入住酒店 → 自由活動

全天，自由活動

第2日

廣州一日遊：沙面（免票）、永慶坊（免票）、陳家祠（含首道門票）、海心橋（免票）、廣州塔（外觀）、花城廣場（免票）、珠江夜遊（含首道門票）

全天，文化＋夜景體驗

第3日

廣州 – 佛山 – 珠海：佛山祖廟（含首道門票）、葉問堂（免票）、嶺南天地（免票） → 珠海情侶路（免票）、珠海大劇院日月貝（外觀）、珠海漁女（車觀）、港珠澳大橋遊（外觀）

全天，佛山歷史＋珠海濱海

第4日

中山 – 深圳 – 惠州：孫中山故居紀念館（免票）、深中大橋（車遊）、鹽田海濱棧道（免票）、蓮花山公園（免票）、巽寮灣沙灘（免票）

全天，文化＋海濱遊覽

第5日

惠州 – 廣州：巽寮灣磨子石景區（免票）、天后宮（免票）、海之星遊艇或帆船出海（含首道門票） → 下午返回廣州

全天，濱海＋遊艇體驗

第6日

廣州 – 返程：自由活動 → 根據航班/車次安排專車送機或送站

半天，行程結束

Shop Now

5日4晚 廣東廣州＋珠海＋長隆野生動物世界＋珠海長隆海洋王國

長隆野生動物世界
長隆野生動物世界

基本資料

項目

內容

出發地點

廣州

人數

2 – 3 人團或 4 – 6 人團

活動時長

5 日 4 夜

價格

低至 HK$2,386 起

產品特色

親子首選：長隆野生動物世界＋長隆海洋王國

詳細行程

日程

交通 / 活動

時長/備註

第1日

抵達廣州 → 專車接機或接站 → 入住酒店 → 自由活動

全天，自由活動

第2日

廣州長隆野生動物世界全天遊：百虎山、熊貓樂園、侏羅紀森林、非洲森林、美洲叢林、澳洲森林

含首道門票，園內多區免票

第3日

廣州 – 珠海 – 廣州：情侶路（車觀）、珠海大劇院（外觀）、珠海漁女（外觀）、珠海長隆海洋王國（含首道門票，內含鯨鯊館、企鵝館、北極熊館） → 夜間海洋煙花秀

全天，親子樂園＋海濱遊覽

第4日

廣州文化遊：陳家祠（含首道門票）、永慶坊（免票）、粵劇藝術博物館（免票）、北京路步行街（免票）、花城廣場（免票）、海心沙亞運公園（免票）、廣州塔（外觀）

全天，文化體驗

第5日

廣州 – 返程：自由活動 → 根據航班/車次安排專車送機或送站

半天，行程結束

Shop Now

5日4晚 廣東廣州＋珠海＋深圳獨立包團

深圳
深圳

基本資料

項目

內容

出發地點

廣州

人數

2 – 3 人團或 4 – 6 人團

活動時長

5 日 4 夜

價格

低至 HK$3,761 起

產品特色

獨立小團：靈活安排，尊享私密體驗

詳細行程

日程

交通 / 活動

時長/備註

第1日

抵達廣州 → 專車接機或接站 → 入住五星酒店 → 自由活動

全天，自由活動

第2日

廣州文化巡禮：陳家祠（含門票）、西關大屋（免票）、永慶坊（免票）、南越王博物館（含首道門票）、大佛古寺（免票）

全天，文化體驗

第3日

廣州 – 珠海：情侶路（免票）、日月貝（外觀）、港珠澳大橋遊（含門票）、珠海漁女（免票）、香爐灣沙灘（免票）、愛情郵局（免票）

全天，浪漫海濱體驗

第4日

珠海 – 深圳：深中大橋（含門票）、蓮花山公園（免票）、地王大廈觀光台（含首道門票）、錦繡中華民俗村（含門票，內含杜甫草堂、客家土樓、莫高窟微縮景觀）

全天，深圳文化與觀光

第5日

深圳 – 返程：根據時間安排專車送機或送站

半天，行程結束

Shop Now

中山珠海旅行團｜景點詳解

廣州篇：穿越古今，中西合璧之美

  • 沙面 (Shamian Island) 踏上廣州荔灣區嘅沙面島，就好似穿越時光返到十九世紀。呢度曾係英法租界，以保存完好嘅歐陸風格建築群聞名。由新古典主義到巴洛克、再到哥德式，每一磚一瓦都訴說住廣州作為「南大門」嘅輝煌歷史。漫步喺綠樹成蔭嘅街道，欣賞獨特嘅騎樓同洋房，享受城市中嘅一片寧靜。沙面係熱門嘅打卡點同攝影天堂，你仲可以喺度歎番杯咖啡，感受歐式浪漫。如果你個中山珠海旅行團會經過廣州，沙面絕對係必到嘅一站！

  • 永慶坊 (Yongqing Fang) 緊鄰沙面，廣州西關老城區嘅永慶坊，係另一處展現嶺南魅力嘅寶藏之地。呢度以獨特嘅騎樓建築同深厚嘅嶺南文化底蘊而聞名，巧妙咁將傳統同現代融合。古樸街巷同時尚文創店、特色茶館、藝術工作坊和諧共存。你唔單止可以親身體驗廣繡、廣彩瓷等廣州傳統手工藝，仲可以品嚐到地道嘅廣式小食同香茗。永慶坊係深入探索嶺南文化、感受城市脈動嘅最佳窗口，絕對值得加入你嘅廣州行程。

  • 陳家祠 (Chen Clan Academy) 想深入了解嶺南建築嘅精髓，廣州嘅陳家祠（又叫陳氏書院）絕對係必訪之地。呢座清代古建築群，被譽為「嶺南建築藝術嘅寶庫」，佢精美絕倫嘅木雕、石雕、磚雕、陶塑同灰塑工藝，真係令人嘆為觀止！成座祠堂氣勢恢宏，特別係屋脊上栩栩如生嘅陶塑，盡顯嶺南民間藝術嘅巧奪天工。而家陳家祠已經變成廣東民間工藝博物館。無論你嘅中山珠海旅行團行程點樣安排，都應該抽時間嚟感受呢份歷史嘅厚重同藝術嘅輝煌。

  • 花城廣場 (Huacheng Square) 由古色古香嘅街巷轉向現代都市脈動，廣州花城廣場係你感受城市活力嘅絕佳起點。作為廣州新中軸線上嘅核心地標，佢被譽為「城市客廳」。廣場四周俾廣州塔、廣東省博物館、廣州歌劇院等世界級建築環繞。尤其係夜晚，花城廣場燈火璀璨，同珠江新城嘅摩天大樓群互相輝映，呈現出令人屏息嘅城市夜景，係攝影愛好者嘅打卡熱點！

  • 海心橋 (Haixin Bridge) 緊鄰花城廣場，橫跨珠江嘅海心橋係廣州又一令人驚艷嘅現代地標。呢條人行橋以獨特嘅「飛鷹展翅」造型，被譽為「最美天橋」。漫步橋上，你可以飽覽珠江兩岸如畫美景，將廣州塔同珠江新城嘅壯麗景象盡收眼底。夜晚燈光璀璨，流光溢彩，為你嘅中山珠海旅行團增添現代都市嘅浪漫色彩。

  • 珠江夜遊 (Pearl River Night Cruise) 要完整體驗廣州嘅浪漫與繁華，一趟珠江夜遊絕對係經典活動！夜晚華燈初上，遊船緩緩啟航，你會沉醉喺兩岸璀璨嘅燈光之中，廣州塔、海心橋等地標都熠熠生輝。江風輕拂，夜色中嘅珠江被譽為「小香港維多利亞港」，多種船型仲提供精緻嘅粵式餐飲。呢趟水上之旅，係廣州夜生活最迷人嘅體驗之一。

佛山篇：武術與建築的底蘊

  • 佛山祖廟 (Foshan Ancestral Temple) 由廣州轉到佛山，佛山祖廟係探索嶺南文化不可錯過嘅一站。呢座始建於北宋、重建於明清時期嘅古建築群，係廣東省內保存得最完整嘅廟宇之一。祖廟供奉北方真武玄天上帝，建築莊嚴，屋脊同牆面飾滿咗巧奪天工嘅石雕、木雕同陶塑。廟內仲設有葉問堂，詳盡展示咗詠春拳一代宗師葉問嘅生平。

珠海篇：海濱浪漫與藝術地標

  • 珠海大劇院（日月貝）(Zhuhai Grand Theatre - Sun & Moon Shell) 嚟到海濱城市珠海，佢最具標誌性嘅文化地標就係珠海大劇院！呢座獨特建築係中國唯一一座建喺海島上嘅歌劇院，外形酷似日月貝，所以大家都叫佢「日月貝」。佢坐落喺風景宜人嘅野狸島上，同浪漫嘅珠海情侶路遙相呼應。夜晚燈光點亮，更顯浪漫迷人。

  • 情侶路 (Lover's Road) 同「日月貝」遙相呼應嘅，就係珠海最具代表性嘅濱海大道——情侶路。呢條長約 28 公里嘅道路緊貼海岸線，海風輕拂，你可以遠眺宏偉嘅港珠澳大橋同對岸澳門。著名嘅珠海漁女雕像靜靜矗立喺路畔，係必訪嘅打卡點！情侶路係感受珠海濱海魅力嘅最佳途徑。

孫中山故居紀念館 (Sun Yat-sen's Former Residence)

  • 孫中山故居紀念館 (Sun Yat-sen's Former Residence Memorial Museum) 由珠海跨越到中山，我哋嚟到中國近代史上嘅重要印記——孫中山故居紀念館。呢座位於中山市翠亨村嘅紀念館，係國父孫中山先生嘅出生地同成長地。館區展示咗孫中山先生波瀾壯闊嘅生平事蹟同貢獻，透過陳列品，你可以深入了解偉人嘅成長脈絡。

惠州篇：東方夏威夷海灘

  • 惠州巽寮灣 (Xunliao Bay, Huizhou) 如果你渴望陽光、沙灘同海浪，惠州巽寮灣將會係你理想嘅選擇。呢度被譽為「東方夏威夷」，擁有綿延十幾公里嘅潔白沙灘同清澈海水，係游泳、沙灘運動嘅絕佳場所。景區內仲有磨子石、天后宮等景點。不妨考慮將呢片海濱天堂納入你嘅中山珠海旅行團，享受一個放鬆身心嘅假期。

主題樂園篇：歡樂探索之旅

  • 廣州長隆野生動物世界 (Chimelong Safari Park, Guangzhou) 對於家庭出遊或動物愛好者嚟講，廣州長隆野生動物世界絕對係璀璨明珠！作為亞洲規模最大嘅野生動物主題公園之一，呢度飼養超過 500 種、逾兩萬隻珍稀動物。你可以坐觀光小火車，近距離觀賞白虎、大熊貓等明星動物，係親子遊嘅首選目的地。

  • 珠海長隆海洋王國 (Chimelong Ocean Kingdom, Zhuhai) 如果你嘅中山珠海旅行團有珠海行程，珠海長隆海洋王國係不可錯過嘅夢幻之地！佢以世界級嘅鯨鯊館聞名，館內有鯨鯊、白鯨、企鵝同北極熊等珍稀海洋生物。樂園同時提供刺激嘅機動遊戲同精彩嘅海洋動物表演。夜晚壯觀嘅海洋煙花秀，更係為你帶嚟視覺同聽覺嘅雙重震撼！

  • 錦繡中華民俗村 (Splendid China Folk Village, Shenzhen) 如果你嘅行程會延伸到深圳，錦繡中華民俗村將會為你呈現一場穿越中國嘅奇妙旅程。呢個主題公園巧妙咁複製咗中國各地著名嘅歷史文化遺址同建築，讓你喺一日之內「遊遍中國大好河山」。園區內仲有豐富多彩嘅民族風情表演同手工藝展示，係寓教於樂嘅絕佳去處。


韶關酒店推介

👉酒店 8% 折扣: 下載 Trip.com App，新用戶首次預訂享至多 8% 優惠

👉酒店 5% 折扣: 立即註冊，首單即減至多 5%

好消息！為回饋廣大旅客，Trip.com 特別推出限時優惠：即日起至售完為止，只要透過我們的官方網站或手機應用程式註冊成為Trip.com 會員，即可立即享有高達 8% 的獨家折扣！別錯過這趟超值的中山珠海旅行團及粵港澳大灣區探索之旅，立即點擊領取您的專屬優惠，開啟您的夢幻假期！此處查看更多！

韶關酒店推介#1 韶關高鐵站雅高JO&JOE酒店（保利廣場店）

酒店坐落喺武江區中心嘅保利商業廣場 19 至 21 樓，距離高鐵站僅需五分鐘車程，地理位置極之方便！佢以「韶樂」音樂為設計靈感，完美融合咗時尚潮流同在地風情，仲配備咗跳舞機等獨特嘅體驗設施，充滿年輕活力。喺酒店入面，你仲可以享受到各式各樣爽口啤酒、誘人嘅本地小吃，以及豐富多彩嘅遊戲同表演，無論係旅遊定係商務，都為你嘅韶關之旅帶嚟與眾不同嘅住宿體驗！

韶關高鐵站雅高JO&amp;JOE酒店（保利廣場店）(JO&amp;JOE Hotel Shaoguan High Speed Railway Station)
韶關高鐵站雅高JO&JOE酒店（保利廣場店）(JO&JOE Hotel Shaoguan High Speed Railway Station)
韶關高鐵站雅高JO&amp;JOE酒店（保利廣場店）(JO&amp;JOE Hotel Shaoguan High Speed Railway Station)
韶關高鐵站雅高JO&JOE酒店（保利廣場店）(JO&JOE Hotel Shaoguan High Speed Railway Station)

地址：百旺中路16號保利中宇廣場6幢1901, 武江區, 韶關

Shop Now


韶關酒店推介#2 維也納國際酒店（韶關站店）

維也納國際酒店（韶關高鐵站廣場店）係 2024 年全新開幕，坐落喺韶關武江嘅星滙廣場，地理位置極之優越。佢距離高鐵站僅需步行 3 分鐘，去市區都只係約 25 分鐘車程。

最正嘅係，酒店周邊環繞著豐富嘅旅遊資源，包括張九齡紀念公園、神秘嘅馬壩人遺址、世界自然遺產丹霞山以及壯麗嘅廣東大峽谷等著名景區。維也納國際酒店絕對係你展開韶關之旅嘅便捷探索基地！

維也納國際酒店（韶關站店）(Vienna International Hotel (Shaoguan Station))
維也納國際酒店（韶關站店）(Vienna International Hotel (Shaoguan Station))
維也納國際酒店（韶關站店）(Vienna International Hotel (Shaoguan Station))
維也納國際酒店（韶關站店）(Vienna International Hotel (Shaoguan Station))

地址：韶關大道南33號星滙商業廣場1號綜合樓, 武江區, 韶關

Shop Now


韶關酒店推介#3 碧桂園太陽城鳳悅鳳凰酒店（韶關高鐵站店）

碧桂園太陽城鳳悅鳳凰酒店坐落喺韶關芙蓉新城嘅核心地帶，地理位置優越，毗鄰韶贛高速路口，交通非常便捷！通過芙蓉隧道，大約只需要 5 分鐘就可以直達市中心，輕鬆貫通新舊城區。

酒店周邊自然風光秀麗，距離著名嘅丹霞山、南華禪寺、南嶺國家森林公園、雲門山等景區都只係約 50 分鐘車程，絕對係探索韶關自然同人文景觀嘅理想落腳點。

最值得一提嘅係，酒店後花園設有專為小朋友設計嘅大型遊樂設施、清新嘅露天園林泳池、專業網球場同埋現代化健身室等康體娛樂設施，全部一應俱全！無論係親子家庭定係追求度假品質嘅旅客，都可以在呢度享受舒適愉快嘅韶關度假體驗！

碧桂園太陽城鳳悅鳳凰酒店（韶關高鐵站店）(Country Garden Sun City Phoenix Hotel (Shaoguan Station))
碧桂園太陽城鳳悅鳳凰酒店（韶關高鐵站店）(Country Garden Sun City Phoenix Hotel (Shaoguan Station))
碧桂園太陽城鳳悅鳳凰酒店（韶關高鐵站店）(Country Garden Sun City Phoenix Hotel (Shaoguan Station))
碧桂園太陽城鳳悅鳳凰酒店（韶關高鐵站店）(Country Garden Sun City Phoenix Hotel (Shaoguan Station))

地址：西聯鎮丹霞大道中18號, 武江區, 韶關, 512000

Shop Now


珠海酒店推介

珠海酒店推介#1 珠海長隆企鵝酒店

珠海長隆企鵝酒店榮獲 Trip.Best Global 100【珠海親子酒店推薦】，絕對係家庭出遊嘅首選！

呢間位於珠海橫琴新區嘅親子酒店，緊鄰珠海長隆海洋王國主題公園。酒店以超可愛嘅企鵝為主題，打造咗多達 2,000 間各式風格鮮明嘅主題客房，等你同小朋友可以完全沉浸喺夢幻嘅海洋世界入面。

酒店內仲設有專屬企鵝館，等客人可以零距離觀賞呢啲憨態可掬嘅小可愛！此外，酒店擁有多間特色主題餐廳同兩個戶外美食廣場，提供豐富多樣嘅美食選擇，確保你嘅味蕾都能享受一場盛宴。選擇呢間酒店，保證你個中山珠海旅行團充滿童趣同歡樂！

珠海長隆企鵝酒店(Chimelong Penguin Hotel)
珠海長隆企鵝酒店(Chimelong Penguin Hotel)
珠海長隆企鵝酒店(Chimelong Penguin Hotel)
珠海長隆企鵝酒店(Chimelong Penguin Hotel)

地址：橫琴新區富祥灣, 香洲區, 珠海, 519031

Shop Now


珠海酒店推介#2 珠海中海鉑爾曼酒店（拱北口岸富華里店）

珠海中海鉑爾曼酒店地處珠海拱北區中心地帶，坐落喺最繁華嘅金融與商業樞紐——中海富華里商圈，地理位置真係無與倫比！由酒店出發，前往拱北關口只需要約 5 分鐘車程，方便你輕鬆往返澳門；而前往橫琴長隆海洋王國都只係約 30 分鐘車程。

酒店內部設施非常完善，設有氣派嘅宴會廳同 5 間多功能會議室，滿足各種商務需求。同時，仲配備咗現代化嘅游泳池同健身中心等娛樂設施，等你喺繁忙之餘都可以盡情放鬆身心。無論係商務出行定係家庭度假，呢間酒店都能為你嘅中山珠海旅行團提供高品質嘅住宿體驗！

珠海中海鉑爾曼酒店（拱北口岸富華里店）(Pullman Zhuhai (Gongbei Port Fuhua Li Branch))
珠海中海鉑爾曼酒店（拱北口岸富華里店）(Pullman Zhuhai (Gongbei Port Fuhua Li Branch))
珠海中海鉑爾曼酒店（拱北口岸富華里店）(Pullman Zhuhai (Gongbei Port Fuhua Li Branch))
珠海中海鉑爾曼酒店（拱北口岸富華里店）(Pullman Zhuhai (Gongbei Port Fuhua Li Branch))

地址：九洲大道西2029號, 香洲區, 珠海, 519000

Shop Now


珠海酒店推介#3 珠海仁恆洲際酒店

珠海仁恆洲際酒店擁有得天獨厚嘅地理位置，正對著宏偉嘅港珠澳大橋，讓你盡享無敵嘅一線海景！由酒店步行約 10 分鐘就可抵達拱北口岸，輕鬆直通澳門；步行約 15 分鐘就可以去到廣珠城軌拱北樞紐站，交通極之方便。

酒店坐落喺情侶南路仁恆濱海中心入面，內部設有可以飽覽 180 度海景嘅大型多功能宴會廳。無論係商務會議、浪漫婚禮，定係全球旅客嘅休閒度假，都可以在呢度締造舒適奢華嘅非凡體驗。讓你嘅中山珠海旅行團喺海天一色嘅美景中，享受尊貴禮遇！

珠海仁恆洲際酒店(InterContinental Zhuhai)
珠海仁恆洲際酒店(InterContinental Zhuhai)
珠海仁恆洲際酒店(InterContinental Zhuhai)
珠海仁恆洲際酒店(InterContinental Zhuhai)

地址：情侶南路1號, 香洲區, 珠海

Shop Now



常見問題

1. 珠海還有甚麼其他熱門一日團？

可於 Trip.com 珠海旅行團頁面查詢珠海熱門日遊路線。

2. 珠海有甚麼著名食物？

嚟到珠海，又點可以錯過品嚐當地獨特嘅美食呢？呢度嘅餐飲文化非常豐富多元，其中最出名嘅，一定係被譽為「海洋牛奶」嘅橫琴蠔！佢嘅鮮美肥嫩，食過真係令人回味無窮！

此外，斗門嘅重殼蟹、風味獨特嘅蠔油鳳爪，以及清甜爽口嘅白藤蓮藕，都係你絕對唔可以錯過嘅地道佳餚。等你嘅中山珠海旅行團唔單止可以飽覽美景，仲可以大飽口福，滿載而歸！

3. 外伶仃島是一個怎樣的地方？

如果你對離島風情充滿嚮往，珠海嘅外伶仃島絕對值得一訪！呢座迷人嘅離島位於珠江入海口，同香港隔海相望，喺島上甚至可以遠眺香港市區嘅繁華景象。

登上島上嘅伶仃峰，你可以俯瞰成個海島嘅壯麗全景；而海濱泳場就係你盡情暢泳或嬉水消暑嘅理想場所。外伶仃島更加係海鮮愛好者嘅天堂！島上嘅海鮮街提供種類繁多、價格實惠嘅生猛海鮮，你可以親自揀選，然後搵間加工店，即刻享用一頓豐盛美味嘅海鮮大餐。歡迎到Trip.com 預訂您的專屬旅程！Trip.com 購買船票。

11 food.

其他人也在看

深圳福田、羅湖等多個內地口岸　即日起實施人臉識別通關

深圳福田、羅湖等多個內地口岸　即日起實施人臉識別通關

【Now新聞台】即日起，多個來往內地的口岸實施人臉識別通關。 實施的內地口岸包括深圳福田、羅湖、蓮塘、皇崗及港珠澳大橋等。所有14歲或以上、持有效證件的內地及港澳居民，或持五年有效來往大陸通行證的台灣居民，在通關時毋須出示實體證件，通過採集核驗面相、指紋等信息，即可以人臉識別通行。#要聞

now.com 新聞 ・ 3 小時前
反特朗普「三文治男」嚴重襲擊罪脫　改控輕罪開審　律師質疑濫權、報復｜Yahoo

反特朗普「三文治男」嚴重襲擊罪脫　改控輕罪開審　律師質疑濫權、報復｜Yahoo

美國司法部員工 Sean Dunn 在今年 8 月曾向聯邦政府的海關及邊境保衛局（CBP）人員投擲一份 Subway 潛艇堡，之後遭當局解僱；Dunn 曾被起訴最高可囚 10 年的嚴重襲擊罪，但被裁定罪名不成立，控方之後改控性質較輕微的襲擊罪行，最高可囚 1 年，Dunn 法院在當地時間周一（3 日）開庭，需要選出陪審員，據報道有未被選中的陪審員認為 Dunn 的行為根本不算襲擊，質疑他不可能被入罪；亦有陪審員認為政府現時已經停擺，不應該為這種案件浪費時間。

Yahoo新聞 ・ 18 小時前
最高法院明審川普關稅案 民調：47%美國人視貿易逆差為緊急狀況

最高法院明審川普關稅案 民調：47%美國人視貿易逆差為緊急狀況

據《路透》周二 (4 日) 報導，最新民調顯示，約半數美國人認為美國與其他國家的巨額貿易逆差構成經濟緊急狀況。這項調查公布時機敏感，因為周三最高法院將審理美國總統川普援引緊急狀況法律、對多國課徵全面性關稅的合法性。

鉅亨網 ・ 13 小時前
立法會選舉2025｜江旻憓透露正申請放棄加拿大護照　回應與旅遊界關係：體育精神適用所有界別｜不斷更新｜Yahoo

立法會選舉2025｜江旻憓透露正申請放棄加拿大護照　回應與旅遊界關係：體育精神適用所有界別｜不斷更新｜Yahoo

2025 年立法會選舉提名期在 10 月 24 日開始，至 11 月 6 日結束。截至 10 月 30 日，已經有 28 名議員明確表示不再參選，包括全部 12 名年屆 70 歲或以上的議員。

Yahoo新聞 ・ 1 週前
本港5間大學位列QS最新亞洲大學排名首十名　港大第一

本港5間大學位列QS最新亞洲大學排名首十名　港大第一

【Now新聞台】本港有5間大學位列QS最新亞洲大學排名首十名，其中香港大學排第一。 在榜上的1500多間亞洲大學，香港大學比去年升一位，超越了第二的北京大學。港大校長張翔表示，此次排名是對港大學術實力的肯定，更反映大學在全球高等教育格局中的關鍵角色。而第三名就繼續是新加坡國立大學，香港科技大學排第六，中文大學及城市大學並列第七，理工大學及浸會大學分別排第十及53，嶺南大學及教育大學就排第一百多，樹仁大學及都會大學排第三百多。#要聞

now.com 影音新聞 ・ 16 小時前
緬北白家犯罪集團涉詐案21人獲刑　其中5人判死

緬北白家犯罪集團涉詐案21人獲刑　其中5人判死

【on.cc東網專訊】廣東省深圳市中級人民法院周二（4日）一審公開宣判緬北4大犯罪家族之一白家犯罪集團案，對白所成、白應蒼、楊立強、胡小姜、陳廣益5名被告判處死刑；對李福壽、李志德2名被告判處死刑，緩期2年執行；對郭建政、潘憲等5名被告判處無期徒刑；對李龍華、羅

on.cc 東網 ・ 23 小時前
沙田復康巴士捱撞　司機被捲車底不治　寶馬司機涉危駕等罪名被捕｜Yahoo

沙田復康巴士捱撞　司機被捲車底不治　寶馬司機涉危駕等罪名被捕｜Yahoo

沙田今晨（4日）發生一宗奪命交通意外。一輛復康巴士停泊在圓洲角路香港聖公會張國亮伉儷安老服務大樓對開，該名司機在車尾處理尾板升降台時，一輛寶馬私家車懷疑收制不及將他撞倒。復康巴司機被捲入寶馬車底，昏迷送院搶救惜不治。警方拘捕涉事的私家車司機，涉嫌不小心駕駛、危險駕駛引致他人死亡等。

Yahoo新聞 ・ 23 小時前
Amazon優惠｜Razer Blade 14（2025）新低，HK$13,990 免運購 RTX 5070 電競強機

Amazon優惠｜Razer Blade 14（2025）新低，HK$13,990 免運購 RTX 5070 電競強機

打算趁秋季 Prime Day 的機會升級自己的電競裝備？Razer 這款 2025 年的 Blade 14 正在以歷史新低價促銷。目前的價格降到了 US$1,800，約合 HK$13,990 而且免運費直送香港地址。

Yahoo Tech HK ・ 1 天前
西貢一男子涉毀選舉物品被捕

西貢一男子涉毀選舉物品被捕

【Now新聞台】警方周一在西貢拘捕一名男子，涉毀壞選舉物品。警方周日收到立法會選舉候選人助理報案，指一支掛在西貢公路的推廣旗幟被破壞，翻查閉路電視後拘捕一名男子，落案起訴他刑事毀壞，周二已於觀塘裁判法院提堂。&nbsp;#要聞

now.com 影音新聞 ・ 14 小時前
車Cam直擊｜廟街中港牌私家車疑超載 車尾箱「屈蛇」藏3女童

車Cam直擊｜廟街中港牌私家車疑超載 車尾箱「屈蛇」藏3女童

社交平台近日流傳一段車Cam片，地點相信是位於佐敦廟街，車Cam紀錄片中可見於10月26日下午4時43分，一輛掛住中港兩地牌的白色私家車於一間越南餐廳門外泊車，見有3名成年人及一名男孩下車後，一名黑衫男子打開車尾箱，驚現有3名女童「屈蛇」於儲物位置。

am730 ・ 1 天前
長江中心被淋紅油　電梯大堂多處染紅　保安員受傷　男子涉刑毀被捕｜Yahoo

長江中心被淋紅油　電梯大堂多處染紅　保安員受傷　男子涉刑毀被捕｜Yahoo

【Yahoo 新聞報道】中環長江集團中心今（4 日）上午發生淋紅油事件。一名男子不滿被攔阻，在電梯大堂淋油，升降機幕牆、地下多處染紅。在場保安員上前制止，其中一人受傷送院。

Yahoo新聞 ・ 21 小時前
川普關稅曾讓美車廠面臨產業災難 但如今利潤超預期 專家：做對3件事！

川普關稅曾讓美車廠面臨產業災難 但如今利潤超預期 專家：做對3件事！

今年初，美國總統川普推出汽車關稅政策時，全球各大車廠曾如臨大敵，憂心這將是一場產業災難，但如今事態發展卻出乎意料。儘管關稅仍構成壓力，但車廠整體情況遠比預期樂觀，利潤甚至可能超越川普 1 月上任前的水準。 最初，當川普宣布對進口車及零件加徵 25% 關稅時，所有車廠都陷入恐慌。

鉅亨網 ・ 1 天前
李家超到上海出席進博會

李家超到上海出席進博會

【Now新聞台】行政長官李家超率領代表團到達上海，出席第八屆進博會。 這次是李家超七日內第二次外訪，他會逗留至周四返港，期間除了出席進博會開幕禮，參觀場內的香港展示區，亦會主持內地企業出海專班的推介大會，與上海市領導會面，以及當地港人及港企交流。#要聞

now.com 影音新聞 ・ 15 小時前
擲金追夢　高才通家長與香港名校的距離

擲金追夢　高才通家長與香港名校的距離

馬先生的經歷並非孤例，隨近年愈來愈多內地家庭透過「高才通」簽證來港，其子女可以「受養人」身分插班入讀本地中學。為了讓子女考入Band 1名校，內地家長不惜斥巨資為子女報讀補習班，及聘請中介協助辦理手續。這股需求隨即推動中介和辦學機構調整策略，將「高才通」家庭視為新客源，逐漸形成嶄新的教育產業鏈。

Yahoo新聞 ・ 23 小時前
美大行警告 股市估值貴瀕回吐

美大行警告 股市估值貴瀕回吐

在地緣政治、宏觀經濟不明朗情況下，今年美國股市主要指數、南韓和日本股市等均創新高，A股亦曾升至10年高位，多位來港出席國際金融領袖投資峰會的華爾街投行及基金業巨頭齊指出，現時股市估值以至投資氣氛都過分高漲，短期或迎來調整，但未改中長期升市格局。高盛行政總裁蘇德巍（David Solomon）預期，未來12至24個月大市有機會出現10%至20%的回吐（drawdown），建議市場要持續投資並分散風險。

信報財經新聞 ・ 9 小時前
股市「信任」壽司郎 ！《東張西望》遇對手 TVB遇法務挑戰能否應付？

股市「信任」壽司郎 ！《東張西望》遇對手 TVB遇法務挑戰能否應付？

《東張西望》揭水貨客走私到本港，雖然未有「開名」，但著名日本連鎖壽司店壽司郎的母公司FOOD & LIFE Companies，旋即應網民質疑火速發聲明指斥報道失實，揚言將就影射報道採取法律行動。有別於兩年前「舔豉油樽」事件，股市似乎相當「支持」壽司郎，暫未見市值蒸發現象；另邊廂TVB即將面對市值大28倍的國際巨企的法務部挑戰，業務持續虧損的TVB，到底會否有足夠的資本應對？

Yahoo財經 ・ 23 小時前
港大副教授張祺忠殺妻案掀「長命契」關注 與妻聯名7,000萬物業如何處置？｜甚麼是「長命契」？

港大副教授張祺忠殺妻案掀「長命契」關注 與妻聯名7,000萬物業如何處置？｜甚麼是「長命契」？

港大副教授張祺忠殺妻案，張祺忠早前承認誤殺罪，判囚7年4個月。由於張已還押7年2個月，相當於服刑11年，料短期內可獲釋。案件2018年曝光時，警方於港大黃克競樓其辦公室內木箱與行李箱發現妻子陳慧文遺體，案情轟動全港。（案件編號：HCCC 37/2024）

28Hse.com ・ 16 小時前
甘國亮疑患失智症送院 曾與鄭裕玲同居10年

甘國亮疑患失智症送院 曾與鄭裕玲同居10年

75歲跨界傳媒人甘國亮近日疑被送院治療，更爆出患上失智症，有傳媒問得其好友的賈思樂回覆，賈思樂則指知道甘國亮近來身體欠佳，如今被送入院治療，感到十分擔憂。甘國亮在港無親人，多年來與親密好友Alex（王士維）相依為命，但Alex就拒回應甘國亮被送院一事。

Yahoo 娛樂圈 ・ 19 小時前
緬甸掃蕩詐騙園區行騙者逃出　黑市掀「搶人大戰」

緬甸掃蕩詐騙園區行騙者逃出　黑市掀「搶人大戰」

（法新社曼谷4日電） 數名專家與內部人士表示，近期針對緬甸最惡名昭彰的網路詐騙園區的掃蕩行動，引發一場前所未見的「搶人大戰」─逃離的行騙者紛紛湧向鄰近的詐騙工廠尋求「再就業」。那名中國籍的詐騙園區自願工作者告訴法新社，在KK園區大批人逃離之後，當地武裝團體立刻趁機撈錢—將失業的行騙者「轉賣」給其他園區，每人最高可賣出7萬美元。

法新社 ・ 20 小時前
真人真事｜18歲內地生講述KK園51天經歷 「白天就是把我靠在外面的柱子上曬」

真人真事｜18歲內地生講述KK園51天經歷 「白天就是把我靠在外面的柱子上曬」

KK園雖然暫時被剿，但它的故事真的耐人尋味。央視近日播出18歲內地學生胡一嘯講述在緬北51天經歷成為熱話！當日...

BossMind ・ 1 天前