中山珠海三大旅行團推介 粵港澳大灣區深度遊

中山珠海旅行團

正計劃探索充滿活力嘅粵港澳大灣區？Trip.com 專為你打造多款獨具特色嘅中山珠海旅行團！無論你對廣州、珠海、深圳、惠州、佛山呢啲城市風光有興趣，定係對長隆主題樂園嘅歡樂體驗情有獨鍾，我哋都能夠滿足你多元化嘅旅遊需求。

針對 2025 年最新趨勢，Trip.com 小編將為你深入介紹三個精選嘅中山珠海一日遊旅行團，並詳細解析呢啲行程涵蓋嘅豐富景點特色，幫你輕鬆規劃一趟物超所值嘅大灣區旅程。呢啲團組性價比極高，仲提供少人數包團選擇，非常適合同親友一齊出遊，深度感受嶺南嘅獨特魅力！

香港往返珠海交通方法

金巴

交通方法 需要時間 高鐵（香港西九龍→深圳北→珠海站） 約 2.5 小時 直通巴士 約 2.5 小時 金巴 約 40 分鐘 包車 約 1 小時 客輪 約 70 分鐘

中山珠海旅行團推介

6日5晚 廣東廣州＋珠海＋深圳＋惠州巽寮灣＋佛山經典遊

外伶仃島

基本資料

項目 內容 出發地點 廣州 人數 2 – 3 人團或 4 – 6 人團 活動時長 6 日 5 夜 價格 低至 HK$2,719 起 產品特色 廣東多城深度遊：廣州、佛山、中山、珠海、深圳、惠州

詳細行程

日程 交通 / 活動 時長/備註 第1日 抵達廣州 → 專車接機或接站 → 入住酒店 → 自由活動 全天，自由活動 第2日 廣州一日遊：沙面（免票）、永慶坊（免票）、陳家祠（含首道門票）、海心橋（免票）、廣州塔（外觀）、花城廣場（免票）、珠江夜遊（含首道門票） 全天，文化＋夜景體驗 第3日 廣州 – 佛山 – 珠海：佛山祖廟（含首道門票）、葉問堂（免票）、嶺南天地（免票） → 珠海情侶路（免票）、珠海大劇院日月貝（外觀）、珠海漁女（車觀）、港珠澳大橋遊（外觀） 全天，佛山歷史＋珠海濱海 第4日 中山 – 深圳 – 惠州：孫中山故居紀念館（免票）、深中大橋（車遊）、鹽田海濱棧道（免票）、蓮花山公園（免票）、巽寮灣沙灘（免票） 全天，文化＋海濱遊覽 第5日 惠州 – 廣州：巽寮灣磨子石景區（免票）、天后宮（免票）、海之星遊艇或帆船出海（含首道門票） → 下午返回廣州 全天，濱海＋遊艇體驗 第6日 廣州 – 返程：自由活動 → 根據航班/車次安排專車送機或送站 半天，行程結束

5日4晚 廣東廣州＋珠海＋長隆野生動物世界＋珠海長隆海洋王國

長隆野生動物世界

基本資料

項目 內容 出發地點 廣州 人數 2 – 3 人團或 4 – 6 人團 活動時長 5 日 4 夜 價格 低至 HK$2,386 起 產品特色 親子首選：長隆野生動物世界＋長隆海洋王國

詳細行程

日程 交通 / 活動 時長/備註 第1日 抵達廣州 → 專車接機或接站 → 入住酒店 → 自由活動 全天，自由活動 第2日 廣州長隆野生動物世界全天遊：百虎山、熊貓樂園、侏羅紀森林、非洲森林、美洲叢林、澳洲森林 含首道門票，園內多區免票 第3日 廣州 – 珠海 – 廣州：情侶路（車觀）、珠海大劇院（外觀）、珠海漁女（外觀）、珠海長隆海洋王國（含首道門票，內含鯨鯊館、企鵝館、北極熊館） → 夜間海洋煙花秀 全天，親子樂園＋海濱遊覽 第4日 廣州文化遊：陳家祠（含首道門票）、永慶坊（免票）、粵劇藝術博物館（免票）、北京路步行街（免票）、花城廣場（免票）、海心沙亞運公園（免票）、廣州塔（外觀） 全天，文化體驗 第5日 廣州 – 返程：自由活動 → 根據航班/車次安排專車送機或送站 半天，行程結束

5日4晚 廣東廣州＋珠海＋深圳獨立包團

深圳

基本資料

項目 內容 出發地點 廣州 人數 2 – 3 人團或 4 – 6 人團 活動時長 5 日 4 夜 價格 低至 HK$3,761 起 產品特色 獨立小團：靈活安排，尊享私密體驗

詳細行程

日程 交通 / 活動 時長/備註 第1日 抵達廣州 → 專車接機或接站 → 入住五星酒店 → 自由活動 全天，自由活動 第2日 廣州文化巡禮：陳家祠（含門票）、西關大屋（免票）、永慶坊（免票）、南越王博物館（含首道門票）、大佛古寺（免票） 全天，文化體驗 第3日 廣州 – 珠海：情侶路（免票）、日月貝（外觀）、港珠澳大橋遊（含門票）、珠海漁女（免票）、香爐灣沙灘（免票）、愛情郵局（免票） 全天，浪漫海濱體驗 第4日 珠海 – 深圳：深中大橋（含門票）、蓮花山公園（免票）、地王大廈觀光台（含首道門票）、錦繡中華民俗村（含門票，內含杜甫草堂、客家土樓、莫高窟微縮景觀） 全天，深圳文化與觀光 第5日 深圳 – 返程：根據時間安排專車送機或送站 半天，行程結束

中山珠海旅行團｜景點詳解

廣州篇：穿越古今，中西合璧之美

沙面 (Shamian Island) 踏上廣州荔灣區嘅沙面島，就好似穿越時光返到十九世紀。呢度曾係英法租界，以保存完好嘅歐陸風格建築群聞名。由新古典主義到巴洛克、再到哥德式，每一磚一瓦都訴說住廣州作為「南大門」嘅輝煌歷史。漫步喺綠樹成蔭嘅街道，欣賞獨特嘅騎樓同洋房，享受城市中嘅一片寧靜。沙面係熱門嘅打卡點同攝影天堂，你仲可以喺度歎番杯咖啡，感受歐式浪漫。如果你個中山珠海旅行團會經過廣州，沙面絕對係必到嘅一站！

永慶坊 (Yongqing Fang) 緊鄰沙面，廣州西關老城區嘅永慶坊，係另一處展現嶺南魅力嘅寶藏之地。呢度以獨特嘅騎樓建築同深厚嘅嶺南文化底蘊而聞名，巧妙咁將傳統同現代融合。古樸街巷同時尚文創店、特色茶館、藝術工作坊和諧共存。你唔單止可以親身體驗廣繡、廣彩瓷等廣州傳統手工藝，仲可以品嚐到地道嘅廣式小食同香茗。永慶坊係深入探索嶺南文化、感受城市脈動嘅最佳窗口，絕對值得加入你嘅廣州行程。

陳家祠 (Chen Clan Academy) 想深入了解嶺南建築嘅精髓，廣州嘅陳家祠（又叫陳氏書院）絕對係必訪之地。呢座清代古建築群，被譽為「嶺南建築藝術嘅寶庫」，佢精美絕倫嘅木雕、石雕、磚雕、陶塑同灰塑工藝，真係令人嘆為觀止！成座祠堂氣勢恢宏，特別係屋脊上栩栩如生嘅陶塑，盡顯嶺南民間藝術嘅巧奪天工。而家陳家祠已經變成廣東民間工藝博物館。無論你嘅中山珠海旅行團行程點樣安排，都應該抽時間嚟感受呢份歷史嘅厚重同藝術嘅輝煌。

花城廣場 (Huacheng Square) 由古色古香嘅街巷轉向現代都市脈動，廣州花城廣場係你感受城市活力嘅絕佳起點。作為廣州新中軸線上嘅核心地標，佢被譽為「城市客廳」。廣場四周俾廣州塔、廣東省博物館、廣州歌劇院等世界級建築環繞。尤其係夜晚，花城廣場燈火璀璨，同珠江新城嘅摩天大樓群互相輝映，呈現出令人屏息嘅城市夜景，係攝影愛好者嘅打卡熱點！

海心橋 (Haixin Bridge) 緊鄰花城廣場，橫跨珠江嘅海心橋係廣州又一令人驚艷嘅現代地標。呢條人行橋以獨特嘅「飛鷹展翅」造型，被譽為「最美天橋」。漫步橋上，你可以飽覽珠江兩岸如畫美景，將廣州塔同珠江新城嘅壯麗景象盡收眼底。夜晚燈光璀璨，流光溢彩，為你嘅中山珠海旅行團增添現代都市嘅浪漫色彩。

珠江夜遊 (Pearl River Night Cruise) 要完整體驗廣州嘅浪漫與繁華，一趟珠江夜遊絕對係經典活動！夜晚華燈初上，遊船緩緩啟航，你會沉醉喺兩岸璀璨嘅燈光之中，廣州塔、海心橋等地標都熠熠生輝。江風輕拂，夜色中嘅珠江被譽為「小香港維多利亞港」，多種船型仲提供精緻嘅粵式餐飲。呢趟水上之旅，係廣州夜生活最迷人嘅體驗之一。

佛山篇：武術與建築的底蘊

佛山祖廟 (Foshan Ancestral Temple) 由廣州轉到佛山，佛山祖廟係探索嶺南文化不可錯過嘅一站。呢座始建於北宋、重建於明清時期嘅古建築群，係廣東省內保存得最完整嘅廟宇之一。祖廟供奉北方真武玄天上帝，建築莊嚴，屋脊同牆面飾滿咗巧奪天工嘅石雕、木雕同陶塑。廟內仲設有葉問堂，詳盡展示咗詠春拳一代宗師葉問嘅生平。

珠海篇：海濱浪漫與藝術地標

珠海大劇院（日月貝）(Zhuhai Grand Theatre - Sun & Moon Shell) 嚟到海濱城市珠海，佢最具標誌性嘅文化地標就係珠海大劇院！呢座獨特建築係中國唯一一座建喺海島上嘅歌劇院，外形酷似日月貝，所以大家都叫佢「日月貝」。佢坐落喺風景宜人嘅野狸島上，同浪漫嘅珠海情侶路遙相呼應。夜晚燈光點亮，更顯浪漫迷人。

情侶路 (Lover's Road) 同「日月貝」遙相呼應嘅，就係珠海最具代表性嘅濱海大道——情侶路。呢條長約 28 公里嘅道路緊貼海岸線，海風輕拂，你可以遠眺宏偉嘅港珠澳大橋同對岸澳門。著名嘅珠海漁女雕像靜靜矗立喺路畔，係必訪嘅打卡點！情侶路係感受珠海濱海魅力嘅最佳途徑。

孫中山故居紀念館 (Sun Yat-sen's Former Residence)

孫中山故居紀念館 (Sun Yat-sen's Former Residence Memorial Museum) 由珠海跨越到中山，我哋嚟到中國近代史上嘅重要印記——孫中山故居紀念館。呢座位於中山市翠亨村嘅紀念館，係國父孫中山先生嘅出生地同成長地。館區展示咗孫中山先生波瀾壯闊嘅生平事蹟同貢獻，透過陳列品，你可以深入了解偉人嘅成長脈絡。

惠州篇：東方夏威夷海灘

惠州巽寮灣 (Xunliao Bay, Huizhou) 如果你渴望陽光、沙灘同海浪，惠州巽寮灣將會係你理想嘅選擇。呢度被譽為「東方夏威夷」，擁有綿延十幾公里嘅潔白沙灘同清澈海水，係游泳、沙灘運動嘅絕佳場所。景區內仲有磨子石、天后宮等景點。不妨考慮將呢片海濱天堂納入你嘅中山珠海旅行團，享受一個放鬆身心嘅假期。

主題樂園篇：歡樂探索之旅

廣州長隆野生動物世界 (Chimelong Safari Park, Guangzhou) 對於家庭出遊或動物愛好者嚟講，廣州長隆野生動物世界絕對係璀璨明珠！作為亞洲規模最大嘅野生動物主題公園之一，呢度飼養超過 500 種、逾兩萬隻珍稀動物。你可以坐觀光小火車，近距離觀賞白虎、大熊貓等明星動物，係親子遊嘅首選目的地。

珠海長隆海洋王國 (Chimelong Ocean Kingdom, Zhuhai) 如果你嘅中山珠海旅行團有珠海行程，珠海長隆海洋王國係不可錯過嘅夢幻之地！佢以世界級嘅鯨鯊館聞名，館內有鯨鯊、白鯨、企鵝同北極熊等珍稀海洋生物。樂園同時提供刺激嘅機動遊戲同精彩嘅海洋動物表演。夜晚壯觀嘅海洋煙花秀，更係為你帶嚟視覺同聽覺嘅雙重震撼！

錦繡中華民俗村 (Splendid China Folk Village, Shenzhen) 如果你嘅行程會延伸到深圳,錦繡中華民俗村將會為你呈現一場穿越中國嘅奇妙旅程。呢個主題公園巧妙咁複製咗中國各地著名嘅歷史文化遺址同建築,讓你喺一日之內「遊遍中國大好河山」。園區內仲有豐富多彩嘅民族風情表演同手工藝展示,係寓教於樂嘅絕佳去處。





韶關酒店推介

酒店坐落喺武江區中心嘅保利商業廣場 19 至 21 樓，距離高鐵站僅需五分鐘車程，地理位置極之方便！佢以「韶樂」音樂為設計靈感，完美融合咗時尚潮流同在地風情，仲配備咗跳舞機等獨特嘅體驗設施，充滿年輕活力。喺酒店入面，你仲可以享受到各式各樣爽口啤酒、誘人嘅本地小吃，以及豐富多彩嘅遊戲同表演，無論係旅遊定係商務，都為你嘅韶關之旅帶嚟與眾不同嘅住宿體驗！

韶關高鐵站雅高JO&JOE酒店（保利廣場店）(JO&JOE Hotel Shaoguan High Speed Railway Station)

地址：百旺中路16號保利中宇廣場6幢1901, 武江區, 韶關

維也納國際酒店（韶關高鐵站廣場店）係 2024 年全新開幕，坐落喺韶關武江嘅星滙廣場，地理位置極之優越。佢距離高鐵站僅需步行 3 分鐘，去市區都只係約 25 分鐘車程。

最正嘅係，酒店周邊環繞著豐富嘅旅遊資源，包括張九齡紀念公園、神秘嘅馬壩人遺址、世界自然遺產丹霞山以及壯麗嘅廣東大峽谷等著名景區。維也納國際酒店絕對係你展開韶關之旅嘅便捷探索基地！

維也納國際酒店（韶關站店）(Vienna International Hotel (Shaoguan Station))

地址：韶關大道南33號星滙商業廣場1號綜合樓, 武江區, 韶關

碧桂園太陽城鳳悅鳳凰酒店坐落喺韶關芙蓉新城嘅核心地帶，地理位置優越，毗鄰韶贛高速路口，交通非常便捷！通過芙蓉隧道，大約只需要 5 分鐘就可以直達市中心，輕鬆貫通新舊城區。

酒店周邊自然風光秀麗，距離著名嘅丹霞山、南華禪寺、南嶺國家森林公園、雲門山等景區都只係約 50 分鐘車程，絕對係探索韶關自然同人文景觀嘅理想落腳點。

最值得一提嘅係，酒店後花園設有專為小朋友設計嘅大型遊樂設施、清新嘅露天園林泳池、專業網球場同埋現代化健身室等康體娛樂設施，全部一應俱全！無論係親子家庭定係追求度假品質嘅旅客，都可以在呢度享受舒適愉快嘅韶關度假體驗！

碧桂園太陽城鳳悅鳳凰酒店（韶關高鐵站店）(Country Garden Sun City Phoenix Hotel (Shaoguan Station))

地址：西聯鎮丹霞大道中18號, 武江區, 韶關, 512000

珠海酒店推介

珠海長隆企鵝酒店榮獲 Trip.Best Global 100【珠海親子酒店推薦】，絕對係家庭出遊嘅首選！

呢間位於珠海橫琴新區嘅親子酒店，緊鄰珠海長隆海洋王國主題公園。酒店以超可愛嘅企鵝為主題，打造咗多達 2,000 間各式風格鮮明嘅主題客房，等你同小朋友可以完全沉浸喺夢幻嘅海洋世界入面。

酒店內仲設有專屬企鵝館，等客人可以零距離觀賞呢啲憨態可掬嘅小可愛！此外，酒店擁有多間特色主題餐廳同兩個戶外美食廣場，提供豐富多樣嘅美食選擇，確保你嘅味蕾都能享受一場盛宴。選擇呢間酒店，保證你個中山珠海旅行團充滿童趣同歡樂！

珠海長隆企鵝酒店(Chimelong Penguin Hotel)

地址：橫琴新區富祥灣, 香洲區, 珠海, 519031

珠海中海鉑爾曼酒店地處珠海拱北區中心地帶，坐落喺最繁華嘅金融與商業樞紐——中海富華里商圈，地理位置真係無與倫比！由酒店出發，前往拱北關口只需要約 5 分鐘車程，方便你輕鬆往返澳門；而前往橫琴長隆海洋王國都只係約 30 分鐘車程。

酒店內部設施非常完善，設有氣派嘅宴會廳同 5 間多功能會議室，滿足各種商務需求。同時，仲配備咗現代化嘅游泳池同健身中心等娛樂設施，等你喺繁忙之餘都可以盡情放鬆身心。無論係商務出行定係家庭度假，呢間酒店都能為你嘅中山珠海旅行團提供高品質嘅住宿體驗！

珠海中海鉑爾曼酒店（拱北口岸富華里店）(Pullman Zhuhai (Gongbei Port Fuhua Li Branch))

地址：九洲大道西2029號, 香洲區, 珠海, 519000

珠海仁恆洲際酒店擁有得天獨厚嘅地理位置，正對著宏偉嘅港珠澳大橋，讓你盡享無敵嘅一線海景！由酒店步行約 10 分鐘就可抵達拱北口岸，輕鬆直通澳門；步行約 15 分鐘就可以去到廣珠城軌拱北樞紐站，交通極之方便。

酒店坐落喺情侶南路仁恆濱海中心入面，內部設有可以飽覽 180 度海景嘅大型多功能宴會廳。無論係商務會議、浪漫婚禮，定係全球旅客嘅休閒度假，都可以在呢度締造舒適奢華嘅非凡體驗。讓你嘅中山珠海旅行團喺海天一色嘅美景中，享受尊貴禮遇！

珠海仁恆洲際酒店(InterContinental Zhuhai)

地址：情侶南路1號, 香洲區, 珠海

常見問題

1. 珠海還有甚麼其他熱門一日團？

可於 Trip.com 珠海旅行團頁面查詢珠海熱門日遊路線。

2. 珠海有甚麼著名食物？

嚟到珠海，又點可以錯過品嚐當地獨特嘅美食呢？呢度嘅餐飲文化非常豐富多元，其中最出名嘅，一定係被譽為「海洋牛奶」嘅橫琴蠔！佢嘅鮮美肥嫩，食過真係令人回味無窮！

此外，斗門嘅重殼蟹、風味獨特嘅蠔油鳳爪，以及清甜爽口嘅白藤蓮藕，都係你絕對唔可以錯過嘅地道佳餚。等你嘅中山珠海旅行團唔單止可以飽覽美景，仲可以大飽口福，滿載而歸！

3. 外伶仃島是一個怎樣的地方？

如果你對離島風情充滿嚮往，珠海嘅外伶仃島絕對值得一訪！呢座迷人嘅離島位於珠江入海口，同香港隔海相望，喺島上甚至可以遠眺香港市區嘅繁華景象。

如果你對離島風情充滿嚮往,珠海嘅外伶仃島絕對值得一訪!呢座迷人嘅離島位於珠江入海口,同香港隔海相望,喺島上甚至可以遠眺香港市區嘅繁華景象。

登上島上嘅伶仃峰,你可以俯瞰成個海島嘅壯麗全景;而海濱泳場就係你盡情暢泳或嬉水消暑嘅理想場所。外伶仃島更加係海鮮愛好者嘅天堂!島上嘅海鮮街提供種類繁多、價格實惠嘅生猛海鮮,你可以親自揀選,然後搵間加工店,即刻享用一頓豐盛美味嘅海鮮大餐。