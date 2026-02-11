中山親子遊 1 小時直達！5 大必去景點 + 抵住親子酒店全攻略

中山親子遊

想趁週末帶小朋友去個短線旅行？中山絕對係近期香港家長嘅熱門首選！自從有咗港珠澳大橋同深中通道，從香港出發話咁快就到，交通方便到好似去咗轉轉新界咁。中山景點豐富，無論係想搵地方畀細路「放電」，定係想寓教於樂吸收文化氣息，呢度都應有盡有。Trip.com 專業團隊已經為你精選咗 5 大必玩景點 同優質住宿推介，幫你輕鬆規劃一個安全、好玩又抵玩嘅中山親子之旅！

📍 中山親子必去 5 大景點推介

🏨 中山親子住宿推介

去中山玩最正就係酒店性價比極高！無論係想住市中心方便搵食，定係揀返啲有大型泳池、兒童樂園嘅渡假酒店，Trip.com 都有大把選擇。行程唔使排得太密，中山最適合「慢活」。建議朝早去睇歷史景點，下晝返酒店游水或者去公園散步，晚餐再食埋中山最出名嘅石岐乳鴿，咁就係完美嘅一日！

🎁 Trip.com 會員限定：預訂中山行程更抵！

依家透過 Trip.com App 預訂中山酒店，除咗可以賺 Trip Coins 之外，新用戶仲有機會享有高達 10% 嘅獨家折扣！

親子旅遊

中山親子遊 | 親子景點推薦

中山親子遊景點推薦 | 中山影視城

講到中山親子遊嘅「打卡」首選，一定要推介中山影視城！呢度以孫中山時期同民國風格為主題，神還原咗舊上海、老廣州、甚至係英美街道等場景。小朋友穿梭喺呢啲古色古香嘅建築之間，好似變咗時光旅行者咁，唔單止影相極靚，仲可以喺玩樂中親身感受中國近代文化，好過淨係睇教科書！

最受歡迎嘅玩法係全家人一齊換上懷舊服飾，喺呢度影返輯與眾不同嘅全家福。無論係行喺石板路定係影舊式電車，每一處都係絕佳景位。呢度絕對係一個寓教於樂、大人細路都玩得開心嘅熱門好去處。

地址： 中山市南朗街道翠亨村中山影視城

營業時間： 08:30 - 22:00（建議下午嚟到影埋黃昏景）

交通攻略： 去中山影視城好簡單，可以搭城際鐵路去中山北站，之後轉乘巴士 010 或 B10 號，喺「影視城站」落車就到。如果一家大細出發，喺車站直接叫「滴滴」或者的士亦都好方便！

中山親子遊, 中山影視城

中山親子遊景點推薦 | 中山詹園

想喺中山親子遊入面搵一個比較靜謐、有氣質嘅景點？咁就一定要去中山詹園。呢度完美結合咗嶺南園林嘅精緻同江南水鄉嘅典雅，園入面周圍都係亭台樓閣、拱橋流水道，真係「一步一景」，隨便影相都好似一幅畫咁靚。

詹園特別適合帶住小朋友嚟親近大自然，睇下魚、行下石橋，感受一下傳統園林嘅寧謐美。相比起主題樂園嘅熱鬧，呢度更適合一家大細放慢腳步，喺廣闊嘅休憩空間入面自由探索。家長仲可以同小朋友一齊捕捉最溫馨嘅散步瞬間，享受一段難得嘅慢活親子時光。

地址： 中山市南區街道北台村 105 國道旁

營業時間： 08:30 - 17:30

交通攻略： 搭城際鐵路去 中山站 之後，轉乘巴士 211 或 13 號，喺「詹園站」落車就到，交通非常直覺！

中山親子遊, 中山詹園

中山親子遊景點推薦 | 孫中山故居紀念館

嚟到中山，如果無去過孫中山故居紀念館，又點算係嚟過中山呢？呢度唔單止係偉大革命家孫中山先生嘅出生地，更加係一個規劃得非常完善嘅教育基地。館內透過大量珍貴嘅實物、舊相片，仲有生動嘅多媒體互動展示，將孫中山先生嘅傳奇一生呈現喺大家眼前。

家長們可以一邊行，一邊同小朋友講故事，引導佢哋了解近代歷史嘅變遷。比起死記硬背教科書，親身嚟到故居睇下當年嘅建築同家具，絕對可以令細路印象更加深刻！呢度環境開揚、綠意盎然，係一趟充滿教育意義兼且可以散心嘅中山親子遊必排行程。

地址： 中山市翠亨大道 93 號

營業時間： 09:00 - 17:30

交通攻略： 乘搭城際鐵路去到 中山站 之後，轉乘巴士 12 或 212 號，喺「孫中山故居站」落車就到，非常方便。

中山親子遊, 孫中山故居紀念館

中山親子遊景點推薦 | 中山公園

想搵個地方畀小朋友盡情奔跑、大玩特玩？位於市中心嘅中山公園絕對係你嘅理想首選！呢度唔單止有廣闊嘅草地同多元化嘅遊樂設施，仲有舒適嘅林蔭步道，最啱細路仔盡情「放電」。

家長們可以預先準備定精緻嘅小食，喺公園搵塊草地坐低野餐，喺城市綠洲之中享受悠閒嘅家庭時光。最正係公園位於煙墩山上，行上去仲可以近距離睇到中山地標「煙墩鐵塔」添！如果咁啱遇著節日，公園仲會舉辦各式各樣嘅節慶活動，令你嘅中山親子遊行程更加豐富、驚喜不斷！

地址： 中山市公園大道 9 號（石岐區）

營業時間： 24 小時開放

交通攻略： 喺市區乘搭巴士 002、013 或 B1 號，喺「中山公園站」落車就到，交通四通八達。

中山親子遊景點推薦 | 長隆海洋王國

想令呢趟中山親子遊更加難忘？強烈建議你預留一日，順路去埋隔離嘅珠海長隆海洋王國！呢度係全球最大嘅海洋主題樂園之一，入面個超大型水族館有成 4 層樓咁高嘅玻璃牆，睇住巨大嘅鯨鯊喺面前游過，小朋友絕對會睇到眼都唔眨！

除咗可以近距離同企鵝、白鯨見面，園內仲有好多啱晒唔同歲數小朋友玩嘅機動遊戲。最後記得要睇埋夜晚震撼人心嘅水上飛人巡遊同埋璀璨煙花匯演，為呢個雙城親子之旅畫上完美句號！

地址： 珠海市橫琴新區富祥灣長隆旅遊度假區

營業時間： 10:00 - 20:00

交通攻略（從中山出發）： 1. 城際鐵路： 從中山站或中山北站坐輕軌去「珠海站」（只需約 20-30 分鐘），出站後轉乘長隆專線巴士或的士（約 30-40 分鐘）直達。 2. 直通巴士： 中山市區亦有唔少跨境巴士公司（如環島中港通）提供專線直達長隆景區。

中山親子遊, 珠海長隆海洋王國

中山親子遊 | 親子酒店推薦

中山親子遊親子酒店推薦 | 中山喜來登酒店

如果你追求行程方便、落樓就有嘢食有嘢行，中山喜來登酒店絕對係你中山親子遊嘅不二之選！酒店坐落喺中山最繁華嘅石岐區核心地帶，地理位置簡直無得輸：過條馬路就係百年歷史嘅孫文西路步行街同興中廣場。夜晚仲可以同小朋友一齊漫步迷人嘅岐江河畔，睇埋幻彩摩天輪，行程Chill到爆！

作為國際知名五星級品牌，喜來登嘅服務品質非常有保證。酒店房型闊落之餘，仲有專門為家庭設計嘅家庭客房，空間感十足。最正係酒店設有恆溫室內泳池，無論打風落雨定係天氣轉涼，小朋友都可以隨時入去游水「放電」。玩完一日，返酒店舒舒服服浸個浴，絕對係家庭出遊嘅五星級享受！

地址： 中山市西區岐江公園北側（近孫文西路步行街）

交通： 位於市中心，建議經港珠澳大橋或深中通道後，乘搭跨境巴士或叫車直達，極之方便。

中山親子遊, 中山喜來登酒店

中山親子遊親子酒店推薦 | 中山泉眼溫泉度假酒店

如果你想喺中山親子遊入面加入「嘆世界」嘅行程，咁中山泉眼溫泉度假酒店絕對係必住推介！中山本身就係廣東省好出名嘅溫泉區，而泉眼溫泉更加係當中嘅表表者。

呢度最震撼嘅係擁有超過 50 個唔同主題嘅露天溫泉池！由充滿趣味嘅小魚醫生魚療池、熱辣辣嘅石板浴，到養生嘅中藥溫泉應有盡有。小朋友對魚療池特別感興趣，可以邊玩邊認識溫泉文化。酒店設施亦都非常全面，設有兒童遊戲空間、家庭影院，仲提供豐富嘅餐飲選擇（部分套票仲包埋無限次自助餐同埋宵夜！）。

最正係佢哋有部分房型設有私家溫泉池，一家大細可以喺私隱空間入面慢慢浸，唔使同人迫，係中山親子遊入面追求放鬆同奢華感嘅理想溫泉酒店。

地址： 中山市三鄉鎮興泉路 1 號

優點： 設施全天候開放，性價比極高，適合打算「hea 玩」嘅家庭。

交通： 建議從市中心叫「滴滴」或的士前往，約 20-30 分鐘車程。

中山親子遊, 中山泉眼温泉度假酒店

中山親子遊親子酒店推薦 | 美宿·雍陌民宿

如果你想喺中山親子遊入面，搵一個比起大酒店更有溫度、更具地方特色嘅住處，咁位於三鄉鎮雍陌村嘅美宿·雍陌民宿絕對會令你驚艷！呢度係由歷史悠久嘅嶺南老建築改建而成，設計巧妙融合咗傳統磚瓦長廊同現代簡約美學。

一踏入民宿，小朋友就好似走進咗古代嘅傳統小鎮，穿梭喺蜿蜒嘅長廊同精緻嘅庭院之間，感受最地道嘅歷史氣息。呢度唔單止係瞓覺嘅地方，更設有雅致嘅茶室、充滿書香嘅圖書空間以及溫馨嘅公共餐廳。喺呢度，一家大細可以遠離城市喧囂，享受真正嘅「慢節奏」生活。清晨帶小朋友喺古村落散步，夜晚喺庭院數星星，呢份靜謐嘅文化體驗，絕對會成為你哋中山之旅最難忘嘅回憶。

地址： 中山市三鄉鎮雍陌村（中山香山文化小鎮內）

亮點： 鄰近鄭觀應故居，步行即可感受深厚嘅嶺南文化，環境清幽。

交通： 建議從中山市區或口岸叫車前往，感受古村嘅悠閒氛圍。

中山親子遊, 美宿·雍陌民宿

🗺️ 中山親子遊：3 日 2 夜建議行程表

既然已經執好晒景點同酒店，我幫你排埋個順路行程，等讀者可以直接跟住走：

天數 上午行程 下午行程 晚上 / 住宿建議 Day 1 經深中通道/大橋抵達中山 中山影視城（影民國風全家福） 入住 中山喜來登，行孫文西路步行街、食石岐乳鴿 Day 2 孫中山故居紀念館（戶外歷史課） 中山公園（草地放電、睇煙墩鐵塔） 前往三鄉鎮，入住 泉眼溫泉 浸主題溫泉 Day 3 詹園（嶺南園林漫步） 雍陌古村散策、參觀鄭觀應故居 經珠海返港，或加碼去埋長隆海洋王國





💡 中山親子遊：常見問題

1. 中山適合親子遊嗎？ 非常適合！

中山嘅旅遊節奏比廣州、深圳慢，空間感亦都大好多。好似中山影視城、紫馬嶺公園同埋各大溫泉度假村，都係地方大、空氣好。既可以畀小朋友盡情「放電」，家長又可以喺側邊慢慢行下、休息下，係短途家庭旅行嘅優質選擇。

2. 中山親子遊坐公共交通方便嗎？

算係方便，但建議搭配網約車。 中山有城際鐵路（輕軌）接駁廣州同珠海，市內景點亦有巴士到達。不過，如果你帶住小朋友、推住 BB 車或者有大件行李，最推介用 「滴滴出行」 叫網約車或者搭的士。中山嘅車費相對香港平好多，直接「門到門」送你去景點，行程會輕鬆好多！

3. 中山親子遊有冇推介嘅酒店？

中山嘅酒店性價比極高！

想方便搵食： 揀市中心嘅 中山喜來登酒店 ，落樓就係步行街。

想一站式玩樂： 揀 中山泉眼溫泉度假酒店 ，浸住溫泉玩水。

想體驗文青風： 揀雍陌村嘅特色民宿，感受古村文化。

4. 中山親子遊消費高唔高？

性價比極高！ 中山嘅物價比起深圳、廣州更親民。無論係食一餐正宗嘅石岐乳鴿，定係景點門票同叫車費用，對香港家庭旅客嚟講都非常划算，係週末短假「平玩」嘅首選。

5. 中山親子遊適合玩幾多日？

建議安排 2 日 1 夜 或者 3 日 2 夜。

2 日 1 夜： 集中玩市中心景點（影視城、故居、步行街），啱晒星期六日快閃。

3 日 2 夜： 可以玩得更深。頭兩日留喺中山，第三日順路經珠海去埋長隆海洋王國，或者去三鄉鎮慢慢浸溫泉、行古村，行程會更圓滿！



