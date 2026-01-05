跑步︱配速是什麼？如何找出適合的配速？
$99起玩中山美食一天團兼送20吋行李箱！任食蟲草花冬瓜盅＋歎石岐乳鴿＋逛百年市集
各位精打細算的香港人留意啦！北上玩樂又有新高度，今次不僅帶大家嘆美食，還讓團友們「又食又拎」滿載而歸！KKday最近推出超抵玩中山休閒美食1天團，行程包食兩餐特色宴外，還送一個20吋行李箱，正好讓大家去當地的百年市集掃貨後，直接裝箱拖返香港。此「連玩帶拎」的行程，人均只需$99起，性價比相當高，一月僅3團出發，與家人朋友來個快閃遊一流！
【立即睇】全新 Yahoo Shopping 專頁正式上線，跟貼最新優惠情報！
機票優惠格價平台：
酒店住宿優惠格價平台：
行程及飲食優惠平台：
2人同行送行李箱 ！逛500年歷史「沙崗墟」
這個團最吸睛的絕對是贈品！凡兩位成人一組報名出發，即送20吋行李箱一個，正好為團友們去重點行程「沙崗墟」掃貨做好準備！沙崗墟是中山擁有500多年歷史的傳統市集，亦是廣東數一數二的大型雜貨地。這裡由新鮮蔬果、乾貨海味、裝飾品、古董字畫到生活雜貨都有，價廉物美。有了行李箱，大家可以盡情買買買，不用提著大包小包，直接塞進行李喼輕鬆拖回家！
嘆招牌石岐乳鴿、任食蟲草花冬瓜盅＋遊百年餅家博物館
來到中山，又怎能不吃乳鴿？午餐為大家安排了中山必食的「雀籠紅燒石岐乳鴿宴」，每人半隻乳鴿，皮脆肉嫩。除此之外，還有超滋補的「任食·蟲草花清遠跑山雞滋補冬瓜盅宴」。清甜消暑的冬瓜盅做湯底，配上鮮嫩有雞味的清遠跑山雞，最重要是「任食」，大家可以盡情大快朵頤！食飽飽，當然要買點手信。行程會帶大家參觀著名的「咀香園餅文化博物館」。大家除了可了解中山杏仁餅的製作歷史外，還可在這裏試食及選購最正宗的杏仁餅回港派給親朋好友！
1月出發！人均只需$99起
說實話，市面上一天團很多，但能夠包食兩餐還送行李箱的旅行團真的少之又少，重點是人均只需$99起！這個行程完全符合港人北上「食、買、玩」的精髓，特別適合喜歡逛傳統市集及吃美食的長輩或家庭，這團絕對是「回本」之選。旅行團保證1月8、17、25日出發，名額有限，快報名搶位！
中山「又食又拎」休閒1天團｜暢遊“百年煙火市集”【沙崗墟】、“百年老字號”【咀香園餅文化博物館】｜品嘗美食《雀籠紅燒石岐乳鴿（每人半隻）宴》、《任食·蟲草花清遠跑山雞滋補冬瓜盅宴》+ 贈送好禮《每2成人一組出發，每組贈送20吋行李箱一個》
價錢：$198起／2人，人均$99起
團費中不包括服務費（包括當地導遊、旅遊車司機及旅行社相關工作人員），每位成員需支付$80／人／天的服務費，無論年齡大小皆同價，完團前向團友收取。
本團隊以兩位成人的組合來計算贈送行李箱，如果單數出發的客人不獲贈送，18歲以下小童也不贈送行李箱。
更多相關文章：
深圳交通優惠｜深圳前海華發冰雪熱雪奇蹟直通巴單程只需$70！市區多個上落點、1小時直達
深圳「公仔天堂」，華南首間MINISO FRIENDS登陸寶安區！Chiikawa/Sanrio/Zootopia逾80個人氣IP；網民：款式比日本更齊
東莞好去處│東莞嘉輝會麗呈華廷酒店住宿＋來回車票＋夜遊演藝門票、低至HK$268玩轉「廣東版迪士尼」
深圳好去處｜《優獸大都會2》主題活動登陸One Avenue卓悅中心！重現5大電影場景：8米高巨型Judy、禮服狐兔CP快閃店
深圳好去處｜深圳戲院特色VIP影院睇《阿凡達3》！2人情侶梳化卡座人民幣44元起 一覽戲院票價、地址、交通
深圳野生動物園門票買一送一、人均$64起！盡覽近萬隻野生動物＋動物表演｜深圳親子景點
其他人也在看
自助餐買一送一優惠｜富麗敦海洋公園酒店豐盛季饗自助餐 人均$389起食香煎鵝肝/香烤羊鞍/蟹黃鮑魚海鮮粥
踏入豐盛新歲絕對需要大快朵頤！香港富麗敦海洋公園酒店星耀廳推出的「豐盛季饗自助餐」絕對是首選，邊吃邊感受海邊酒店的愜意氛圍，加上買一送一優惠，人均只需均$389起，即可享受一系列驚喜美食，包括：慢烤美國頂級和牛肩胛肉、香煎鵝肝，以及每日即煮蟹黃鮑魚海鮮粥等，1月6日晚上9點，立即上Klook入手優惠，農曆新年齊齊嘆美食嘆過夠本！Yahoo Food ・ 21 小時前
王嘉爾Jackson騷肌送新年祝福 與內地男團跳唱 《對你愛不完》
一踏入2026年，王嘉爾在工作中向大家送上新年祝福兼騷肌大派粉絲福利。Yahoo 娛樂圈 ・ 21 小時前
日本出境稅懶人包｜日本2026年7月起徵收3倍出境稅！注意3類人可獲豁免
計劃今年暑假去日本旅遊的港人要留意了！日本政府早前宣佈將於2026年7月起大幅調高出境稅，由現時每人1,000日圓激增至3,000日圓，相等於原來的三倍！這項被稱為「國際觀光旅客稅」（俗稱出境稅）的徵費，無論是外國遊客還是日本國民，只要年滿2歲從日本離境都要繳付。隨著日圓匯率持續低企吸引大量遊客訪日，多個熱門景點出現嚴重人潮問題，日本政府希望透過提高出境稅來改善過度旅遊帶來的影響，同時為各項觀光設施升級籌集資金。Yahoo 旅遊 ・ 14 小時前
珍惜生命｜葵涌石蔭邨輪椅女子 商場平台欄杆上吊昏迷
葵涌石蔭邨發生上吊自殺案。 今日（6日）下午1時57分，一名年約50多歲坐輪椅的女子，於葵涌石蔭邨石蔭商場5樓平台欄桿上吊，葵涌長者鄰舍中心職員發現後連忙報警求助。警方和救援人員接報後趕至現場，女子已無呼吸脈搏，昏迷由救護車送往仁濟醫院搶救。警方正在調查事件。am730 ・ 16 小時前
【優品360】今期優惠推介（即日起至08/01）
優品360今期有不少產品優惠，如HARIBO軟糖$31/3件、OATLY咖啡師燕麥奶1公升飲品$40/2件；急凍產品優惠有美國安格斯牛板腱片/澳洲極上和牛火鍋片$110/2件、御前白玉日本白蛋10隻裝$42/2件；會員專享優惠有三洋本場讚岐烏冬$14.5/件，還有不少美酒優惠，獺祭二割三分純米大吟釀低至$520！YAHOO著數 ・ 20 小時前
【老虎堂】黑糖薑母茶每杯減$5（06/01-25/01）
由即日起至1月25日，到老虎堂惠顧冬季限定黑糖薑母茶，即可享每杯減 $5優惠！YAHOO著數 ・ 19 小時前
【759阿信屋】今期熱選（即日起至10/01）
759阿信屋推出今期熱選限時優惠，日清咚兵衛天婦羅烏冬 $19.9/2件、甘樂marosh軟糖 $17.9/2件、吉百利朱古力 $32.9/2件、武平作蝦餅 $23.8/2件！YAHOO著數 ・ 21 小時前
內地男女行山途經西貢心朗村 明渠旁紮營驚動村民報警
近日有不少內地旅客「攻陷」西貢熱門露營地點，昨日(4日)更有遊客險在明渠邊露營過夜。事發於昨晚7時02分，警方接獲井欄樹村村民報案，指有兩人於西貢心朗村及井欄樹村附近一處明渠露營。 警方接報後到場，發現一名61歲男子及一名62歲女子，兩人皆持雙程證及自稱為行山人士，早前正在挑戰衛奕信徑，徒步至上址時因天色已晚及體am730 ・ 1 天前
油麻地食環署女工遭貨車撞斃 遺下不良於行丈夫及兒子
【on.cc東網專訊】除夕夜(12月31日)油麻地發生致命車禍，一名57歲食環署清潔女工被一輛重型貨車撞斃。死者家屬今日(5日)早上由工業傷亡權益會人員陪同下，抵達葵涌公眾殮房辦理認屍手續。on.cc 東網 ・ 1 天前
芬蘭警：勾斷電纜船錨 撞擊前已在海床拖行數十公里
（法新社赫爾辛基4日電） 芬蘭警方今天表示，造成連接赫爾辛基與愛沙尼亞首都塔林（Tallinn）海底電纜受損的一具船錨，在撞擊電纜前，已沿著海床拖行了「至少數十公里」。主辦調查員胡塔阿霍（Kimmo Huhta-aho）在庭訊後向記者透露，貨輪上共有14名來自俄羅斯、喬治亞、亞塞拜然和哈薩克的船員，赫爾辛基法院已裁定拘留其中一名亞塞拜然籍船員1週。法新社 ・ 1 天前
遭控販毒面臨川普威脅 哥倫比亞總統：準備重拾武器
（法新社波哥大5日電） 美國總統川普於本月3日發起軍事行動，逮捕委內瑞拉總統馬杜洛之後，哥倫比亞總統裴卓今天表示，面對川普指控販毒的威脅，他已經準備好「拿起武器」。川普（Donald Trump）近日說道，裴卓應該「小心點」，還稱呼他是「喜歡生產古柯鹼並賣到美國的病態男人」。法新社 ・ 1 天前
麗晶酒店港畔餐廳自助餐75折起！人均$475起靚景歎麵包蟹/即切烤牛/片皮鴨/鮑魚花膠鵝掌
香港人向來抵不住自助餐的誘惑，尤其是尖沙咀香港麗晶酒店的港畔餐廳（Harbourside），坐擁維港海景的用餐環境本來就大大加分，近日推出的1月限定自助餐優惠更是驚喜，從平日午餐到假日晚市都有低至75折優惠，人均$475就可肆意狂食日式刺身麵包蟹、鱈場蟹腳、即切烤牛、片皮鴨，又或是鮑魚鵝掌花膠等矜貴食材！Yahoo Food ・ 1 天前
青衣休班警疑醉酒閙事 被投訴噪音後擲鞋 涉襲警、阻差辦公被捕 調內勤禁配槍｜Yahoo
【Yahoo 新聞報道】一名32歲休班警員周日（4 日）凌晨疑酒後鬧事被捕，涉襲警、阻差辦公及無攜帶身分證明文件。警方表示，涉事休班警員將會被調派內勤職務，並禁止配佩。Yahoo新聞 ・ 16 小時前
Botox命案｜醫生李宏邦涉企圖誤導警員、沒備存危險藥物登記冊等 因身體狀況獲撤控
2018 年 11 月，女銀行家張淑玲注射肉毒桿菌（Botox）後不治，當時 86 歲的矯形外科醫生李宏邦被控誤殺，2025 年 11 月被陪審團裁定因嚴重疏忽非法殺害張，但因精神狀況不宜答辯後，獲無條件釋放。法庭線 ・ 1 天前
台北新酒店｜西門町Oani綠洲飯店開幕！人均$211起住高品質休息空間／捷運站步行1分鐘／免費宵夜
台北的文化氣息濃厚，一直是香港人最愛的旅遊目的地之一，其中西門町最近便有一間全新精品酒店開幕，距離捷運站出口1分鐘，主打寧靜有質感的住宿，全間酒店充滿令旅客住得更舒適而用心設計的細節，更貼心設有一般雙人客房及背包床位房，即使獨遊及有限預算，都能感受高品質又便利的酒店。Yahoo 旅遊 ・ 23 小時前
賞富士山的最佳時機是何時？不同四季、月份、時間大公開！
富士山做為日本的象徵，想必有許多來日本旅行的人都想要一窺富士山的真面目吧？而根據季節不同與時期，富士山又會呈現各種不一樣的面貌與色彩，大家如果運氣好的話也可以從東京都就可以一窺富士山的面貌喔。 今天我們就將為大家徹底解說富士山的相關基礎知識，以及探訪富士山時最適合的季節、時間、天氣或是氣候條件等相關情報，請大家看看本編文章之後，留下超棒的東京觀光回憶吧！LIVE JAPAN ・ 16 小時前
慈雲山縱火傷人案一名老翁受傷
【Now新聞台】慈雲山凌晨發生縱火及傷人案，一名老翁受傷。 從網上片段見到，現場火光熊熊，火勢猛烈。凌晨近4時，惠華街行人天橋一批雜物起火，消防到場迅速將火救熄，一名老翁手部受傷，清醒送院。據了解，事發前有兩名男子用路牌襲擊73歲的露宿者，得手後再向附近的雜物及紙皮縱火，警方正追緝兩名兇徒下落。#要聞now.com 新聞 ・ 1 天前
「我是無辜」馬杜羅提堂否認美國控罪
【彭博】— 被美軍從府邸擒獲的委內瑞拉總統馬杜羅周一當庭否認了美國對他提起的毒品恐怖主義指控，拉開了一場非同尋常且具有重大地緣政治影響的法律戰序幕。Bloomberg ・ 1 天前
土瓜灣籃球架疑失修倒塌 擊中打球青年
【Now新聞台】土瓜灣一個遊樂場有籃球架懷疑失修倒塌，一名正打球的青年走避不及被擊中，清醒送院治理。 涉事籃球架意外後向前傾倒，支柱底部齊口斷開，有明顯生鏽，籃框就緊貼地面，目前以膠欄圍封。同場另一邊的籃球架亦以膠帶封起，禁止球友使用。倒塌的籃球架設於土瓜灣靠背壟道遊樂場內，一名年約20歲的青年周日晚與朋友打籃球期間遇上意外，弄傷頭部及膝頭，要送院治理。#要聞now.com 新聞 ・ 1 天前
七旬的士司機荃灣撞老婦後逃逸 危駕等3罪成 判監5個月、停牌2年
七旬夜更的士司機涉去年初，在荃灣撞倒推着垃圾手推車的老婦，致對方捲入車底，拖行 14 秒後被拋出，司機肇事逃逸，老婦重傷留院 3 個月。司機經審訊被裁定危駕致他人嚴重受傷、意外後沒停車等 3 罪成，周二（6 日）在被判監 5 個月，停牌兩年。法庭線 ・ 17 小時前