$99起玩中山美食一天團兼送20吋行李箱！任食蟲草花冬瓜盅＋歎石岐乳鴿＋逛百年市集

各位精打細算的香港人留意啦！北上玩樂又有新高度，今次不僅帶大家嘆美食，還讓團友們「又食又拎」滿載而歸！KKday最近推出超抵玩中山休閒美食1天團，行程包食兩餐特色宴外，還送一個20吋行李箱，正好讓大家去當地的百年市集掃貨後，直接裝箱拖返香港。此「連玩帶拎」的行程，人均只需$99起，性價比相當高，一月僅3團出發，與家人朋友來個快閃遊一流！

【立即睇】全新 Yahoo Shopping 專頁正式上線，跟貼最新優惠情報！

2人同行送行李箱 ！逛500年歷史「沙崗墟」

這個團最吸睛的絕對是贈品！凡兩位成人一組報名出發，即送20吋行李箱一個，正好為團友們去重點行程「沙崗墟」掃貨做好準備！沙崗墟是中山擁有500多年歷史的傳統市集，亦是廣東數一數二的大型雜貨地。這裡由新鮮蔬果、乾貨海味、裝飾品、古董字畫到生活雜貨都有，價廉物美。有了行李箱，大家可以盡情買買買，不用提著大包小包，直接塞進行李喼輕鬆拖回家！

行程可遊覽「百年煙火市集」沙崗墟，如今的墟市，與城市花園結合，配套食街、文化廣場、歷史陳列館等設施，擺賣著農作物、傢俱、衣服、日用品、裝飾品、古董字畫等數千種商品。（圖片來源：KKday）

凡兩位成人一組報名出發，即送20吋行李箱一個！（圖片來源：KKday）

嘆招牌石岐乳鴿、任食蟲草花冬瓜盅＋遊百年餅家博物館

來到中山，又怎能不吃乳鴿？午餐為大家安排了中山必食的「雀籠紅燒石岐乳鴿宴」，每人半隻乳鴿，皮脆肉嫩。除此之外，還有超滋補的「任食·蟲草花清遠跑山雞滋補冬瓜盅宴」。清甜消暑的冬瓜盅做湯底，配上鮮嫩有雞味的清遠跑山雞，最重要是「任食」，大家可以盡情大快朵頤！食飽飽，當然要買點手信。行程會帶大家參觀著名的「咀香園餅文化博物館」。大家除了可了解中山杏仁餅的製作歷史外，還可在這裏試食及選購最正宗的杏仁餅回港派給親朋好友！

雀籠紅燒石岐乳鴿（每人半隻）宴（圖片來源：KKday）

任食﹒蟲草花清遠跑山雞滋補冬瓜盅宴（圖片來源：KKday）

「百年老字號」咀香園餅文化博物館（圖片來源：KKday）

1月出發！人均只需$99起

說實話，市面上一天團很多，但能夠包食兩餐還送行李箱的旅行團真的少之又少，重點是人均只需$99起！這個行程完全符合港人北上「食、買、玩」的精髓，特別適合喜歡逛傳統市集及吃美食的長輩或家庭，這團絕對是「回本」之選。旅行團保證1月8、17、25日出發，名額有限，快報名搶位！

中山「又食又拎」休閒1天團｜暢遊“百年煙火市集”【沙崗墟】、“百年老字號”【咀香園餅文化博物館】｜品嘗美食《雀籠紅燒石岐乳鴿（每人半隻）宴》、《任食·蟲草花清遠跑山雞滋補冬瓜盅宴》+ 贈送好禮《每2成人一組出發，每組贈送20吋行李箱一個》

價錢：$198起／2人，人均$99起

團費中不包括服務費（包括當地導遊、旅遊車司機及旅行社相關工作人員），每位成員需支付$80／人／天的服務費，無論年齡大小皆同價，完團前向團友收取。

本團隊以兩位成人的組合來計算贈送行李箱，如果單數出發的客人不獲贈送，18歲以下小童也不贈送行李箱。

