42歲中島美嘉沙啞嗓音屠榜！ 半夜NHK配音竟嚇壞觀眾？

出道直接又唱又演，單曲六十萬誰敢小看

2001年11月7日，鹿兒島小妹扛著《STARS》就衝進《傷だらけのラブソング》片頭，邊背劇本邊賣唱，結果單曲直接六十萬張飛出去😲。

她後來笑說，當時麥克風抖到像帕金森，但一開口製作人全愣住：「這聲線也太犯規！」紅白九連霸直接預定，誰還管她有沒有演技？

冬天神曲《雪の華》108萬張，聖誕一到自動播放

2003年冬天丟出《雪の華》，情侶滑雪滑到眼眶濕，單曲狂賣108萬張，現在Spotify一進12月就強制洗腦。

廣告 廣告

2025年索爾亞洲巡演，她把這首拉成清唱版，四萬人燈海直接變星空，X上粉絲刷「每年欠費單又來了🤧」，留言全是鼻涕回憶。

《NANA》皮衣叛逆到NHK配音，反差玩得比誰都野

2005年套上《NANA》皮衣，直接入圍奧斯卡最佳女主角，粉絲看完直呼「這根本本人」。

今年10月17日跑去NHK《眠れぬ夜はAIさんと》當旁白，聲音一響網友嚇到：「半夜聽還以為AI在告白😂」。4月30日《GIANNA》雙封面，幻想風格讓時尚圈跪喊「42歲還在升級？」

亞洲六城八場嗨到嗓子啞，老公solo都搶不到鏡頭

2025年首度亞洲巡演，六城八場塞爆四萬人。索爾終場她一口氣掃30首，《GLAMOROUS SKY》、《僕が死のうと思ったのは》全上，

吉他手老公馬谷勇solo時粉絲還在喊「美嘉再來一首」。IG幕後照一丟，44萬粉狂按愛心，留言「老公帥但聲音還是輸😍」。

訪談大聊刺青人生，業界直呼「壓巻」

Billboard JAPAN她大方說刺青就是「愛自己」的證明，小時候媽媽姊姊就是她的酷女模板。WOWOW導演看完巡演：「這表演直接壓巻全場」。

Sony老員工回憶出道那天：「她嗓音一出，錄音室氧氣都沒了」。GIANNA編輯補：「大膽又軟，這反差只有她hold得住」。

社群暖到像鄰家姊，福岡場门票都親自提醒

X官方@nakashima_mika_員工代管，但每場前都會貼「福岡有当日券」「神戸開放機材席」，粉絲截圖排隊證明「這才是VIP待遇」。

IG Reels常丟3月20日SHUZO《THE FEELING》片段，一上線萬讚狂湧，網友刷「兩沙啞天后撞一起，耳朵懷孕了🔥」。

2026アコースティック巡演開賣，伺服器直接癱瘓

11月6日新單《UNFAIR》剛出，Blu-ray還塞《あまのじゃく》MV，粉絲已經在等2026年1月30日東京、2月6日大阪的《THE ACOUSTIC 2026》。

FC先行一開，網站直接當機，X上有人PO哭臉「搶不到票我去牆角蹭音響🤪」。

Japhub小編有話說

講真，中島美嘉這沙啞女王42歲還能把亞洲巡演唱到四萬人哭花妝，《雪の華》聽二十年還是起雞皮。

从《NANA》叛逆到刺青哲學，她用聲音教我們「愛自己」四個字。11月18-19日台灣Billboard Live她要來，小編票已入手，你要不要一起去聽現場版鼻涕泡？