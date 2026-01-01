中年女子昏迷黃金泳灘 送院後證實不治

瑞士南部瓦萊州(Valais)警方隔晚(1日)證實，該州阿爾卑斯山區滑雪勝地克朗蒙大拿(Crans-Montana)一家酒吧當天淩晨發生的火災已造成約40人死亡，另有115人受傷，其中大部分傷勢嚴重。許多死傷者是在酒吧慶祝新年的年輕人。 火警於當地時間1月1日淩晨約1時30分發生，一間名為Le Constellation的酒吧，當時正舉行新年慶祝活動，現場聚集大量年輕人及外國遊客。火勢迅速蔓延，現場一度陷入混亂。綜合瑞士傳媒及目擊者消息，大火可能是由煙火引燃木製天花而引發。 瓦萊州檢察官Beatrice Pilloud在記者會上表示，起火原因仍有多個可能，當局已初步排除人為襲擊及恐怖行為，暫時無人被捕。由於現階段仍未能全面進入火場，現時討論確切起火原因仍言之尚早，調查工作需時。 警方指出，死者中有多名外國公民，未來數日首要工作是進行法醫鑑定、確認死者身份，並盡快將遺體交還家屬。 瑞士聯邦主席Guy Parmelin宣布，瑞士聯邦議會大廈的國旗將降半旗五天，以示「舉國悲痛」，並強調必須防止此類悲劇再次發生。他並感謝法國、德國及意大利等多國提供支援。他亦因應事件推遲發表新年賀詞。 中國駐瑞

