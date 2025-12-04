中年好聲音4│谷婭溦做評審「小辣椒」上身 教咬字反遭質疑講廣東話有口音

TVB皇牌歌唱選秀節目《中年好聲音4》正熱播中，谷婭溦（Vivian）新加入成為常駐評審，性格直率的她被網民稱為「小辣椒」，自己說廣東話時帶有口音，但卻多次開口提醒參賽者要「咬字需清晰」，結果被網民批評欠缺說服力，質疑她「未夠班」做評審。

谷婭溦為《中年好聲音4》擔任評審，提醒參賽者「咬字要清晰」，但被指她說廣東話帶有口音。（IG@viviankoomei、《中年好聲音4》截圖）

被稱為「溦溦老師」的谷婭溦，在評論參賽者表現時多次著眼於咬字問題，直指「咬字不清晰，聽來不夠舒適」，更意圖提供發聲技巧建議。不過，在內地成長的谷婭溦說廣東話時帶有北方口音，令其評語顯得有點諷刺。網民看過谷婭溦的表現後，更翻舊賬指她以往說話時「咬字唔正」，現在卻反過來批評他人，「叫參賽者咬字要清晰，你自己連『咬』字都講不清，有何說服力？」、「其實佢知唔知真正個字點讀？」。

有網民力撐谷婭溦是音樂系高材生，擔任評審時評論恰當。（《中年好聲音4》截圖）

不過，亦有不少人為谷婭溦護航，指她除了音樂根底深厚外，本身唱歌亦很好聽，「谷婭溦講廣東話雖然仲有啲口音，但係唱廣東歌完全冇問題噃。我覺得佢唱歌好聽呀！絕對有資格做評審」、「支持Vivian，她專業見解多，口音是特色！」、「講真喎，我同我啲friend都係因為谷婭溦先睇《中年好聲音4》。否則我冇睇電視好耐……」

谷婭溦在《新聞女王2》飾演實習記者，曾被佘詩曼曾笑着提醒「講好啲廣東話先」。（IG@viviankoomei）

來自湖南的谷婭溦，音樂履歷絕對亮麗，她在武漢音樂學院畢業後，曾遠赴美國波士頓音樂學院修讀聲樂表演，2015年以踢館身份參加《超級巨聲4》勇奪亞軍，其後更曾推出多首廣東歌，唱功備受肯定。

除了唱歌外，谷婭溦亦有興趣演戲，在《新聞女王2》飾演實習記者小天，女主角佘詩曼曾笑着提醒她「講好啲廣東話先」，相信是兩人配合劇中角色而在開玩笑。