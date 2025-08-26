美國政府收緊入境審查 旅客憂手機被查
中年好聲音4︳鄔友正斷腳肚痾照去海選 苦練3個月打定輸數 網友：難怪家人反對
經營海馬床褥生意嘅鄔友正，長袖善舞之餘亦都好識享受生活，工餘時間跳國標舞之外，早排仲開始練歌，因為要參加《中年好聲音4》！不過鄔生日前參加海選前出師不利，接連因為身體毛病影響表現，佢自己都打定輸數話「晉級無望」，不過就貼相證明自己冇臨陣退縮，與老婆翁嘉穗打卡po相！
鄔友正去TVB電視城參加完海選之後喺小紅書發文，寫道「今天終於參加比賽了！ 我表現嚴重失準，可能因為是第一次上舞台，而且練習唱歌只有三個月，火候未夠！就算我沒有失準，都好難入圍！ 不過三個月能夠進步咁多，我都心滿意足了」。
鄔友正自我檢討後，認為今次未能晉級有三大因素。「智者千慮，必有一失，影響表現有三：（1）上個月跌到骨折，唱歌時腳痛，唔夠集中！（2）臨急抱佛腳，天天練唱歌，唱到喉咙都沙咗！欲速不達。（3）這是最重要的一點，7天前立咗決心戒口，只食健康的東西，以免影響唱歌。可是前天，一時大意，忍唔住口，食咗大量魚生！因為腹瀉，整晚要起身去廁所，瞓唔到覺！比賽那天也要不停去廁所，好辛苦，腳都軟埋，輕咗 2kg，差一天都唔忍埋佢；真係 為山九仞，功虧一簣！增一事，長一智，以後唔敢了」。
鄔友正過去都有上載唱歌嘅片段，其中一條鄔生選唱鄭少秋嘅《笑看風雲》，雖然音準冇咩問題，但都聽得出好業餘。TVB娛樂新聞台都有獨家播放鄔友正海選片段，今次都係唱《笑看風雲》，不過可能狀態麻麻，唱得比自己post嗰條片更失色。鄔友正曾表示身邊有人反對佢參加《中年好聲音》，有網友睇完片段就話「難怪家人反對」。
